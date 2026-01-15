SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Arturo Vidal como central es la más llamativa: las novedades que ofrece el primer Colo Colo de 2026

    Los albos debutarán este jueves en la Serie Río La Plata, ante Olimpia. Fernando Ortiz probó una escuadra en la que el Rey integró la última línea.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport)

    En 2026, Colo Colo no tendrá competencias internacional, al menos oficiales. El Cacique viajó a Uruguay para afrontar una de carácter amistoso, que pretende aprovechar lo más posible para llegar en un nivel cercano al óptimo al inicio de la Liga de Primera. En la Serie Río de La Plata, los albos podrán medirse con linajudas escuadras.

    El calendario del torneo los enfrentará a Olimpia, de Paraguay; Alianza Lima, de Perú; y Peñarol, de Uruguay. El choque ante los guaraníes, simbólico por tratarse del rival al que los albos vencieron en la final de la Copa Libertadores de América de 1991, es el primero. Se jugará este jueves, a las 21 horas. Será, en la práctica, el duelo que marque el puntapié inicial de la temporada alba. Y la primera oportunidad para observar las modificaciones que Fernando Ortiz pretende introducir en un modelo que en 2025 no funcionó.

    Arturo Vidal como central es la más llamativa: las novedades que ofrece el primer Colo Colo de 2026

    En Macul se toman el desafío en serio. “El compromiso que lleva vestir esta camiseta u ocupar la silla de entrenador, es que tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento“, declaró el entrenador al dejar Santiago. También habló respecto de las llegadas de nuevas figuras. ”La directiva sigue trabajando, el mercado está abierto. Esperemos hasta último momento para hablar de refuerzos y más. Está trabajando la directiva. Una vez terminado en todo sentido hablaremos en general“, afirmó.

    “Voy a hablar en el momento que esté cerrada la plantilla. No quiero faltar el respeto a nadie, solamente doy la oportunidad al directorio de que trabaje”, insistió, dejando claro que espera el arribo de nuevas figuras.

    Hasta ahora, los albos sumaron a Matías Fernández y a los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez. El próximo fichaje que esperan concretar es el de un centrodelantero que sirva como opción o que pueda actuar con Javier Correa, considerando que Salomón Rodríguez, una inversión millonaria que terminó siendo un fiasco, ya no forma parte del equipo.

    Mientras el plantel se completa, para lo que debe mediar la búsqueda de los nombres y la respectiva aprobación del directorio de Blanco y Negro, Tano se las arregla con lo que tiene al alcance. Incluso, improvisando en algunas posiciones. O, quizás, dando señales de nuevas (y revolucionarias) ideas para darle un vuelco a la fórmula.

    Matías Fernández, en su paso por Independiente del Valle (Foto: @IDV_EC)

    Después de la pretemporada, que se desarrolló en las instalaciones del Sifup, en Pirque, el Cacique pasa al campo de juego. Ortiz busca encajar a las nuevas piezas, aunque al parar el primer equipo de la temporada aún no podía contar con Méndez, quien estaba en pleno período de cerrar su incorporación.

    En ese escenario, recurrió a uno de los jugadores más experimentados del plantel para cubrir uno de los cupos de la defensa: Arturo Vidal. El Rey jugó como central en el comienzo de su carrera, aunque su consolidación en el más alto nivel mundial se produjo en la mitad de la cancha.

    Lo más importante es que todos están predispuestos a hacer cosas o a intentar encontrar el equipo y eso habla por sí sólo. Trabajo todos los días con ellos y veo las actitudes que tienen, y las ganas de hacer aún mejor a Colo Colo y eso habla por sí solo“, valoró el DT.

    Un nuevo sistema

    En los aprontes preliminares, Ortiz dio cuenta de un cambio significativo: dispuso un nuevo sistema táctico. Ahora, el dibujo del estratega será un 3-4-1-2, en el que acomodó a casi todas las incorporaciones con la que busca darles a los albos un salto de calidad.

    La única excepción, al menos hasta ahora, es la de Javier Méndez. Ahí se produjo, la principal novedad: el estratega ubicó a Arturo Vidal como eventual líbero, flanqueado por Jeyson Rojas y Joaquín Sosa. Sin embargo, el exserenense fue padre y no participará del primer compromiso. Una opción es acelerar el estreno de Méndez. Otra, recurrir a los otros centrales del plantel: Jonathan Villagra o Daniel Gutiérrez.

    Por las bandas utilizó a Fernández y Erick Wiemberg, mientras que en la zona defensiva del mediocampo optó por Tomás Alarcón y Víctor Méndez. La última señal es relevante: es la que terminó el año pasado y relega a Esteban Pavez y al propio Vidal.

    La faceta ofensiva luce a Claudio Aquino como volante de enlace, aunque el transandino tiene la tendencia de cargarse hacia la banda izquierda. A la espera de la llegada de un nuevo atacante, Lucas Cepeda y Javier Correa ocuparán los puestos más adelantados. Si la figura se transforma en un tridente, Cepeda pasaría a la derecha y Correa quedaría como marcado centrodelantero.

    En una variante, con cuatro defensores, Rojas ocuparía la banda derecha, en un bloque que completarían Sosa, Vidal y Erick Wiemberg. Fernández pasaría a actual como lateral volante derecho.

    Más sobre:Colo ColoArturo VidalSerie Río de La PlataFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Los riesgos en la implementación de la reforma previsional que advirtió la presidenta de las AFP en su última cuenta pública

    Lo más leído

    1.
    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española

    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española

    2.
    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    3.
    Un Gato azul: Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Un Gato azul: Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”
    Chile

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara
    Negocios

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Los riesgos en la implementación de la reforma previsional que advirtió la presidenta de las AFP en su última cuenta pública

    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas
    Tendencias

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española
    El Deportivo

    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española

    Arturo Vidal como central es la más llamativa: las novedades que ofrece el primer Colo Colo de 2026

    Un complejo sorteo: Christian Garin y Alejandro Tabilo conocen a sus rivales para el debut en el Abierto de Australia

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos
    Cultura y entretención

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia
    Mundo

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños