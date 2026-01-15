La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

Colo Colo carga baterías. El plantel albo está en plena pretemporada para un 2026 que tendrá menores desafíos que las últimas campañas. Después de un 2025 nefasto, el Cacique ni siquiera logró la clasificación a algún torneo internacional. Tendrá que conformarse con intentar recuperar la supremacía a nivel interno.

Fernando Ortiz y su cuerpo técnico están abocados a tareas en varios frentes. El inicial, como suele suceder en esta parte del año, es que los jugadores alcancen la mejor forma física posible para encarar el calendario. Después, el estratega y sus colaboradores se abocarán a la estructuración de una idea futbolística que les permita pelear por los objetivos. De la mano de estos último va la otra tarea: fortalecer la unidad de un grupo que quedó golpeado por el fracaso en que terminó transformándose el año del centenario albo.

La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para unir al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

En Pirque, el lugar que el Cacique escogió para el acondicionamiento, con la Casa del Futbolista, el complejo que mantiene el Sifup en esa comuna como cuartel general, los albos no solo supieron de pesas, máquinas, canchas y balones. También hubo espacio para una mezcla entre diversión y exigencia.

En ese plano, el plantel albo animó la denominada Cacicatlón, una competencia en que los jugadores se dividieron en cuatro equipos de siete futbolistas para realizar diversos ejercicios que, por un lado, pretendían mantener la exigencia en el plano físico y que, por el más importante, buscaba fortalecer los lazos entre los jugadores. En rigor, fueron ocho desafíos los que tuvieron que enfrentar en el circuito, que mezclaba resistencia, precisión y trabajo en equipo como los principios que buscaba desarrollar el staff del equipo más popular de Chile.

Uno de los equipos de la Cacicatlón (Foto: @ColoColo, X).

El equipo albo necesita fortalecerse en el plano anímico después de una temporada tortuosa. Es más: el propio Ortiz debe recomponer vínculos dañados con algunos referentes del plantel. El caso más emblemático es el de Esteban Pavez, quien pasó de ser el capitán a desaparecer de las convocatorias por varios duelos. El DT también terminó distanciándose de Arturo Vidal, a quien había elogiado profusamente a su llegada, pero con el que después mantuvo una tirante relación. El Rey fue perdiendo terreno en el equipo titular. El estratega se convenció de la fórmula que integran Tomás Alarcón y Víctor Méndez. Lo más probable es que el exjugador de O’Higgins y el volante formado en Unión Española inicien la temporada como titulares en la función de aportarle equilibrio al equipo albo en una zona clave del campo de juego.

En ese contexto, la competencia en 10 estaciones, en los que los jugadores usaron arcos y flechas, cargaron pesados neumáticos, lanzaron objetos o navegaron en kayak, se transformó en una alternativa para variar los ejercicios manteniendo las cargas propias del acondicionamiento en que están enfocados los albos.

Los jugadores albos cargan un pesado neumático en el marco de la Cacicatón (Foto: @ColoColo, X)

Amistosos a la vista

Los albos se enfocarán, ahora, en un aspecto clave: encontrar la forma futbolística que les permita volver a ser protagonistas. A Macul llegaron Matías Fernández y Joaquín Sosa y retornó Jeyson Rojas, desde Deportes La Serena. La dirigencia trabaja, también en el fichaje de un nuevo zaguero central (con el uruguayo Javier Méndez, de Peñarol, como principal opción). La última búsqueda se concentrará en la delantera: los albos necesitan un nuevo centrodelantero, considerando la partida de Salomón Rodríguez.

La lista de partidas es mucho más amplia, quizás como un reflejo de la decepción que provocó la última campaña: Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Alexander Oroz no fueron renovados. En otro plano entran Vicente Pizarro y Alan Saldivia, quienes fueron transferidos a Rosario Central y Vasco da Gama, respectivamente. Eso sí, el central uruguayo también se suma a la lista de jugadores que rindieron por debajo de las expectativas en el calendario más reciente.

El equipo de Macul participará en la Serie Río de La Plata, un torneo internacional que se realizará en Uruguay, que esperan aprovechar para llegar en la mejor condición posible al duelo ante Deportes Limache, que marcará el estreno en la Liga de Primera.

En el certamen, el Cacique debutará el jueves 15, ante Olimpia, de Paraguay, en el estadio Luis Franzini. El siguiente compromiso lo jugará tres días después, ante Alianza Lima, en el estadio Parque Viera. El tercer apretón será, probablemente, el más fuerte: el miércoles 21, ante Peñarol, en el mítico estadio Centenario.