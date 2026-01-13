Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid.

El despido de Xabi Alonso del Real Madrid abre un nuevo capítulo de inestabilidad en el banco del club merengue y genera reacciones inmediatas. Una de las voces que abordó el tema fue la de Manuel Pellegrini, actual entrenador del Betis, quien fue consultado por la salida del exvolante debido a su pasado en el club blanco.

El entrenador chileno se refirió directamente a la decisión tomada por la directiva encabezada por Florentino Pérez. “Lamento mucho lo de Xabi, es un técnico que venía con una brillante carrera. Juzgar un trabajo en tres o cuatro meses no me parece lo correcto, pero no tengo la información interior”, señaló.

Según el Ingeniero, los resultados no justificaban una ruptura anticipada del proyecto, considerando la posición del equipo en los distintos torneos que disputaba. “El Real Madrid está inserto en las tres competiciones, a cuatro puntos del puntero, todos los procesos tienen un tiempo de elaboración, bajan y suben, y eso como técnico solo depende de la madurez de la parte directiva para saber hasta cuándo lo pueden mantener”, agregó.

Las palabras del técnico chileno se suman a una serie de cuestionamientos que han surgido en España respecto a la política de entrenadores del Real Madrid. Durante la jornada también se produjo la despedida pública de Xabi Alonso y su familia del club. El entrenador utilizó sus redes sociales para entregar un mensaje de cierre a la institución y a los hinchas, horas después de hacerse oficial su salida.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, escribió Alonso en su cuenta de Instagram.

“Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, añadió.

La despedida también incluyó palabras de su esposa, Nagore Aramburu, quien destacó el compromiso mostrado por Alonso durante su estadía en el club y el acompañamiento familiar durante el proceso. “Mis hijos y yo hemos acompañado a Xabi y al club en todo momento con ilusión y gratitud. Gracias a todos los madridistas que han confiado en nosotros y que nos han hecho llegar tanto cariño. Vuestros mensajes han significado mucho”, expresó.