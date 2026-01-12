SUSCRÍBETE POR $1100
    Con Javier Correa como nexo: el secreto intento de Colo Colo por quedarse con Leandro Fernández

    La controvertida salida del atacante de Universidad de Chile alcanzó a abrir el apetito de los albos, que buscan otro atacante para completar el plantel. Finalmente, el transandino prefirió partir a Argentinos Juniors.

    Christian González 
    Christian González
    Leandro Fernández reveló detalles de su salida de la U. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El anuncio de que Leandro Fernández no iba a ser considerado por Francisco Meneghini en el plantel que Universidad de Chile prepara para la temporada 2026 produjo varios efectos. El primero, la resistencia de los hinchas azules, quienes enfrentaron derechamente la determinación del entrenador y dejaron claro que el ariete era un jugador querido, por la identificación que alcanzó con el club.

    El segundo fue la discusión entre los hinchas de otros clubes, que comenzaron a analizar al atacante como posible refuerzo, ante la desmejorada situación en que quedaba. Entre quienes debatieron figuraron fanáticos de Colo Colo y Universidad Católica, los rivales más enconados de los azules. La rivalidad daba paso al análisis de la utilidad que podría representar Fernández en sus respectivas escuadras.

    Los albos traspasaron el ámbito de la intención y realizaron una gestión tan concreta como secreta para acercarse al ariete. Al menos, para sondear su disposición para iniciar potenciales negociaciones, en el entendido de que quedaría libre y que, en esa condición, no habría que iniciar tratativas con la U para conseguir sus servicios.

    En ese propósito, el Cacique utilizó un particular intermediario: Javier Correa. El goleador albo y el saliente delantero de Universidad de Chile se conocen bien, por su paso por el fútbol transandino. Incluso han dado muestras de cercanía en medio del partido más álgido que ofrece el calendario del fútbol chileno, lo que refleja el respeto de ambos por la trayectoria del otro.

    Javier Correa, en el Superclásico ante la U, en el Monumental. (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Fernández recibió el contacto de buena forma. De hecho, meditó la posibilidad de defender a los albos, pese a que el cruce de vereda le habría implicado perder el capital que había acumulado y que provocó la fuerte reacción cuando se supo que no entraría en los planes de la U: el aprecio de los hinchas del equipo laico.

    Eso sí, no se alcanzó a avanzar a la siguiente etapa: la formulación de una propuesta formal para contar con sus servicios.

    El ‘salvavidas’

    En ese escenario, a Fernández le surgió una posibilidad atractiva en todo sentido: la de Argentinos Juniors. En el plano deportivo, la propuesta revestía un atractivo que el Cacique no podía ofrecerle: los Bichos Colorados disputarán la próxima edición de la Copa Libertadores, torneo al que el Cacique no logró clasificar. La situación alba en 2026 es aún más deprimente: tampoco jugarán la Copa Sudamericana. Es decir, se quedaron sin competencias internacionales en la actual temporada.

    En el equipo de La Paternal, Fernández será compañero de Brayan Cortés, quien acordó su arribo la semana pasada, después de militar en Peñarol, de Uruguay.

    Fernández disputó 100 partidos con la camiseta de Universidad de Chile. Aunque su imagen se ve afectada por el remate de la última campaña, los números no le resultan tan desfavorables. Marcó 33 goles y aportó 23 asistencias en su paso por los estudiantiles. Se lleva como recuerdo dos títulos: la Copa Chile y la Supercopa.

    Más sobre:Colo ColoUniversidad de ChileLa ULeandro FernándezArgentinos JuniorsFútbolFútbol Nacional

