SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Aguerrido, que no deja pelota sin luchar”: Instituto de Córdoba le da la bienvenida a Nicolás Guerra

    El equipo argentino oficializó la incorporación del exdelantero de Universidad de Chile, quien anotó seis goles en 37 partidos durante la temporada 2025 con los azules.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Instituto de Córdoba le dio la bienvenida a Nicolás Guerra.

    Una de las bajas de Universidad de Chile para la temporada 2026 es Nicolás Guerra. El delantero, canterano azul, dejó el CDA en búsqueda de nuevas oportunidades en el fútbol. En efecto, esas chances renovadas se dan al otro lado de la cordillera. Su incorporación a la Primera División transandina estaba encaminada, pero faltaba la oficialización. Llegó este jueves. Instituto de Córdoba comunicó el arribo del atacante de 27 años.

    El futbolista santiaguino es el nuevo refuerzo de La Gloria, el apodo del cuadro rojiblanco, con 107 años de vida y que forma parte de un territorio altamente futbolero, toda vez que convive en la ciudad con Talleres y Belgrano. Aquí es donde Guerra tendrá su primera experiencia en el extranjero. Será el tercer club de su carrera, luego de pasar por la U y Ñublense.

    Mediante las redes oficiales de Instituto, se conocieron las primeras impresiones de Guerra con su nueva camiseta. “Muy feliz, muy contento. Desde que llegué, me recibieron con los brazos abiertos, es una muy buena forma. Estoy muy ansioso de entrenar con los compañeros y que empiece el campeonato luego”, declaró.

    Consultado sobre cómo se define como futbolista, contestó que se considera como “un jugador aguerrido, que no deja pelota sin luchar, que aporta mucho al equipo, ya sea en goles y asistencias, y un muy buen compañero. Desde que llegué me ha recibido muy bien la gente del club. Decirles que voy a dejar todo de mí, que nos acompañen”.

    En la temporada 2025, Nicolás Guerra jugó 37 partidos con Universidad de Chile, que se desglosaron de la siguiente manera: 20 en la Liga de Primera, seis en la Copa Sudamericana, seis en la Libertadores, cuatro en la Copa Chile y uno en la Supercopa. Disputó un total de 1886 minutos, registrando seis goles y seis asistencias. De los cuatro delanteros que tenía el cuadro laico el año pasado, dos se fueron a Argentina. Además de Guerra, Leandro Fernández fichó en Argentinos Juniors, tras ser desechado por Paqui Meneghini.

    Instituto de Córdoba debutará el próximo 25 de enero en el Torneo Apertura de Argentina. Recibirá a Vélez Sarsfield.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalNicolás GuerraInstituto de CórdobaFútbol argentino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Meteorología emite alerta por temperaturas extremas: máximas de hasta 36º en la Región Metropolitana y de O’Higgins

    Abc termina aumento de capital y sigue sin grupo controlador

    Fiscalía de Ñuble instruye diligencias a la PDI por incendio forestal en San Nicolás que deja una mujer grave y 15 casas destruidas

    Fiscalía pone en duda la existencia de perro Cholito en desaparición de Julia Chuñil y acusa que los hijos inventaron un relato

    Tras nueve meses de interinato: Presidente Boric nombra a nuevo director de Parquemet

    Canciller van Klaveren tras reunirse con su par de Bolivia: su presencia en Chile “marca un hito en nuestra relación bilateral”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Meteorología emite alerta por temperaturas extremas: máximas de hasta 36º en la Región Metropolitana y de O’Higgins
    Chile

    Meteorología emite alerta por temperaturas extremas: máximas de hasta 36º en la Región Metropolitana y de O’Higgins

    Fiscalía de Ñuble instruye diligencias a la PDI por incendio forestal en San Nicolás que deja una mujer grave y 15 casas destruidas

    Fiscalía pone en duda la existencia de perro Cholito en desaparición de Julia Chuñil y acusa que los hijos inventaron un relato

    Abc termina aumento de capital y sigue sin grupo controlador
    Negocios

    Abc termina aumento de capital y sigue sin grupo controlador

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    “Aguerrido, que no deja pelota sin luchar”: Instituto de Córdoba le da la bienvenida a Nicolás Guerra
    El Deportivo

    “Aguerrido, que no deja pelota sin luchar”: Instituto de Córdoba le da la bienvenida a Nicolás Guerra

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC

    La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro
    Mundo

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel