“Hay conversaciones para llevar el LIV a Chile”: histórico de la industria del golf aborda la petición de Niemann y Mito

Carlos Rodríguez es un histórico de la industria del golf mundial. Como tal, ha sido agente de grandes figuras, como el español Sergio García, y también representa a Joaquín Niemann y Mito Pereira. Hoy es el manager de Torque GC, el equipo de los chilenos en el LIV Golf, y conversa con El Deportivo en Ciudad de México sobre diversos temas.

¿Cómo es Torque por dentro?

Es un equipo espectacular. O sea, tenemos cuatro jugadores increíbles, entre los dos chilenos: Mito, Joaco, Carlos Ortiz y Sebastián Muñoz. Y luego, tenemos cuatro caddies espectaculares, tres son sudafricanos y uno es argentino. Y luego tenemos un equipo alrededor que trabaja conmigo todos los días, que son una gente también muy especial. Tenemos argentinos, mexicanos, colombianos. Somos una mezcla muy interesante.

¿Qué significa para usted Torque? Porque también hay algo personal ahí.

Sí, hombre. Torque para mí es algo muy bonito porque yo he tenido la suerte de ser el representante de los cuatro jugadores desde hace muchos años. Y que saliera esta oportunidad de poder trabajar con ellos de otra forma... Es muy parecido, pero al final es un mundo totalmente diferente. Veníamos de un tour donde cada uno hacía su vida, aunque en este caso ellos eran muy amigos y compartían mucho, y se quedaban en casa juntos, y viajaban juntos. No ha sido un cambio tan radical como para otros jugadores. En nuestro caso ha sido algo muy fácil y la verdad que me ha agradado.

¿Y cuánto influye usted en la llegada de ellos al circuito?

La idea del LIV estaba rondando por el mundo hace unos 12 o 13 años. La gente venía, se presentaba, te contaba un poco del proyecto, y de repente un día dijeron: “Mira, empezamos en un par de semanas. El que quiera, esto es lo que hay”. Es un salto al vacío, porque nunca se sabe. Era una liga que recién estaba empezando. En la primera semana en Londres no había ningún latino; a la siguiente, Carlos Ortiz fue el primero en sumarse en Washington.

¿Y qué pasó con Joaco?

Y luego, pues venían y nos decían: “Oye, nos interesaría que Joaco viniera en algún momento. Y con Joaco íbamos hablando, viendo qué podíamos hacer y qué no. Y a Carlos le preguntaban y les decía que era muy divertido, un enfoque nuevo. Un poco antes lo que teníamos en la universidad. Y al final, siendo todos amigos, yo creo que también se echaba un poco de menos. Entonces, Joaco de repente un día decide y dice ”voy al LIV también".

¿Y costó mucho convencerlo?

No, no es convencerlo. O sea, al final las decisiones las toman ellos. Ha habido gente que me ha dicho “tú le has pedido”. Pero no, al final ellos son mayores y tienen que tomar decisiones. Ellos deciden. Yo no voy con una pistola a decirles que hagan esto o lo otro. Desde el minuto uno les dije cosas que creo que son muy buenas, cosas que a lo mejor..., y cosas que no sabemos. Como el caso de los grandes, que no sabíamos lo que podía pasar. Y ahora poquito a poquito ese tema se va arreglando.

Para usted esto tuvo un costo personal llegar a Torque, porque debió separarse de Sergio García...

Sí. A ver, yo a Sergio, a él y a su familia les voy a estar agradecido toda mi vida porque yo tenía una relación espectacular con él y la sigo teniendo. O sea, para mí sigue siendo un amigo. Y yo, para él. Sé que soy amigo cuando me necesite más tarde. Pero hay momentos que cada uno tiene que tomar un camino en su vida. Y, profesionalmente, pues tenía más sentido este camino. Yo creo que él lo ha entendido perfectamente.

Volviendo a Niemann, ha adquirido gran regularidad en el último tiempo, pero todavía le falta dar el paso en los majors. ¿Por qué cree que ocurre?

