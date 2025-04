“Inventa un cargo y baipasea los estatutos″: Daniel Schapira carga contra Michael Clark por fijarse un sueldo en la U

Los salarios dividen a Universidad de Chile. Durante la última semana, se reveló que Michael Clark y Cecilia Pérez reciben sueldos por sus labores en Azul Azul. Las ganancias que perciben a fin de mes no son por sus roles de presidente y vicepresidenta. Más bien, el ingeniero figura como director ejecutivo, mientras que la exministra del Deporte aparece como directora de asuntos públicos.

“La remuneración percibida por el director Sr. Michael Clark por su trabajo como Director Ejecutivo, por un total de M$150.554 y de la directora Sra. Cecilia Pérez Jara por su trabajo como Directora de Asuntos Públicos, por un total de M$35.103, quienes no percibieron remuneraciones por estos conceptos durante el ejercicio 2023″, señala la Memoria 2024. O sea, Clark gana $12,5 millones y Pérez, $2,9 millones.

Esta información llega justo días antes de que se anunciara la incorporación de dos miembros nuevos a la mesa estudiantil. La primera es Aldo Marín, reconocido hincha del club, mientras que el otro es Cristian Aubert. Ambos van como candidatos y ahora deben esperar la aprobación de la junta de accionistas.

Aubert ya fue parte de la concesionaria, asumiendo en 2007 como gerente general bajo la presidencia de Federico Valdés. Permaneció en esa función hasta diciembre de 2014, para luego tomar el cargo de director ejecutivo hasta julio de 2015. Ya en 2022 anunció su retiro de Azul Azul aludiendo motivos personales.

Por otro lado, también reaparecen Daniel y Eduardo Schapira, situación que puede adelantar la salida de Paola Davanzo y Juan Pablo Pavez como directores.

Esta misma jornada, sin embargo, la junta de accionistas de Azul Azul aprobó fijar una dieta a los directores. Michael Clark, el presidente, acordó no recibir la dieta de 50 UF y continuar recibiendo su salario como director ejecutivo fijado en $12.546.166. El los directores de la mesa se embolsará 25 UF mensuales ($976.885).

Schapira vuelve a la carga

En la concesionaria no todos están conformes. Pese a que a los roles y salarios fueron aprobados por la unanimidad del directorio antes de implementarse el año pasado. Uno de los argumentos para justificar la determinación es que el monto establecido es inferior al que recibía Cristian Aubert durante su estadía como director ejecutivo, quien fue el antecesor en ese cargo, en la antigua administración de la sociedad anónima.

En ese contexto, nuevamente es Daniel Schapira, quien posee el 24% de la propiedad de la concesionaria, el que salta a la carga para criticar las determinaciones de Clark. “Nosotros, y me refiero a yo y mi hijo, Eduardo, no éramos directores cuando eso se aprobó″, dice el empresario a El Deportivo. En la mesa de Azul Azul, el representante de Schapira es Juan Pablo Pavez.

Michael Clark, el presidente de Azul Azul. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El segundo máximo accionista del elenco estudiantil es escéptico ante las decisiones del directorio. “En la junta de accionistas se decide que ningún director incluido el presidente puede recibir remuneración alguna. Pero en algún directorio se decide inventar algún ‘nuevo cargo’ en la sociedad para entregarle al presidente y a su brazo derecho en la junta directiva y así baipasear lo que dicen los estatutos″, señala Schapira.

“Así han actuado en todo orden de cosas. El directorio obviamente lo manejan y controlan absolutamente ellos mismos. Entonces se aprueba cualquier cosa que propongan. En el mejor de los casos ganan por siete a cuatro, y aprobado″, añade. Este miércoles, incluso, desaprobó la medida de fijar dieta a los directores.

Además, pone un ápice de duda sobre que la decisión de los salarios haya sido unánime. “Hay que estar en el directorio para ver cómo se presentan las cosas cuando pide aprobar o rechazar. No es fácil. No me consta, puedo preguntar a nuestros directores. En cualquier caso ellos son autónomos en sus decisiones″, establece.

La guerra Clark-Schapira

El empresario ha sido uno de los actores más críticos con la administración de Michael Clark en Azul Azul, sobre todo después de la compra de cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport que dejó al ingeniero como principal accionista de la U. “La U no debe tener más de un controlador, la U debe manejarse como una sociedad normal, con mucha gente opinando democráticamente y mientras haya un controlador que sea, como dice, ‘el dueño del perro’ y que le pueda ‘cortar la cola al perro’, estamos todos frenados”, dijo en esa ocasión.

La compra de estos activos llevaron a los Schapira a presentar una querella por presunto fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) en contra del mandamás de los azules.

El empresario nunca ha ocultado la intención que tiene de sacar a Clark de la cabeza de la concesionaria. “El objetivo es que salga de la presidencia de la U, que no sea más presidente. Esas son cosas que tenemos que ver nosotros, un grupo, pero yo no quiero que Michael Clark sea presidente de la U y tampoco quiero que haya un controlador en el club”, aseguró, en febrero pasado.