Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones

Azul Azul vivirá cambios en la conformación de su directorio en los próximos días. Los segundos accionistas mayoritarios de la concesionaria de Universidad de Chile, la familia Schapira, vendió su paquete en la mañana de este 12 de enero, por un total de $ 6.716.606.000 (US$ 7,5 millones).

Daniel y su hijo Eduardo poseían el 21,44% de los papeles y habían llegado a la sociedad anónima en el año 2013, cuando adquirieron el 14,04% de los papeles que poseía Carlos Alberto Délano en 12 millones de dólares. “Yo no llego a la U por negocio, porque créame que meterse en esto no es negocio. Tal vez fue conveniente comprar (acciones) en un principio, cuando salieron a la venta, pero ahora yo me integro porque quiero demasiado al club y esto es de corazón”, sostuvo en su primera entrevista como accionista.

Pero, con el paso del tiempo y la llegada de Michael Clark a la testera de la entidad deportiva, comenzó la decepción del empresario inmobiliario y su descendiente. “Esta determinación no ha sido fácil. Ingresamos a Azul Azul con convicción, entusiasmo y un compromiso genuino con el proyecto deportivo e institucional del club, realizando una inversión relevante y, en su momento, a un valor elevado, con la expectativa de contribuir a su crecimiento y estabilidad en el largo plazo”, sostuvieron en un comunicado, cuando abrieron la venta en diciembre pasado.

Daniel Schapira ya no será parte de Azul Azul.

Meta que finalmente no cumplieron, pues Clark logró el control total de la compañía tras la compra de cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. “La U no debe tener más de un controlador, la U debe manejarse como una sociedad normal, con mucha gente opinando democráticamente y mientras haya un controlador que sea, como dice, ‘el dueño del perro’ y que le pueda ‘cortar la cola al perro’, estamos todos frenados”, fue su opinión en ese momento.

Algo que para él no cambió con el paso del tiempo, por lo que finalmente decidió deshacerse de su paquete accionario a través de la corredora Larraín Vial. “La forma en que el club ha sido administrado en los últimos años, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión”, expresaron los Schapira hace unas semanas.

Y luego concluyeron que “a ello se suman los malos ratos, la frustración sostenida que esta situación nos ha hecho vivir, y las desgastantes controversias y litigios que hemos tenido que afrontar, circunstancias que nos han llevado a concluir que nuestra permanencia como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales”.