Él está trabajando increíblemente. O sea, en los grandes, al final, tú tienes que tener esa suerte, esa fortuna, ese golpe, ese putt que mete. Es verdad que de momento no ha tenido esa regularidad que ha tenido en los otros torneos. Pero eso con el tiempo también le llegará. O sea, no tengo ninguna duda de que él ganará algún grande. Es tener una buena semana y que te pegues el impulso y digas que es otro torneo más. Porque un major no es nada distinto a cualquier torneo, son 18 hoyos y tienes que meter la bolita en el agujero. Ya le llegará. No es algo de lo que hay que preocuparse.

¿Ha habido conversaciones para llevar el LIV a Chile?

Sí, hay conversaciones. Obviamente Joaco y Mito quieren. Todo el mundo quiere tener un torneo en su país. O sea, intentaremos todo lo que podamos para hacerlo. Yo creo que es un proceso, pero para hacer un torneo allí hay muchos requerimientos y muchas cosas. Pero sí, ellos ya me lo han dicho, que a ellos les encantaría tener un torneo del LIV en Chile. Y serían los más felices del mundo para tenerlo. Obviamente vamos a intentarlo, pero no sé cuándo, cómo, ni nada.

¿Pero ya ha habido alguna conversación?

Hemos tenido conversaciones. A día de hoy, no hay nada hecho ni nada, pero conversaciones hay. Yo creo que ellos ya están trabajando en los calendarios de aquí en x años. O sea, tú puedes decir Joaco y Mito quieren, pero tenemos que empezar un proceso que puede ser largo. No es una cosa que tú digas “en 15 meses se hace”, pero ojalá que en unos años se pueda hacer, más con los dos jugadores chilenos que tenemos. Sería espectacular. Aquí en México con Carlos Ortiz ha sido muy bonito, porque es como nuestro torneo al final, aunque no seamos de aquí. Ojalá se pudiera tener uno en Chile.

Hablando de Mito, ¿cómo ve usted su actual momento?

A ver, es el golf. O sea, el golf tiene eso. O sea, Joaco en el 23 también pasó una época peor y ellos lo único que pueden hacer es seguir trabajando. Y tenían el apoyo de los otros tres compañeros. Y el golf tiene eso. Yo lo he vivido con Sergio, Paul Casey, y múltiples jugadores. Hay que tener en cuenta que el golf es una carrera de 25, 30 años y en algún momento tiene que haber un bache. Es como la vida. Tú en la vida no vas todo el momento feliz. Tienes bajoncitos, subiditas. Entonces, bueno, al final, él ahora está en un momento más crítico, pero está trabajando y saldrá. Como te decía de Joaco, dan con una teclita de alguna cosita y de repente empiezan a lanzarse otra vez, ¿no? Pero bueno, Mito está trabajando espectacular. Tiene el apoyo, por supuesto, de todo el equipo y de todos los jugadores. Esperamos que dentro de unas fechas esté arriba luchando por el torneo.

¿Siente que el LIV cambió la historia del golf?

A ver, yo creo que el LIV está haciendo un gran trabajo. Ten en cuenta que aún está en fase embrionaria. Estamos en el tercer año completo. Uno no puede comparar algo que lleva tres años con ligas que llevan 50, 100 o 150 años. Sí en tres años estamos haciendo algo increíble, poniendo torneos en todo el mundo, intentando que la gente conozca el golf en países donde no se ha hecho tanto. Creo que todo el mundo quiere que haya más gente jugando al golf, un deporte muy parecido a lo que es la vida. En 50 años veremos dónde está. O sea, ahí ya la gente podrá juzgar, pero ahora mismo es difícil de hacerlo.

Por último, ¿qué ha sabido de los acuerdos para habilitar a los jugadores del LIV?

Yo sé que Scott (O’Neil, CEO del LIV) se ha reunido y está reuniéndose con los cuatro majors y tal, y se está trabajando. Ya tienen, por ejemplo, para el US Open y para el British las exenciones que existen. El Masters le ha dado invitaciones a Joaco en los últimos dos años, el PGA ha invitado a Sergio (García) y también a Joaco. O sea, yo creo que al final los grandes quieren tener a los mejores jugadores del mundo y aquí tenemos a grandísimos jugadores. Y bueno, poco a poco estoy seguro que habrá más jugadores que vayan entrando, ¿no? No son tontos ellos y saben que hay grandes jugadores y que van a acabar jugando allí.