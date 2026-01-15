“Aguerrido, que no deja pelota sin luchar”: Instituto de Córdoba le da la bienvenida a Nicolás Guerra

Una de las bajas de Universidad de Chile para la temporada 2026 es Nicolás Guerra. El delantero, canterano azul, dejó el CDA en búsqueda de nuevas oportunidades en el fútbol. En efecto, esas chances renovadas se dan al otro lado de la cordillera. Su incorporación a la Primera División transandina estaba encaminada, pero faltaba la oficialización. Llegó este jueves. Instituto de Córdoba comunicó el arribo del atacante de 27 años.

El futbolista santiaguino es el nuevo refuerzo de La Gloria, el apodo del cuadro rojiblanco, con 107 años de vida y que forma parte de un territorio altamente futbolero, toda vez que convive en la ciudad con Talleres y Belgrano. Aquí es donde Guerra tendrá su primera experiencia en el extranjero. Será el tercer club de su carrera, luego de pasar por la U y Ñublense.

Mediante las redes oficiales de Instituto, se conocieron las primeras impresiones de Guerra con su nueva camiseta. “Muy feliz, muy contento. Desde que llegué, me recibieron con los brazos abiertos, es una muy buena forma. Estoy muy ansioso de entrenar con los compañeros y que empiece el campeonato luego”, declaró.

Consultado sobre cómo se define como futbolista, contestó que se considera como “un jugador aguerrido, que no deja pelota sin luchar, que aporta mucho al equipo, ya sea en goles y asistencias, y un muy buen compañero. Desde que llegué me ha recibido muy bien la gente del club. Decirles que voy a dejar todo de mí, que nos acompañen”.

𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮́𝘀 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗚𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮 ✍🏻🇦🇹



𝘌𝘭 𝘥𝘦𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘦𝘯𝘰 𝘥𝘦 27 𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘺𝘢 𝘴𝘦 𝘦𝘯𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦𝘭 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘯𝘢𝘥𝘰𝘳 𝘋𝘢𝘯𝘪𝘦𝘭 𝘖𝘭𝘥𝘳𝘢 𝘺 𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘷𝘦𝘯𝘢… pic.twitter.com/ksZbDnBrPm — Instituto ACC (@InstitutoACC) January 15, 2026

En la temporada 2025, Nicolás Guerra jugó 37 partidos con Universidad de Chile, que se desglosaron de la siguiente manera: 20 en la Liga de Primera, seis en la Copa Sudamericana, seis en la Libertadores, cuatro en la Copa Chile y uno en la Supercopa. Disputó un total de 1886 minutos, registrando seis goles y seis asistencias. De los cuatro delanteros que tenía el cuadro laico el año pasado, dos se fueron a Argentina. Además de Guerra, Leandro Fernández fichó en Argentinos Juniors, tras ser desechado por Paqui Meneghini.

Instituto de Córdoba debutará el próximo 25 de enero en el Torneo Apertura de Argentina. Recibirá a Vélez Sarsfield.