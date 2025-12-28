Cerca de los 1.000 goles y con un récord de 14 años: el taco de Cristiano Ronaldo en Al Nassr que da la vuelta al mundo

Cristiano Ronaldo marcó un doblete, con un taco incluido, y se acerca al récord de los 1.000 goles como profesional.

Cristiano Ronaldo no deja de sorprender a sus 40 años. El delantero portugués volvió a vivir una jornada de ensueño con el Al Nassr, al liderar la goleada por 3-0 ante el Al Okhdood, por la fecha 10 de la Superliga de Arabia Saudita.

CR7, que a punta de sus buenas actuaciones tiene al elenco saudí como líder de la competición con puntaje perfecto, maravilló al mundo del fútbol con un doblete que se suma a su extenso repertorio de cara a la red. En primer lugar, el luso marcó el 1-0 a los 31′ luego de empujar el balón en la boca del arco tras un pivoteo de Abdulelah Al-Amri.

Posteriormente, vino lo mejor de la jornada. Tras un centro atrás de Marcelo Brozovic, el Bicho arremetió en el área chica y, con una elegante definición de taco, puso su segunda cifra personal a los 45′+3′. El abultado triunfo lo selló su compatriota, João Félix, a los 90′+4′.

Esta actuación anotadora por duplicado tiene un sabor especial, porque el portugués alcanzó los 956 goles como futbolista profesional y quedó a solo 44 de superar la barrera de las 1.000 dianas, algo que ningún jugador ha logrado en la historia de este deporte. En el desglose, posee 450 con el Real Madrid, 145 con Manchester United, 143 con la Selección de Portugal, 112 con Al Nassr, 101 con Juventus y 5 con Sporting de Lisboa.

A su vez, el luso también volvió a registrar un récord que ha sabido extender por casi una década y media: cerró el 2025 con 40 goles totales y es el primer y hasta ahora único que lo logra en 14 años calendario distintos.

Cristiano Ronaldo, que está próxima a cumplir 41 años el 5 de febrero de 2026, sigue dando cuenta de su estado incombustible sobre el terreno de juego. La Copa del Mundo, en Norteamérica, será su última gran prueba de fuego para su laureada trayectoria.