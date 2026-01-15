SUSCRÍBETE POR $1100
    Felipe Loyola confirma su partida al Pisa de Italia: “Siento que es un paso que me va a terminar favoreciendo”

    En Uruguay, donde Independiente realiza su pretemporada, el seleccionado nacional se despidió del Rojo y ratificó su arribo a la Serie A. "Es una oportunidad hermosa, son sueños de niño", manifestó el ex Huachipato.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Felipe Loyola confirma su partida al Pisa de Italia. Foto: @Independiente

    Felipe Loyola seguirá su carrera en Europa. El propio seleccionado nacional ratificó la noticia: su futuro está en el Pisa, de la Serie A italiana. El mediocampista se despidió de Independiente en Uruguay, donde realiza la pretemporada, instancia en la cual confirmó el traspaso y recordó su estadía en Argentina.

    “Contento por este pasito. Es algo que cuando decidí venir a Independiente, vine con el objetivo, como jugador, de seguir creciendo. Fue un año y medio hermoso, viví muchas cosas espectaculares. Muy contento por el paso que tuve acá”, comenzó diciendo el jugador, ante los medios argentinos presentes en el país oriental.

    Sobre su partida al Calcio, Loyola declaró: “Voy con muchas ganas, hambre de mostrar el jugador que soy. Es un paso para buscar algo mejor. Como objetivo, siempre crecer como jugador y para valorizar cada vez más al jugador chileno. Siento que hoy no está siendo valorizado como debe ser”.

    “Es algo que buscaba: seguir creciendo como jugador, pisar terreno en Europa, donde te terminas enfrentando a los mejores del mundo. Es una liga top. Me pilla con muchas ganas de competir, equipararme con los mejores y con hambre de ayudar al equipo. Sé que con mi ayuda y con un par de compañeros que van a llegar, lo podemos revertir”, añadió. Lo último dice relación con la complicada situación del Pisa en la liga transalpina: es uno de los colistas, con apenas una victoria en 20 partidos y el descenso acechando.

    Durante su alocución, Felipe Loyola resaltó el hecho de que ha construido su carrera paso a paso, llegando el anhelado salto a Europa. Concreta un sueño de recalar en una de las mejores ligas del mundo.

    “Es una oportunidad hermosa, son sueños de niño jugar en esos estadios. Es un paso para seguir creciendo. Lo tomo con mesura. Sé que voy a seguir creciendo. Por ahí se especularon muchas cosas, de muchos clubes, y después termina siendo concreta esta opción. Yo siempre he ido paso a paso en mi carrera. Me tocó ir a Tercera División, cuando todos te dan por muerto. Ascendí a la B, jugué en la B, me llamaron de Primera y hoy siento que es un paso que me va a terminar favoreciendo. Donde he ido, siempre me ha ido bien. Tengo muchas ganas y mucha confianza”, comentó.

    Consultado sobre su mejor momento en Independiente, Loyola dijo: “Se me eriza la piel cuando todo el estadio me gritaba Chileno, chileno, que lo viví en muchos partidos. Que en un país tan futbolero, donde se siente tanto, fue muy emocionante. Porque voy construyendo mi camino. Vivir eso, con estadio lleno, me emocioné“.

    El seleccionado nacional confesó que tuvo una conversación con Gustavo Quinteros, quien lo tenía contemplado para 2026. “Él quería contar conmigo, entendió mi postura”, dijo. “Era un sueño personal jugar contra los mejores. Mis compañeros me felicitaron, tengo muy buena relación con todos, me siento muy querido por el grupo. Estoy contento de que ellos se lo tomen de buena manera”, añadió.

    “Mi paso por acá (en el Rojo) fue muy lindo, me llevo los mejores recuerdos. Yo me entregué 100% siempre. Después, la carrera, uno nunca sabe dónde va. Me voy con las puertas abiertas y de buena forma hacia la gente, la dirigencia, siempre me entregué al 100. No me guardé nada”, sentenció el exjugador de Huachipato, quien sigue creciendo en su tránsito futbolístico y se une a la legión chilena en Europa.

