¿Cuál es el contrato de Cristiano Ronaldo, cuánto gana Lionel Messi? El ranking de futbolistas mejor pagados del planeta

Hace un mes, Cristiano Ronaldo acabó con la incertidumbre y anunció la extensión de su contrato con Al Nassr de Arabia Saudita. Un día después de que el club oficializara la salida del técnico Stefano Pioli, la estrella portuguesa confirmó que se queda en Medio Oriente.

Una palmaria manera de explicar que sus problemas con la millonaria institución de la ciudad de Riad, no estaban tanto en el proyecto como sí en la manera en la que el entrenador italiano llevaba el control del equipo.

Renovación que, de ninguna manera, pasa inadvertida. Tras su acuerdo con los saudíes, el delantero portugués seguirá unido dos temporadas más. Situación que significa que CR7 continuará jugando al fútbol al menos hasta los 42 años.

Mínimo casi garantizado para llegar a la meta personal de los ansiados 1.000 goles profesionales. Actualmente, el luso suma 938 conquistas y está a solo de 62 de conseguir la marca. Registro que de ninguna manera está fuera de su alcance.

Con una media de casi 40 tantos por temporada con la escuadra de Medio Oriente, tampoco es descabellado que supere la mítica cifra, sobre todo, porque está plenamente vigente en el equipo nacional de Portugal.

Es más, su última celebración fue con la camiseta de la Seleçao das Quinas, en la final de la Liga de las Naciones, tras el empate parcial frente a España, para luego levantar la copa después de ganar en los lanzamientos penales.

En el tope

Pero la renovación del lusitano también responde al ambicioso proyecto que se trae en manos el club de amarillo y azul. La promesa de mejorar el plantel es una de las variables que convencieron a la estrella, quien tuvo que ver el Mundial de Clubes desde la comodidad de su casa, en contraste con Al Hilal, clásico rival de Al Nassr.

Porque en esta nueva era, las decisiones deportivas también han sido compartidas con el delantero, todo para convencerlo de poner su firma en este nuevo vínculo. La estructura del club también reforzará.

Incluso en esta renovación un porcentaje de la propiedad del club pasará a manos del atacante. Antecedente que deja en franca evidencia que la relación del atleta con la institución va más allá de los márgenes deportivos.

En términos económicos, Cristiano Ronaldo se confirma como el futbolista mejor pagado del planeta. Nadie ganará más dinero que el portugués, tanto dentro de la cancha como en los derechos de imagen y marketing.

De acuerdo con la información publicada por el diario deportivo español Marca CR7 recibirá cerca de 234 millones de dólares por temporada, cifra que lo pone por goleada en el primer puesto de los mejores remunerados del mundo.

Liga millonaria

En diciembre de 2022, el Bicho sorprendió al mundo. Tras la traumática eliminación de Qatar en cuartos de final, frente a la modesta selección de Marruecos, el jugador anunció su salida de Manchester United para firmar por Al Nassr.

Ya en ese entonces había acordado un salario de 220 millones por temporada. Su llegada era el pilar del fundamental del nuevo proyecto futbolístico del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, uno de los capitales soberanos más grandes del mundo, con activos totales estimados en 925 mil millones de dólares.

“Cristiano ha abierto la caja de Pandora y ahora todo el mundo quiere ir a Arabia Saudita. No es como dice la UEFA, que a Arabia sólo van veteranos”, dijo el propio jugador meses después de debutar con el equipo de Riad.

No deja de tener razón. Tras su partida a Medio Oriente, varias figuras en plena vigencia decidieron tomar un camino similar. Incluso, en la actualidad, ocho de los diez jugadores mejor remunerados del planeta militan en equipos de la liga de Arabia Saudita.

Karim Benzema, excompañero del lusitano en Real Madrid, dejó al equipo merengue para firmar con Al Ittihad, otra escuadra del mismo torneo, en julio de 2023. El delantero galo se convirtió así en el segundo mejor ingreso del mundo tras firmar por tres años y US$ 140 millones por temporada, 118 de salario y 22 como rostro oficial del fútbol.

El mismo equipo y actual campeón levantó al volante francés N’Golo Kanté del Chelsea, en la misma temporada y hasta 2026. Para convencer al campeón del mundo puso sobre la mesa un salario anual de 117 millones de la divisa norteamericana, de acuerdo con el diario británico The Guardian.

Lionel Messi, reciente campeón del mundo con Argentina, recién asoma en el cuarto puesto de los mejores sueldos. El transandino firmó por 75 millones de la moneda local con Inter Miami, contrato que al menos en lo inmediato de extiende hasta diciembre.

El quinto en la lista también juega en el fútbol saudí. No es otro que el volante franco marroquí Riyad Mahrez, quien en julio de 2023 se marchó de Manchester City a Al Ahli, previo pago de 38 millones al club británico. Salario anual de 62 millones hasta julio de 2027.

Joao Félix, reciente contratación del Al Nassr de CR7, acaba de firmar un vínculo de dos años con la escuadra. Sus US$ 40,4 millones por año lo ponen en el séptimo puesto entre los mejor remunerados.

La Premier League, otrora el campeonato mejor remunerado del planeta, solo pone a dos de sus atletas en el top ten. El noruego Erling Haaland es octavo con ingresos por US$ 37,5 millones en el City. El nuevo contrato del egipcio Mohamed Salah lo pone décimo después de renovar por 34 millones de dólares por temporada con Liverpool.

