Una sorpresa y varios retornos: los movimientos de última hora en el directorio de Azul Azul

Universidad de Chile hizo noticia a principios de la semana después de que se conociera la memoria anual de Azul Azul correspondiente al año 2024. En ella se pudo apreciar algunas novedades, en específico el sueldo de Michael Clark y Cecilia Pérez.

Ambos comenzaron a recibir sueldos, pero no por sus labores como presidente y vicepresidenta, sino que por desarrollar otra funciones desde el año pasado en la concesionaria. En el caso de Clark como director ejecutivo, mientras que Pérez como directora de asuntos públicos.

“La remuneración percibida por el director Sr. Michael Clark por su trabajo como Director Ejecutivo, por un total de M$150.554 y de la directora Sra. Cecilia Pérez Jara por su trabajo como Directora de Asuntos Públicos, por un total de M$35.103, quienes no percibieron remuneraciones por estos conceptos durante el ejercicio 2023”, dice la memoria 2024.

Esto quiere decir que, por su rol antes mencionado, Clark recibió $12,5 millones mensuales. La exministra de Deportes, en tanto, obtuvo $2,9 millones al mes.

Ahora, Azul Azul tiene otras novedades, pues se espera que se integren dos personas con respaldo de Michael Clark. La primera es Aldo Marín, reconocido hincha del club, mientras que el otro es Cristian Aubert. Ambos van como candidatos y ahora deben esperar la aprobación de la junta de accionistas.

Aubert ya fue parte de la concesionaria, asumiendo en 2007 como gerente general bajo la presidencia de Federico Valdés. Permaneció en esa función hasta diciembre de 2014, para luego tomar el cargo de director ejecutivo hasta julio de 2015. Ya en 2022 anunció su retiro de Azul Azul aludiendo motivos personales.

Por otro lado, también reaparecen Daniel y Eduardo Schapira, situación que puede adelantar la salida de Paola Davanzo y Juan Pablo Pavez como directores.

La despedida de Aubert

En junio de 2022 Cristian Aubert renunció a la gerencia general de Azul Azul, lo que generó nuevos cambios al interior de la concesionaria que administra a los laicos. “Han sido más de 10 años de mi vida, en los que desde distintos cargos y posiciones, he dedicado mi tiempo y capacidades para desarrollar de la mejor forma a nuestro club. Obviamente no es fácil esta decisión, por todo lo que he vivido en esta hermosa institución. Momentos de enorme alegría y también días difíciles, en donde el compromiso de verdad se pone a prueba”, señaló en la oportunidad.

“Mi determinación es exclusivamente por razones personales, siempre pensando en lo mejor para mi familia y la U. Quiero agradecer, primero, la enorme labor y compromiso de quienes han trabajado conmigo en el club y lo seguirán haciendo después de mi salida. También quiero agradecer a todas las administraciones que confiaron en mí y me permitieron ejercer una tarea hermosa como profesional e hincha incondicional de la U”, explicó.

Durante su presencia en el cargo, la U sumó ocho títulos: cinco Campeonatos Nacionales, dos Copa Chile, una Supercopa de Chile y la Copa Sudamericana de 2011. Además, durante estos años, la U alcanzó las semifinales de Copa Libertadores de 2010 y 2012.

Ahora tendrá la oportunidad de volver a tener una relación directa con el club, intentando que los azules vuelvan a ser protagonistas a nivel nacional e internacional.