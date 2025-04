Marcelo Díaz le raya la cancha a Lucas Assadi en la U

El triunfo de Universidad de Chile ante Palestino se vio opacado por la lesión de Charles Aránguiz. El motor de los azules fue retirado en camilla de La Cisterna e inmediatamente se pensó que podría quedar fuera del duelo ante Universidad Católica del próximo sábado.

Y aunque las informaciones emanadas del Centro Deportivo Azul buscaban tranquilizar a las huestes estudiantiles, aclarando que sólo era un golpe y no una dolencia muscular mayor, Marcelo Díaz abordó en detalle la situación de su compañero.

“Charles está bien. Estamos todos bien y ese es un gran problema para el entrenador, por que estamos todos en óptimas condiciones. Tanto Charles como yo, hemos jugado todos los partidos y eso habla de que vinimos en buena forma al club. Tenemos una gran presión y una gran responsabilidad de estar siempre dentro de la cancha y en todos los entrenamientos. Nos encontramos en un buen momento y llegaremos al sábado en buenas condiciones”, sentenció el capitán de los universitarios.

De paso, el capitán le rayó la cancha a Lucas Assadi, el talentoso volante que lleva varios encuentros sin ser considerado.

“Yo por lo menos, siempre he resaltado las condiciones que tiene Lucas y he dicho que es un talento innato que tenemos. En este momento está pasando por una situación compleja, que es no ir citado y no cumplir minutos”, señaló.

“Pero eso depende mucho del jugador ganarse una citación y no soltar la camiseta cuando te toca. Por eso somos un plantel tan competitivo y afortunadamente bien nos va, porque es la forma que utilizamos”, complementó.

El jugador siguió en su análisis para que los jugadores puedan ganarse la camiseta de titular. “Que compitan, que se esfuercen y que se sacrifiquen. Al final del día es nuestro trabajo, nuestra profesión, es lo que queremos. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que esforzarnos mayormente”, enfatizó. “Si hoy no está, tiene que esforzarse, sacrificarse para que el día de mañana le pueda tocar“, dijo.

Consultado sobre cómo ve el encuentro ante los cruzados, Díaz aseveró que “se van a encontrar dos equipos avezados y esperamos que nos podamos imponer... Pero llegamos en un buen momento, en un momento positivo y eso hace que nos dediquemos a dar lo mejor de nosotros durante todos los día y en todos partidos”.

Acto seguido añadió que “enfrentamos a un gran rival. Es el puntero del campeonato. Así lo dice la tabla y lo vamos a tomar como tal. Lo vamos a enfrentar como una final”.

BARRA DE LA U

Díaz no está de acuerdo con la reprogramación del partido

“Es raro que sea el primer clásico que se juegue en el año”, reconoció el integrante de la Generación Dorada. Pero lo cierto es que las condiciones de seguridad en los estadios no han sido buenas este año y por lo mismo, la Delegación Presidencial pidió adelantar el horario del Clásico Universitario de las 17:30 horas a las 16 horas del sábado.

“No sé si estará confirmado. Y ante un supuesto, no podemos decir nada. Pero claramente, tantos cambios no son buenos, porque de local hemos tenido un excelente comportamiento, la seguridad en el estadio ha sido buena de parte del club y hemos hecho las cosas bien y esperamos que se juegue a la hora pactada”, sostuvo Marcelo Díaz.

Por último, el futbolista tuvo una profunda reflexión sobre el actual estado de la industria que lo involucra. “Si todos queremos que el fútbol chileno crezca, debemos estar todos inmersos en él. Nos debemos preocupar de todas las aristas que puede tener un componente para realizar un partido”, expresó.

Continuó: “El reflejo más grande es la Selección Chilena. No nos ha ido bien tal vez porque el fútbol chileno no está del todo bien y tenemos que mirar para adentro y hacer un autoanálisis y una autocrítica bastante profunda. Debemos empezar a cambiar y tenemos que buscar soluciones. Y esas las debemos encontrar todos... Estamos a tiempo de cambiar el fútbol chileno”.