El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

Así es la Villa Olímpica de la Juventud en Cerrillos que proyecta la candidatura de Santiago.

Chile está muy cerca de recibir uno de los mayores megaeventos de su historia: los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. Este miércoles, el Comité Olímpico Internacional oficializó a Santiago como una de las tres ciudades finalistas para recibir la cita, junto con Asunción y Bangkok.

“Nos impresionó profundamente el potencial de estos tres proyectos para ofrecer unos Juegos Olímpicos de la Juventud espectaculares y sostenibles”, señaló la exatleta Danka Hrbeková, presidenta del Grupo de Trabajo del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud, que recibirán a deportistas entre 14 y 18 años.

La fase que viene ahora es la realización de la etapa de diálogos específicos con cada una de las postulantes para interiorizarse en las propuestas. En el caso de la capital, el plan cuenta con una serie de detalles, que apuntan a aprovechar la infraestructura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El documento es un resumen del dossier de 120 páginas que envió el COCh y se divide en dos partes: evaluación estratégica y evaluación técnica. En la primera, contempla los antecedentes del país, el contexto político, económico, el contexto de desarrollo humano, derechos humanos, el contexto ambiental y de seguridad.

Entre los datos del país, señala que alrededor de un 23% de la población tiene menos de 20 años y cerca del 14% tiene más de 65, destacando que la expectativa de vida chilena es de 81 años.

En cuanto al contexto político nacional, la presentación menciona que el 16 de noviembre se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, además de las parlamentarias, y explica que no es posible la reelección del Presidente Gabriel Boric.

“Tras la primera vuelta, la ex ministra de Trabajo y Previsión Social Jeannette Jara, representante de la coalición de izquierda gobernante, lideró por un estrecho margen las elecciones, superando a José Antonio Kast, del derechista Partido Republicano”, detalla sobre el actual escenario político.

Incluso, describe los ejes programáticos de ambas candidaturas: “La campaña de Jara se centró en impulsar las reformas sociales iniciadas durante el gobierno de Boric, mientras que Kast defendió una plataforma de ‘ley y orden’, priorizando la reducción del gasto público, la reducción de la inmigración ilegal y la lucha contra la violencia de bandas”.

Sobre la situación económica del país, también destacan una serie de índices que depositan al país dentro de los más estables de la región. También aborda la situación de seguridad, señalando que “la tasa de homicidios en Chile está por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe. Los homicidios disminuyeron en Santiago en 2024, aunque la violencia vinculada al narcotráfico está aumentando. La mayor parte de la violencia en Santiago se registra en los barrios del sur y suroeste”.

La candidatura de Santiago a los Juegos Olímpicos de la Juventud se oficializó en abril pasado. Mauricio Palma/ Coch

Dentro de las fortalezas que ofrece la postulación chilena, resaltan en su presentación un contexto político y socioeconómico estable, el 100% son existentes o temporales, aprovechando el legado de Santiago 2023, la mayoría de los atletas estarán en la Villa Olímpica de la Juventud; una excelente experiencia en la organización de grandes eventos deportivos y eventos multideportivos y un apoyo gubernamental, con el Estado comprometido a financiar el 70% del presupuesto del Comité Organizador de la cita y la Villa, además de estar dispuestos a cubrir cualquier déficit.

Villa Olímpica en Cerrillos

En cuanto a la infraestructura que la candidatura ofrece, se encuentra la construcción de una Villa Olímpica en Cerrillos, a un costado de la Villa Panamericana, que hoy tiene un uso habitacional. El nuevo complejo tendrá 1.400 departamentos y 5.800 camas, con una inversión de US$ 132 millones, de los cuales un 70% provendrá de capitales públicos y el restante 30%, de capitales privados.

También se propone unas villas satélites, que consisten en dos hoteles en Viña del Mar y otro en Algarrobo, con una capacidad total para 600 huéspedes. Asimismo, se hizo un fuerte énfasis en el acceso al metro y la conectividad de las diversas autopistas de la zona.

El plan maestro propone como fechas tentativas para los Juegos las últimas dos semanas de octubre de 2030, con 31 deportes y 31 disciplinas. De ellas, 21 sedes para 25 deportes serían en Santiago, tres escenarios para cinco deportes en Viña del Mar y el restante en Algarrobo.

De los lugares de competición, solamente ocho serían nuevos o temporales. Además, se propone que la ceremonia inaugural se realice en el Estadio Nacional, con un aforo de 42.369 espectadores, y la clausura se lleve a cabo en la explanada del Parque Cerrillos, con capacidad para 30 mil personas. Como opciones secundarias, se plantea una apertura en Cerrillos y un cierre frente al Palacio de La Moneda.

De las 48 competencias, 16 aún no tienen un escenario definido. Ya está decidido, por ejemplo, que el rugby 7 se jugará en el Estadio Nacional, el golf en el Prince of Wales Country Club de La Reina, el futsal (no habrá fútbol) en el Movistar Arena. El remo y el canotaje irán a Curauma, el balonmano solo será de playa y se proyecta en la playa El Sol de Viña del Mar, mismo lugar que albergará el triatlón. Mientras que el vóleibol playa está destinado en Cerrillos y el surf se disputará en el Sector 5 de Reñaca.