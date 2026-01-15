SUSCRÍBETE POR $1100
    “El volante más completo”: Arturo Vidal se pone por encima de Xavi, Iniesta, Pirlo y grandes leyendas del fútbol

    El Rey fue tajante al ser comparado nombres de futbolistas de talla mundial, donde incluso fue mencionado un Balón de Oro: "Ninguno", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Arturo Vidal se elegió como el "volante más completo" por sobre figuras de talla mundial.

    Arturo Vidal se mantiene activo en sus redes sociales. En medio de la pretemporada de Colo Colo, el volante ha llamado la atención por su constante actividad. Primero, con su sorpresiva participación como presidente de la selección chilena de la Kings League. Y ahora, por un video donde se cataloga como el volante más completo, por sobre figuras de talla mundial.

    El Rey es uno de los mejores futbolistas en la historia de Chile. Incluso, para muchos, el mejor. Su laureada carrera en Europa, con pasos en clubes como Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán se suman a la obtención de la Copa Libertadores con Flamengo y las dos Copas América con Chile. Es, por lejos, el jugador nacional más ganador de todos los tiempos.

    Él mismo conoce su condición y no tiene reparos en defender su estatus. En ese sentido, realizó una comparación con estrellas actuales y pasadas de la mitad de la cancha. En una dinámica típica de las redes sociales, la consigna fue: “Habla solo cuando nombre a un volante más completo que tú”.

    Vidal, fiel a su estilo, fue tajante con las figuras que pasaron: “Leandro Paredes, Aurélien Tchouaméni, Ivan Rakitic, Charles Aránguiz, Rodrigo De Paul, Casemiro, N’Golo Kanté, Frank Lampard, Steven Gerrard, Rodri, Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta”, fueron nombrados. Y si bien hubo dudas y muecas con algunos, el Rey optó por el silencio.

    “Ninguno, no”, aseguró categóricamente. “Jajaja, esto va a salir en todos lados, seguro”, continuó, con una notoria risa.

