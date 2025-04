Fernando Zampedri eleva al fútbol chileno: “Enfrentar a Vidal o Aránguiz hace que la competitividad apunte para arriba”

Fernando Zampedri ha vivido días intensos. Este 2025 ha sido complejo. Agridulce quizás para el goleador histórico de la UC. El equipo de Tiago Nunes no ha tenido un buen inicio de año y estando en abril ya fue eliminado de la Copa Sudamericana y de la Copa Chile. Sin embargo, el Toro también ha recibido noticias motivantes. En febrero obtuvo la carta de nacionalización chilena y en marzo defendió a la Roja en las Eliminatorias.

“Como familia también encontramos un buen lugar, que es lo más importante. Me siento bien, muy a gusto, mi señora y mis hijos también. Y esto te da una estabilidad importante para poder hacer bien tu trabajo”, señaló en la revista del Sifup.

El delantero mira hacia atrás y le da valor a lo que ha obtenido en el país. “Llegué acá a préstamo por un año, hoy en día va a ser el sexto año que estoy acá. Para mi familia y para mí es un honor. Desde el primer día que llegamos tuve la suerte de que me traten bien. La verdad es que nos encanta Chile, tenemos pensado quedarnos a vivir acá. Estamos muy felices”, comentó.

Zampedri debutó en la Roja en la derrota ante Paraguay. (Foto: Photosport)

De hecho uno de los momentos que más atesora en su estadía en el país es el nacimiento de su hijo menor. “Donato es chileno, nació acá y nos cambió mucho la vida como familia”, dijo el Toro.

La competencia en Chile

Para Zampedri, la UC es el lugar de su vida. El club que cambió su destino, según explica. “Fue la que me abrió las puertas para llegar a Chile. Donde voy llevo la bandera de Católica. Es algo increíble, algo soñado. Tener esta responsabilidad de ser el capitán del club… se me pone la piel de gallina cuando me pongo a hablar de estas cosas. No me pongo a pensar esas cosas, pero la gente te lo hace ver. Uno se enorgullece y ese pequeño momento lo disfruto mucho”, enfatizó el nacido en Chajarí.

El pentagoleador de Primera División dice que pocas veces se detiene a pensar en sus logros. “Todo pasa a un ritmo muy rápido y quizás se me pasa de largo. El primer año goleador, el segundo año ya empezamos con la temporada y otra vez exigirnos al máximo para ser otra vez goleador, para ayudar al equipo para salir campeón. Todos los años tienes una meta. Todavía no tengo tiempo para parar, para decir hoy voy a disfrutar de esto. Por ahí la gente piensa que todos los días es una felicidad enorme, pero yo pienso en querer más, en querer salir goleador otra vez, quiero ayudar al equipo, quiero salir campeón. Entonces uno tiene el foco muy metido en esas cosas. Al final el que te hace acordar que eres goleador histórico, que eres pentagoleador, es la gente”, estableció.

Mirando a la Liga de Primera, el Toro cree que ha crecido desde 2020, el año en que llegó, hasta la actualidad. “Desde que estoy, ha mejorado mucho. Hay buena infraestructura de estadios, la gente acompaña cada vez más, llegaron los jugadores de la Generación Dorada, que es algo increíble. Me tocó disfrutar y estar al lado de Mauricio Isla, Felipe Gutiérrez, Fabián Orellana, hoy a Gary Medel. Y así otros clubes disfrutan de tener el regreso de todos esos jugadores de la Generación Dorada, lo que levanta mucho al fútbol chileno”, dijo. “Enfrentar a otros clubes con Arturo Vidal, Charles Aránguiz hacen que la competitividad apunte para arriba”, añadió.

Finalmente, el capitán estudiantil establece sus metas con el club precordillerano. “Me encantaría ganar una copa internacional con Católica, sería muy lindo”, es uno. Pero hay otro más inmediato: “Hice el último gol en el antiguo San Carlos de Apoquindo, así que ojalá se me dé marcar ahora en el estadio nuevo, convertir el primer gol en el Claro Arena”.