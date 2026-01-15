SUSCRÍBETE POR $1100
    En vivo: Colo Colo se enfrenta a Olimpia en un amistoso de pretemporada en Uruguay

    El elenco que dirige Fernando Ortiz disputa su primer amistoso televisado del año.

    Colo Colo 0-0 Olimpia

    Ya se juega el segundo tiempo entre Colo Colo y Olimpia

    ¡Final del primer tiempo!

    Colo Colo y Olimpia igualan sin goles, en el primer amistoso de pretemporada del Cacique, en Uruguay.

    41′ Casi el Cacique

    Buen desborde de Matías Fernández por la derecha, quien centró atrás para Víctor Méndez que no acertó con el arco.

    35′ No se hacen daño

    Colo Colo y Olimpia no pueden romper el cero en Uruguay.

    Postales de lo que va de partido

    12′ Petardos y bengalas

    Los hinchas de Colo Colo lanzan petardos y encienden bengalas en su tribuna.

    Bajo la lluvia

    El duelo se disputa en el estadio Luis Franzini, en Montevideo. En estos momentos llueve en la capital uruguaya.

    Los elegidos que juegan en Olimpia

    Así está formando Colo Colo

    ¡Arranca el partido!

    Colo Colo se enfrenta a Olimpia en Uruguay, en su primer amistoso televisado de pretemporada.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido amistoso entre Colo Colo vs. Olimpia, que se disputará en Uruguay.

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

