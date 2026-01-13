SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Arbeloa marca diferencias con Xabi Alonso en su presentación en Real Madrid: “Queremos un Vinicius que disfrute y baile”

    El entrenador español contó que se comunicó con Xabi Alonso después que le ofrecieron hacerse cargo del primer equipo.

    Por 
    Diego Donoso
    Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid. Getty Image

    El Real Madrid tuvo un terremoto este lunes al anunciar el despido de Xabi Alonso como entrenador de los merengues. El entrenador español y leyenda del club blanco no alcanzó a completar siete meses en el cargo.

    El exentrenador del Bayern Leverkusen salió tras perder la Supercopa de España por 3-2 ante el Barcelona. Sin embargo, también fueron motivos para su salida la tensa relación con jugadores, en especial con Vinicius Junior, las diferencias con la dirección deportiva y los deficientes resultados en diferentes competiciones.

    El Real Madrid gira rápido la página, ya que presentó a Álvaro Arbeloa como reemplazo de Xabi. El español era el director técnico del equipo de proyección, por lo que conoce a los jugadores jóvenes de la Fábrica, como se le conoce a las juveniles del gigante de Madrid.

    En conferencia de prensa, Arbeloa contó que apenas le fue ofrecido el cargo de entrenador del primer equipo conversó con su excompañero: “Ayer por la tarde me comunican que han llegado a un acuerdo con Xabi y querían que yo tomase el cargo. Hablé con Xabi, todos aquí sabéis lo mucho que le aprecio y lo que le quiero. Me ha deseado lo mejor y al revés habría sido lo mismo“.

    También, el exlateral aprovechó de terminar con las especulaciones sobre cómo será su relación con Vinicius: “Tengo una suerte enorme de contar con uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Y eso es lo que queremos ver, un Vinicius que disfrute y baile".

    El sueño de Arbeloa: “Para mí es un día especial”

    Álvaro Arbeloa en su despedida del Real Madrid. Paul Hanna/EFE

    Álvaro Arbeloa cumplió un sueño al convertirse en director técnico del Real Madrid. El exdefensor jugó por 12 años en la Casa Blanca y ganó ocho títulos, entre ellos dos Champions League.

    Yo sé lo que es ser jugador del Madrid. Les he dicho esta mañana (a los jugadores) que la mejor etapa de mi vida ha sido como jugador blanco”, declaró Arbeloa.

    Al exlateral se le preguntó por la influencia que tuvo de José Mourinho en su visión como entrenador: “Fue un privilegio entrenar con él, tengo una gran relación con él. Influyó mucho en mí, si quisiera ser él fracasaría estrepitosamente. Yo soy Arbeloa”.

    Asimismo, aclaró la visión que tiene de las juveniles de la Casa Blanca: “Es la mejor cantera del mundo, hay jugadores de la Fábrica en todo el mundo. Saben que el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. Cuento con ellos“.

    “Llevo 20 años en esta casa y estaré hasta que el Madrid quiera, esta es mi casa y así será siempre”, Arbeloa dejó la duda sobre cuánto estará en la banca del Real Madrid y cuál es su acuerdo con la directiva.

