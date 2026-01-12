SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones

    Los dueños del 21,44% de la concesionaria estudiantil decidieron dejar la sociedad anónima, desilusionados de la administración de Michael Clark.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La familia Schapira llegó a la U el año 2013. Foto: Ramón Monroy/Photosport. RAMON MONROY/PHOTOSPORT

    Azul Azul vivirá cambios en la conformación de su directorio en los próximos días. Los segundos accionistas mayoritarios de la concesionaria de Universidad de Chile, la familia Schapira, vendió su paquete en la mañana de este 12 de enero, por un total de $ 6.716.606.000 (US$ 7,5 millones).

    Daniel y su hijo Eduardo poseían el 21,44% de los papeles y habían llegado a la sociedad anónima en el año 2013, cuando adquirieron el 14,04% de los papeles que poseía Carlos Alberto Délano en 12 millones de dólares. “Yo no llego a la U por negocio, porque créame que meterse en esto no es negocio. Tal vez fue conveniente comprar (acciones) en un principio, cuando salieron a la venta, pero ahora yo me integro porque quiero demasiado al club y esto es de corazón”, sostuvo en su primera entrevista como accionista.

    Pero, con el paso del tiempo y la llegada de Michael Clark a la testera de la entidad deportiva, comenzó la decepción del empresario inmobiliario y su descendiente. “Esta determinación no ha sido fácil. Ingresamos a Azul Azul con convicción, entusiasmo y un compromiso genuino con el proyecto deportivo e institucional del club, realizando una inversión relevante y, en su momento, a un valor elevado, con la expectativa de contribuir a su crecimiento y estabilidad en el largo plazo”, sostuvieron en un comunicado, cuando abrieron la venta en diciembre pasado.

    Daniel Schapira ya no será parte de Azul Azul.

    Meta que finalmente no cumplieron, pues Clark logró el control total de la compañía tras la compra de cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. “La U no debe tener más de un controlador, la U debe manejarse como una sociedad normal, con mucha gente opinando democráticamente y mientras haya un controlador que sea, como dice, ‘el dueño del perro’ y que le pueda ‘cortar la cola al perro’, estamos todos frenados”, fue su opinión en ese momento.

    Algo que para él no cambió con el paso del tiempo, por lo que finalmente decidió deshacerse de su paquete accionario a través de la corredora Larraín Vial. “La forma en que el club ha sido administrado en los últimos años, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión”, expresaron los Schapira hace unas semanas.

    Y luego concluyeron que “a ello se suman los malos ratos, la frustración sostenida que esta situación nos ha hecho vivir, y las desgastantes controversias y litigios que hemos tenido que afrontar, circunstancias que nos han llevado a concluir que nuestra permanencia como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales”.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileAzul AzulDaniel SchapiraLiga de PrimeraMichael Clark

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    Crespo enfrenta por última vez a los tres jueces que decidirán el caso Gatica: “Yo no fui quien ejecutó ese disparo”

    Aspirantes a ministros, exautoridades y un personal trainer: el variopinto desfile en la OPE de Kast

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia

    Los gestos que Kast pidió para Ximena Lincolao en la inauguración de Congreso Futuro: se perfila en Ciencias

    Lo más leído

    1.
    Una carrera de éxitos marcada por una sanción por dopaje: Natalia Duco se perfila como la ministra del Deporte de Kast

    Una carrera de éxitos marcada por una sanción por dopaje: Natalia Duco se perfila como la ministra del Deporte de Kast

    2.
    Terremoto merengue: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona

    Terremoto merengue: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera
    Chile

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    Aspirantes a ministros, exautoridades y un personal trainer: el variopinto desfile en la OPE de Kast

    Crespo enfrenta por última vez a los tres jueces que decidirán el caso Gatica: “Yo no fui quien ejecutó ese disparo”

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión
    Negocios

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Las propuestas de la CPC al próximo gobierno para reducir plazos de permisología

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny
    Tendencias

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones
    El Deportivo

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones

    Entre el deporte y la educación: cuando correr en Huilo Huilo también financia el futuro

    Terremoto merengue: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas
    Cultura y entretención

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Cómo el cine brasileño selló otra noche gloriosa en Hollywood

    “Hay que escuchar a todos los protagonistas”: la escena chilena de shows en alerta ante nueva disputa por el Nacional

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia
    Mundo

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil