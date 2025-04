Los otros clásicos fuera de la cancha: los salarios de Michael Clark, Juan Tagle y Aníbal Mosa

Este lunes Universidad de Chile hizo noticia después de que se revelara la memoria anual de Azul Azul correspondiente al año 2024. En ella se pudo apreciar algunas novedades, en específico el sueldo de Michael Clark y Cecilia Pérez.

Ambos comenzaron a recibir sueldos, pero no por sus labores como presidente y vicepresidenta, sino que por desarrollar otra funciones desde el año pasado en la concesionaria. En el caso de Clark como director ejecutivo, mientras que Pérez como directora de asuntos públicos.

“La remuneración percibida por el director Sr. Michael Clark por su trabajo como Director Ejecutivo, por un total de M$150.554 y de la directora Sra. Cecilia Pérez Jara por su trabajo como Directora de Asuntos Públicos, por un total de M$35.103, quienes no percibieron remuneraciones por estos conceptos durante el ejercicio 2023”, dice la memoria 2024.

Esto quiere decir que, por su rol antes mencionado, Clark recibió $12,5 millones mensuales. La exministra de Deportes, en tanto, obtuvo $2,9 millones al mes.

Desde el interior de la concesionaria especificaron a El Deportivo que los roles de Clark y Pérez fueron aprobados por la unanimidad del directorio antes de implementarse el año pasad.

Un “clásico” que domina la U

Al momento de hacer una comparación con los salarios mensuales que registran los archirrivales de los azules, Universidad Católica y Colo Colo, se puede notar la amplia superioridad de la U.

De hecho, el monto que recibe Clark por sus funciones al interior de Azul Azul supera a lo que percibe Juan Tagle en Cruzados. El mandamás de los precordilleranos registra un salario aproximado de $8.500.000, lo que en en el año le significa a la concesionaria desembolsar cerca de $102 millones al año.

Más abajo está el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa. En el caso del empresario puertomontino, este recibe una remuneración de 25 UF que al 29 de abril de 2025 corresponde a $976.722. Considerando el valor de la Unidad de Fomento de dicho día ($39.068,91), en un año llegaría a acumular $11.720.673.

Presidente Salario mensual Salario anual Michael Clark $12.546.166 $150.553.992 Juan Tagle $8.500.000 aprox. $102.000.000 aprox. Aníbal Mosa 25 UF ($976.722 al 29/04/2025) $11.720.673 (con UF a $39.068,91)

Ahora, volviendo a los clásicos dentro de la cancha, Universidad de Chile recibirá a la UC en el Estadio Nacional este sábado 3 de mayo a partir de las 16.00 horas. Cabe señalar que el duelo estaba programado inicialmente para las 17.30 horas, pero las autoridades tomaron la determinación de adelantarlo.

Marcelo Díaz le raya la cancha a Lucas Assadi

Este martes, en la previa del duelo contra la UC, el capitán de la U, Marcelo Díaz, le rayó la cancha a Lucas Assadi, quien lleva varios encuentros sin ser considerado.

“Yo por lo menos, siempre he resaltado las condiciones que tiene Lucas y he dicho que es un talento innato que tenemos. En este momento está pasando por una situación compleja, que es no ir citado y no cumplir minutos”, señaló.

“Pero eso depende mucho del jugador ganarse una citación y no soltar la camiseta cuando te toca. Por eso somos un plantel tan competitivo y afortunadamente bien nos va, porque es la forma que utilizamos”, complementó.

El jugador siguió en su análisis para que los jugadores puedan ganarse la camiseta de titular. “Que compitan, que se esfuercen y que se sacrifiquen. Al final del día es nuestro trabajo, nuestra profesión, es lo que queremos. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que esforzarnos mayormente”, enfatizó. “Si hoy no está, tiene que esforzarse, sacrificarse para que el día de mañana le pueda tocar“, dijo.