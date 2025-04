La dura respuesta del DT de Udinese al emplazamiento de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez no lo pasa bien en Udinese. Ya sea por su condición o, simplemente, por decisión técnica el atacante chileno solo ha disputado 7 minutos con el cuadro friulano, en el último mes y medio. Una situación que incomoda al tocopillano, llamado a ser uno de los líderes del equipo.

El antecedente más inmediato de este cúmulo de postergaciones ocurrió el lunes pasado. Ante la gran cantidad de bajas en la delantera friulana, el técnico Kosta Runjaic dispuso la titularidad de Keinan Davis como único delantero ante Bologna, en el partido que acabó sin goles.

En la banca, como espectadores privilegiados, estaban el chileno Sánchez y su compatriota Damián Pizarro. Sin embargo, el duelo terminó y ninguno de los dos vio siquiera un minuto en el campo de juego.

Nueva frustración en la accidentada temporada del Niño Maravilla, quien se perdió los cuatro primeros meses de campeonato por una rebelde lesión muscular. Tras este último revés, el jugador no lo pensó dos veces y envió un directo mensaje en sus redes sociales para el DT alemán.

“Míster, conmigo siempre gana. Los campeones son así”, publicó el goleador histórico de la selección chilena en una historia que subió a su cuenta de Instagram, la que acompañó con una foto del entrenador alemán y parte del plantel bianconero.

Los reclamos no se quedaron solo en ese reclamo. En la misma red social posteó otro mensaje que tenía el mismo destinatario, aunque con una construcción un poco más velada.

“Aunque otros no lo vean tu solo se profesional por el equipo, tus compañeros y por el club”, se leyó en la red social del delantero, quien ya no esconde su frustración frente a este ingrato momento.

Dura respuesta

Pero esta nueva ronda de reclamos no son los únicos que se han visto, al menos últimamente, en los canales oficiales. Hace algunos días, el Dilla se refirió a su posible retorno al fútbol chileno. En esa misma instancia, el delantero expuso que está en un óptimo estado físico para jugar.

“Actualmente, me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas, yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido. Fin del tema”, destacó el tocopillano en su red social.

Palabras que no cayeron bien el ánimo del germano Runjaic. Es más, el técnico del Udinese respondió puntualmente a la pregunta sobre los dichos del delantero chileno.

“Esa es una buena pregunta, Sánchez tiene razón en lo que dice, al final las decisiones las toma el entrenador”, explicó el estratega europeo en declaraciones que reproduce el diario local Il Messaggero Veneto.

El exjugador de Inter de Milán tiene contrato hasta junio de 2026 con Udinese, aunque los medios italianos ya especulan con una posible revisión de ese compromiso

La verdad que ni siquiera la continuidad del técnico está garantizada. El equipo no vence hace seis fechas y solo en la última pudo sacar un empate. Escenario en el que la dirigencia podría tomar una decisión extrema al final de la temporada.

