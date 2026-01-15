En vivo: Colo Colo se enfrenta a Olimpia en un amistoso de pretemporada en Uruguay
El elenco que dirige Fernando Ortiz disputa su primer amistoso televisado del año.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-0 Olimpia
Ya se juega el segundo tiempo entre Colo Colo y Olimpia
¡Final del primer tiempo!
Colo Colo y Olimpia igualan sin goles, en el primer amistoso de pretemporada del Cacique, en Uruguay.
41′ Casi el Cacique
Buen desborde de Matías Fernández por la derecha, quien centró atrás para Víctor Méndez que no acertó con el arco.
35′ No se hacen daño
Colo Colo y Olimpia no pueden romper el cero en Uruguay.
Postales de lo que va de partido
12′ Petardos y bengalas
Los hinchas de Colo Colo lanzan petardos y encienden bengalas en su tribuna.
Bajo la lluvia
El duelo se disputa en el estadio Luis Franzini, en Montevideo. En estos momentos llueve en la capital uruguaya.
Los elegidos que juegan en Olimpia
Así está formando Colo Colo
¡Arranca el partido!
Colo Colo se enfrenta a Olimpia en Uruguay, en su primer amistoso televisado de pretemporada.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido amistoso entre Colo Colo vs. Olimpia, que se disputará en Uruguay.
