BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile

    El organismo internacional envío una advertencia a las autoridades sobre las consecuencias del no pago del monto. El problema radica en que el Mindep y el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no logran obtener los recursos para cancelar esta cifra.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Witold Bańka inauguró la nueva Corporación Comisión Nacional de Control de Dopaje en marzo pasado. WADA

    La estructura contra el combate al dopaje vive momentos difíciles. A la salida de Hermann Zbinden, presidente de la Comisión Nacional, tras ser demandado por ejercicio ilegal de la profesión y experimentación humana, se suma una dura carta de la Agencia Mundial (AMA) hacia las autoridades chilenas.

    La situación se debe a un atraso en la cancelación de la contribución anual que el país entrega a la AMA, en su rol de signatario. Históricamente este pago lo ha realizado el Ministerio del Deporte, pero en esta ocasión, debido a un cambio administrativo, según argumentan desde el gobierno, se debe realizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante, hasta la fecha no ha ocurrido y la morosidad se extiende por varios meses, razón por la cual la entidad envió en los últimos días una severa advertencia a las autoridades nacionales.

    En estrictor rigor, el Estado de Chile se arriesga a ser sancionado a partir del próximo 1 de enero de 2026 por el no cumplimiento de lo acordado en Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte (CICDD) de la UNESCO y del Código Mundial Antidopaje de la AMA, por no pago de dicha contribución anual a la Agencia Mundial Antidopaje.

    Chile ratificó dicho tratado el 11 de marzo de 2011, comprometiéndose a respetar y cumplir cada una de sus disposiciones. En una de las más importante, relativa a la cooperación internacional antidopaje, el Artículo 15 de la CICDD obliga a contribuir al financiamiento anual de la Agencia Mundial Antidopaje, pagando una cotización cuyo monto es determinado por la propia Agencia, en función de su Presupuesto Anual.

    El vencimiento de esta cuota, que para este año ascendió a US$ 75.697, fue el 30 de junio pasado, lo que dio pie a una serie de correos electrónicos enviados por diversos personeros de la AMA.

    Antes de que se cumpliera el plazo, el 27 de enero, Eva Vizioli, encargada de control financiero de la Agencia, envió un correo al ministro Jaime Pizarro, con copia a Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico, a Andrea Navea, encargada de asuntos internacionales del Mindep, y a otros integrantes de la Comisión Nacional de Control de Dopaje. No hubo respuesta.

    Dos meses después, el 27 de marzo, tres semanas después de la visita al país del presidente de la AMA, Witold Banka, Federico Perroni, manager del organismo, envió un nuevo correo dirigido al hoy destituido Hermann Zbinden, en ese entonces timonel de la CNCD. El titular de la comisión reenvió el mail al Mindep.

    El 18 de septiembre, Eva Vizioli insistió con otro correo dirigido a Jaime Pizarro y con copia a las mismas autoridades de su primer envío. Otra vez no hubo respuesta, lo que provocó que Perroni enviara un correo el 12 de noviembre y otro este miércoles 26.

    Una severa advertencia

    Al contenido de este último correo tuvo acceso El Deportivo. En él comienza señalando lo siguiente: “Nos permitimos escribirle en esta oportunidad en seguimiento a la correspondencia enviada a usted el 12 de noviembre pasado, (adjunta a este mail) de parte del Director de nuestra Oficina, Francisco León Cannock, la cual hace referencia a la contribución a la AMA por el presente año 2025, aún impaga”.

    En el párrafo posterior, el manager de la entidad endurece el tono: “Nos gustaría resaltar de la misma, el detalle de las consecuencias que para representantes chilenos se activarán desde el 1 de enero de 2026, para el caso de que la situación persista. Mucho agradecemos su respuesta a la carta, de modo de actualizarnos en referencia a lo consultado”.

    “Aprovechamos la oportunidad para saludarlo con la más alta estima, quedando a su entera disposición para cualquier aclaración o información adicional que sea necesaria”, concluye.

    Estas posibles sanciones están relacionadas a la inhabilitación de ciudadanos chilenos para participar en instancias directivas de la AMA y la pérdida de otros derechos institucionales, pudiéndose llegar hasta la suspensión del país para organizar eventos deportivos internacionales.

    En este caso, el ministro Pizarro queda expuesto en su calidad de presidente del Consejo Sudamericano del Deporte (Consude), pues a partir de ese cargo ocupa un asiento en el Comité Ejecutivo de la AMA como representante de América del Sur. Por su parte, las instancias directivas de la CICDD pueden también imponer sanciones por no respeto de sus disposiciones.

    El próximo año el país recibirá una serie de eventos internacionales, como el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17, el Mundial de Rugby Sub 20 y en 2027, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, por lo que de mantenerse esta situación de morosidad, sería un golpe duro para la reputación del país como anfitrión de grandes eventos.

    Desde el Mindep reconocen la deuda pendiente. “El Ministerio del Deporte manifiesta su respeto por los compromisos adquiridos en el marco de las instituciones rectoras del deporte internacional”, sostienen.

    “Respecto a lo mencionado, específicamente en el caso de la Agencia Mundial Antidopaje, que es la organización responsable en el mundo de la promoción, la coordinación y la monitorización de la lucha contra el dopaje, se están llevando adelante gestiones encabezadas por el ministro del Deporte Jaime Pizarro, junto a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que como Estado hemos contraído con las distintas instancias deportivas internacionales”, detallan, a la espera de poder liberar los recursos desde la Dipres para evitar un bochorno internacional.

    Más sobre:DopajeMindepJaime PizarroAgencia Mundial AntidopajeCNCDHermann ZbindenMiguel Ángel Mujica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué
    Chile

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    La gripe aviar vuelve a encender las alertas: Minsal refuerza vigilancia tras primera muerte humana en Estados Unidos

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza
    Negocios

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

    Ganancias de Quiñenco al tercer trimestre suben impulsadas por venta de acciones de Nexans

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile
    El Deportivo

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Utrecht por una nueva fecha de la fase de liga de la Europa League

    Daniel Garnero se refiere a la operación que afrontará una figura de la UC: “Esperemos que le hayan encontrado solución”

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión
    Mundo

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile
    Paula

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no