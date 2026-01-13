SUSCRÍBETE POR $1100
    Cristiano Ronaldo arriesga dura sanción tras polémico gesto en la derrota de Al Nassr de Arabia Saudita

    La estrella marcó su gol número 959 que sirvió de muy poco, ya que su equipo cayó 3-1 en el clásico ante Al Hilal, que se escapa más en el liderato del torneo local.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Cristiano Ronaldo arriesga dura sanción en el fútbol saudí.

    Cristiano Ronaldo tiene dos objetivos esenciales en el mediano plazo. Uno es llegar a los 1.000 goles en su carrera y, el otro, más complicado aún, es conseguir el título de la Saudi Pro League con Al Nassr.

    En la jornada del lunes, la estrella lusitana dio un severo paso atrás en este último anhelo. La derrota de 3-1 ante Al Hilal, en el máximo derbi de la ciudad de la ciudad de Riad, aleja más todavía al equipo amarillo en su lucha por la corona. Precisamente, ante su último eventual victimario.

    Una aciaga jornada que solo un punto positivo en la bitácora personal de CR7, quien abrió la cuenta para su club con la conquista 959 de su carrera. Sin embargo, poco pudo hacer para evitar la remontada del equipo sensación del último Mundial de Clubes.

    Otro revés significativo para Al Nassr, equipo que desde este comienzo de ya perdió contra Al Ahli, Al Qadisiya y ahora contra el líder de la competición, cuadro que ahora le sacó siete puntos en la cima de la tabla.

    De esa manera, el sueño del jugador mejor pagado del mundo (gana alrededor de US$ 250 millones anuales) de asegurar el primer título oficial del Al Nassr en Arabia Saudí se desvanece una vez más, aunque restan 20 fechas para el epílogo. Desde que el luso llegó a la institución, en enero de 2023, la única que luce es el Campeonato de Clubes Árabes.

    Otra polémica

    Más allá de este pobre resultado, el momento que más resaltó fue la controversial reacción de Cristiano Ronaldo hacia el árbitro, una vez consumada esta nueva caída.

    Después de que Al Hilal anotar la tercera conquista, el cinco veces ganador del Balón de Oro hizo gestos que sugerían que estaban robando al Al Nassr. Comportamiento que de ninguna manera pasó inadvertido para las autoridades saudíes.

    De acuerdo con el Código Disciplinario y Ético de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, la acción realizada por CR7 podría calificarse como una conducta ofensiva y daño a la integridad de los oficiales del partido.

    Una falta que es perfectamente comparable a los que señala la FIFA cuando se pone en duda la integridad o imparcialidad de un árbitro en un partido de cualquier envergadura.

    Según los antecedentes inmediatos, incidentes de esta naturaleza suelen evaluarse en virtud de artículos relacionados con insultos o conducta vergonzosa hacia los árbitros.

    En ese escenario, la sanción potencial impuesta por los saudíes oscila entre dos y cuatro partidos de suspensión, además de una multa económica de entre 20.000 y 40.000 riyales saudíes, entre 5.300 y 10.600 dólares estadounidenses).

    Si se le aplica el máximo castigo, Cristiano Ronaldo podría perderse cuatro partidos clave: Al Shabab (17 de enero), Damac (21 de enero), Al Taawoun (26 de enero) y Al-Kholood (30 de enero). Un episodio que complica aún más las ya frágiles aspiraciones al título del Al Nassr.

    Controversial reacción

