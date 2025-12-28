SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cerca de los 1.000 goles y con un récord de 14 años: el taco de Cristiano Ronaldo en Al Nassr que da la vuelta al mundo

    Pese a bordear las cuatro décadas de edad, el delantero portugués sigue sumando registros históricos a su laureada trayectoria.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Cristiano Ronaldo marcó un doblete, con un taco incluido, y se acerca al récord de los 1.000 goles como profesional.

    Cristiano Ronaldo no deja de sorprender a sus 40 años. El delantero portugués volvió a vivir una jornada de ensueño con el Al Nassr, al liderar la goleada por 3-0 ante el Al Okhdood, por la fecha 10 de la Superliga de Arabia Saudita.

    CR7, que a punta de sus buenas actuaciones tiene al elenco saudí como líder de la competición con puntaje perfecto, maravilló al mundo del fútbol con un doblete que se suma a su extenso repertorio de cara a la red. En primer lugar, el luso marcó el 1-0 a los 31′ luego de empujar el balón en la boca del arco tras un pivoteo de Abdulelah Al-Amri.

    Posteriormente, vino lo mejor de la jornada. Tras un centro atrás de Marcelo Brozovic, el Bicho arremetió en el área chica y, con una elegante definición de taco, puso su segunda cifra personal a los 45′+3′. El abultado triunfo lo selló su compatriota, João Félix, a los 90′+4′.

    Esta actuación anotadora por duplicado tiene un sabor especial, porque el portugués alcanzó los 956 goles como futbolista profesional y quedó a solo 44 de superar la barrera de las 1.000 dianas, algo que ningún jugador ha logrado en la historia de este deporte. En el desglose, posee 450 con el Real Madrid, 145 con Manchester United, 143 con la Selección de Portugal, 112 con Al Nassr, 101 con Juventus y 5 con Sporting de Lisboa.

    A su vez, el luso también volvió a registrar un récord que ha sabido extender por casi una década y media: cerró el 2025 con 40 goles totales y es el primer y hasta ahora único que lo logra en 14 años calendario distintos.

    Cristiano Ronaldo, que está próxima a cumplir 41 años el 5 de febrero de 2026, sigue dando cuenta de su estado incombustible sobre el terreno de juego. La Copa del Mundo, en Norteamérica, será su última gran prueba de fuego para su laureada trayectoria.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCristiano RonaldoAl NassrFútbol internacionalSuperliga de Arabia Saudita

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    Violenta riña entre comerciantes en Penco deja un herido y cinco detenidos

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Lo más leído

    1.
    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    2.
    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    3.
    Mercado cruzado: figura de Audax Italiano aparece en la órbita de la UC de Daniel Garnero para reforzar la delantera

    Mercado cruzado: figura de Audax Italiano aparece en la órbita de la UC de Daniel Garnero para reforzar la delantera

    4.
    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    5.
    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”
    Chile

    Habrán máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Evitar el sol entre las 11.00 y 17.00 horas: autoridades entregan recomendaciones ante ola de calor

    Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda criticada por publicación sobre la autodeterminación de Rapa Nui

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo
    El Deportivo

    El mismo representante de Salomón Rodríguez: Colo Colo avanza para sumar a joven defensa uruguayo como refuerzo

    Las definiciones de Héctor Bellerín, el pupilo ‘no estereotipado’ de Pellegrini: “Me crie entre máquinas de coser”

    Elegido como mejor extremo derecho y en el top 5 de los Sub 21: Darío Osorio se llena de elogios en Dinamarca

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años
    Cultura y entretención

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país
    Mundo

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad