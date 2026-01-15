“Aguerrido, que no deja pelota sin luchar”: Instituto de Córdoba le da la bienvenida a Nicolás Guerra
El equipo argentino oficializó la incorporación del exdelantero de Universidad de Chile, quien anotó seis goles en 37 partidos durante la temporada 2025 con los azules.
Una de las bajas de Universidad de Chile para la temporada 2026 es Nicolás Guerra. El delantero, canterano azul, dejó el CDA en búsqueda de nuevas oportunidades en el fútbol. En efecto, esas chances renovadas se dan al otro lado de la cordillera. Su incorporación a la Primera División transandina estaba encaminada, pero faltaba la oficialización. Llegó este jueves. Instituto de Córdoba comunicó el arribo del atacante de 27 años.
El futbolista santiaguino es el nuevo refuerzo de La Gloria, el apodo del cuadro rojiblanco, con 107 años de vida y que forma parte de un territorio altamente futbolero, toda vez que convive en la ciudad con Talleres y Belgrano. Aquí es donde Guerra tendrá su primera experiencia en el extranjero. Será el tercer club de su carrera, luego de pasar por la U y Ñublense.
Mediante las redes oficiales de Instituto, se conocieron las primeras impresiones de Guerra con su nueva camiseta. “Muy feliz, muy contento. Desde que llegué, me recibieron con los brazos abiertos, es una muy buena forma. Estoy muy ansioso de entrenar con los compañeros y que empiece el campeonato luego”, declaró.
Consultado sobre cómo se define como futbolista, contestó que se considera como “un jugador aguerrido, que no deja pelota sin luchar, que aporta mucho al equipo, ya sea en goles y asistencias, y un muy buen compañero. Desde que llegué me ha recibido muy bien la gente del club. Decirles que voy a dejar todo de mí, que nos acompañen”.
En la temporada 2025, Nicolás Guerra jugó 37 partidos con Universidad de Chile, que se desglosaron de la siguiente manera: 20 en la Liga de Primera, seis en la Copa Sudamericana, seis en la Libertadores, cuatro en la Copa Chile y uno en la Supercopa. Disputó un total de 1886 minutos, registrando seis goles y seis asistencias. De los cuatro delanteros que tenía el cuadro laico el año pasado, dos se fueron a Argentina. Además de Guerra, Leandro Fernández fichó en Argentinos Juniors, tras ser desechado por Paqui Meneghini.
Instituto de Córdoba debutará el próximo 25 de enero en el Torneo Apertura de Argentina. Recibirá a Vélez Sarsfield.
