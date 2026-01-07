SUSCRÍBETE POR $1100
    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    La selección nacional disputará su segundo encuentro en el torneo que se desarrolla en Sao Paulo, Brasil, con la misión de sumar puntos ante uno de los rivales más sólidos del Grupo A. Ya venció a País Bajos, en una dramática definición a penales.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Chile enfrentará a Marruecos este miércoles 7 de enero, desde las 18:00 horas en Sao Paulo, Brasil, por la segunda fecha del Mundial de la Kings League 2026, en un partido determinante para las aspiraciones del equipo nacional de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

    La Roja, presidida por Arturo Vidal y con el apoyo del streamer Cristóbal Álvarez “Shelao”, afronta un nuevo desafío en la World Cup Nations tras un estreno marcado por la paridad y la definición desde los shoot-outs. En su debut, el conjunto chileno igualó 3-3 frente a Países Bajos y logró imponerse en los penales, resultado que le permitió sumar puntos importantes en un grupo que aparece altamente competitivo.

    Chile ante un partido decisivo

    Chile, que actualmente se ubica en el tercer puesto de la tabla, buscará un triunfo que le permita escalar posiciones y mantenerse con opciones claras de acceder directamente a los cuartos de final. El equipo nacional bajo la tutela del entrenador y actual jugador por el Rangers de la Primera División B Felipe Barrientos, cuenta en su plantel con nombres conocidos del fútbol chileno como Mathias Vidangossy, mediocampista ofensivo con una trayectoria extensa por su paso en Colo Colo y clubes de fútbol chileno y español; Ezequiel Luna, defensa central argentino, con experiencia de juego en equipos nacionales como Santiago Wanderers y Palestino; el delantero chileno Matías Donoso que cuenta con pasos por Unión Temuco, Everton y Cobresal entre los mas destacados, junto con clubes en Argentina y Medio Oriente. Por último, el futbolista chileno de 40 años Christian Vilches, ex seleccionado de la Roja con pasos por Universidad de Chile, Colo Colo y el futbol brasileño. Todos futbolistas que han sido piezas relevantes en el armado del conjunto dirigido desde la presidencia por Vidal.

    Chile vs Marruecos

    El rival de esta tarde será Marruecos, elenco que ha mostrado un alto poder ofensivo en el inicio del campeonato. Los africanos vienen de superar a Colombia por 5-3, con una actuación destacada de Walid Jaadi, autor de cuatro goles, posicionándose como una de las principales figuras del torneo. Posteriormente, la tricolor logró una contundente victoria por 7-2 ante los neerlandeses, lo que mantiene abierta la disputa por los primeros lugares del Grupo A.

    Foto: kingsleague.pro

    El formato del Mundial de la Kings League establece que los líderes de cada uno de los cinco grupos avanzan de manera directa a los cuartos de final. En tanto, los cinco segundos lugares y el mejor tercero disputarán la ronda denominada “Last Chance”, una instancia de eliminación directa que definirá los últimos cupos a la fase final. En ese contexto, el duelo ante Marruecos asoma como un partido bisagra para las aspiraciones chilenas en el torneo.

    El encuentro podrá seguirse de manera gratuita a través de las plataformas digitales de la Kings League, como Twitch y redes sociales. Además, Canal 13 transmitirá el compromiso por televisión abierta y mediante su aplicación 13GO, que contará con un partido diario del certamen, incluyendo los encuentros de la selección chilena.

