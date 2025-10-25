SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El complejo escenario del presidente de la Comisión de Control de Dopaje tras ser demandado por experimentación humana

Herman Zbinden enfrenta una querella por una serie de controvertidos procedimientos. El profesor de educación física es acusado de causar lesiones a estudiantes tras biopsias musculares.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
El presidente de la Comisión Nacional de Control de Dopaje enfrenta una grave acusación. Mauro Miranda / mauromiranda.cl

Una delicada querella enfrenta Hermann Zbinden, presidente de la Comisión Nacional de Control de Dopaje. El profesor de Educación Física y ahora exdirector de postgrados e investigación de la Universidad Finis Terrae fue denunciado por ejercicio ilegal de la profesión, experimentación humana y lesiones.

Según señala un reportaje de Teletrece, la situación se produjo en mayo de 2024, cuando un alumno del doctorado de Ciencias del Ejercicio fue sometido a una biopsia muscular humana a cargo de Zbinden, quien es profesor de Educación Física y no médico.

Un testigo señaló que fueron elegidos forzosamente tres estudiantes. “Un estudiante no debiese ser sujeto de estudio científico menos de su profesor, porque es un conflicto ético”, señala uno de los testigos.

Mientras que el médico Francisco Morales detalló los requisitos para realizar este tipo de procedimientos. “Es un procedimiento médico, una intervención y por ende debe tener una acreditación de la Superintendencia en donde se registre que tú eres un médico general que está capacitado para realizar esto”, sostiene el facultativo.

Según la denuncia, eso no impidió que siguiera adelante con su idea, más allá de las objeciones del ahora exadministrador del laboratorio universitario, quien advirtió que faltaba la analgesia necesaria para llevar a cabo esta intervención.

El recurso judicial fue presentado por uno de los jóvenes contra Zbinden y dos profesionales más. El afectado vive con secuelas físicas y psicológicas por este hecho. “Cuando se utiliza a estudiantes por parte de profesores, de quienes depende la aprobación de un magíster o un doctorado, se da este contexto de temor reverencial hacia esa otra figura, que te hace precisamente vulnerar tu voluntad y aceptar entre comillas que se produzcan estas lesiones”, señala el exfiscal Emiliano Arias, abogado querellante.

De acuerdo a la parte acusadora, se afirma que el procedimiento se hizo sin ninguna autorización, vulnerando todos los protocolos para este tipo de situaciones. La víctima se queja de un dolor intenso cuando el bisturí tocó su fémur. “Cuando se vio que el chiquillo se puso una mordaza y tuvo que aguantar, todos nos pusimos nerviosos porque claramente estaba con mucho dolor”, señaló un alumno testigo. Posteriormente, el joven se desmayó.

Futuro incierto

En un comunicado destinado a Canal 13, los abogados de Zbinden señalan que el sometimiento a dicho procedimiento fue voluntario y que se realizó en el marco de una actividad docente y no lucrativa ni para estudios científicos y que fue ejecutado por médico y no por su representado, lo que esperan probar ante la Justicia, una versión que es descartada por el exadministrador. Además, la universidad removió al profesor de su cargo académico. Sin embargo, aún no hay un pronunciamiento oficial sobre su cargo en la Comisión Nacional de Control de Dopaje.

Al respecto hasta ahora no hay novedades. De hecho, tiene programado un viaje oficial a Corea del Sur, donde se desarrollará la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte 2025, del 1 al 5 de diciembre, en representación de la CNCD. Sin embargo, tras hacerse pública esta situación, el panorama puede variar.

En esa línea, dentro de la actual estructura del dopaje en Chile, la universidad deberá decidir si también remueve a Zbinden de su cargo en el Consejo Superior de la CNCD, el que ostenta desde 2024 por un periodo de tres años.

Más sobre:DopajeFinis TerraeComisión Nacional de Control de DopajeHermann Zbinden

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

Ramírez vs. Santa Cruz: el duelo de los presidentes de Chile Vamos por el distrito 9

Lo más leído

1.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

2.
Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

Kast sube la apuesta: pide concentrar el voto de primera vuelta en su opción y endurece tono contra Boric

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda
Chile

El debate de la salud pública en la recta final a La Moneda

Museos en guardia: cómo se protege el patrimonio chileno

De la absolución a la demanda: las opciones que barajan las defensas del caso SQM para pedir indemnización al Fisco

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal
Negocios

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal

Este sábado comienza a regir el IVA a bienes comprados en el exterior por hasta US$500

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla
El Deportivo

“Tremendamente desaparecido”: en España castigan el intrascendente partido de Alexis Sánchez con Sevilla

Los kilómetros más disfrutados de la histórica ciclista Paola Muñoz

Entrevista con Juan Tagle: “Nuestra alza coincide con la apertura del Claro Arena; siempre lo supimos”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”
Cultura y entretención

De Saloon regresa misterioso en su nuevo disco: “Tiene todos los momentos, colores y aristas que manejamos”

Caramelo de miel: los 40 años de Locura de Virus

Así se gestó la película sobre Bruce Springsteen: “Contó cosas que nunca le había contado a nadie”

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante
Mundo

“Solito”, la terrible travesía de un niño migrante

La disputa por las tierras raras, la nueva moneda de cambio de la geopolítica global

Petro acusa a EE.UU. de “aliarse con la mafia” tras las sanciones de Trump: “Creí que nos podíamos ayudar”

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal