En 2026, Colo Colo no tendrá competencias internacional, al menos oficiales. El Cacique viajó a Uruguay para afrontar una de carácter amistoso, que pretende aprovechar lo más posible para llegar en un nivel cercano al óptimo al inicio de la Liga de Primera. En la Serie Río de La Plata, los albos podrán medirse con linajudas escuadras.

El calendario del torneo los enfrentará a Olimpia, de Paraguay; Alianza Lima, de Perú; y Peñarol, de Uruguay. El choque ante los guaraníes, simbólico por tratarse del rival al que los albos vencieron en la final de la Copa Libertadores de América de 1991, es el primero. Se jugará este jueves, a las 21 horas. Será, en la práctica, el duelo que marque el puntapié inicial de la temporada alba. Y la primera oportunidad para observar las modificaciones que Fernando Ortiz pretende introducir en un modelo que en 2025 no funcionó.

Arturo Vidal como central es la más llamativa: las novedades que ofrece el primer Colo Colo de 2026

En Macul se toman el desafío en serio. “El compromiso que lleva vestir esta camiseta u ocupar la silla de entrenador, es que tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento“, declaró el entrenador al dejar Santiago. También habló respecto de las llegadas de nuevas figuras. ”La directiva sigue trabajando, el mercado está abierto. Esperemos hasta último momento para hablar de refuerzos y más. Está trabajando la directiva. Una vez terminado en todo sentido hablaremos en general“, afirmó.

“Voy a hablar en el momento que esté cerrada la plantilla. No quiero faltar el respeto a nadie, solamente doy la oportunidad al directorio de que trabaje”, insistió, dejando claro que espera el arribo de nuevas figuras.

Hasta ahora, los albos sumaron a Matías Fernández y a los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez. El próximo fichaje que esperan concretar es el de un centrodelantero que sirva como opción o que pueda actuar con Javier Correa, considerando que Salomón Rodríguez, una inversión millonaria que terminó siendo un fiasco, ya no forma parte del equipo.

Mientras el plantel se completa, para lo que debe mediar la búsqueda de los nombres y la respectiva aprobación del directorio de Blanco y Negro, Tano se las arregla con lo que tiene al alcance. Incluso, improvisando en algunas posiciones. O, quizás, dando señales de nuevas (y revolucionarias) ideas para darle un vuelco a la fórmula.

Matías Fernández, en su paso por Independiente del Valle (Foto: @IDV_EC)

Después de la pretemporada, que se desarrolló en las instalaciones del Sifup, en Pirque, el Cacique pasa al campo de juego. Ortiz busca encajar a las nuevas piezas, aunque al parar el primer equipo de la temporada aún no podía contar con Méndez, quien estaba en pleno período de cerrar su incorporación.

En ese escenario, recurrió a uno de los jugadores más experimentados del plantel para cubrir uno de los cupos de la defensa: Arturo Vidal. El Rey jugó como central en el comienzo de su carrera, aunque su consolidación en el más alto nivel mundial se produjo en la mitad de la cancha.

“Lo más importante es que todos están predispuestos a hacer cosas o a intentar encontrar el equipo y eso habla por sí sólo. Trabajo todos los días con ellos y veo las actitudes que tienen, y las ganas de hacer aún mejor a Colo Colo y eso habla por sí solo“, valoró el DT.

Un nuevo sistema

En los aprontes preliminares, Ortiz dio cuenta de un cambio significativo: dispuso un nuevo sistema táctico. Ahora, el dibujo del estratega será un 3-4-1-2, en el que acomodó a casi todas las incorporaciones con la que busca darles a los albos un salto de calidad.

La única excepción, al menos hasta ahora, es la de Javier Méndez. Ahí se produjo, la principal novedad: el estratega ubicó a Arturo Vidal como eventual líbero, flanqueado por Jeyson Rojas y Joaquín Sosa. Sin embargo, el exserenense fue padre y no participará del primer compromiso. Una opción es acelerar el estreno de Méndez. Otra, recurrir a los otros centrales del plantel: Jonathan Villagra o Daniel Gutiérrez.

Por las bandas utilizó a Fernández y Erick Wiemberg, mientras que en la zona defensiva del mediocampo optó por Tomás Alarcón y Víctor Méndez. La última señal es relevante: es la que terminó el año pasado y relega a Esteban Pavez y al propio Vidal.

La faceta ofensiva luce a Claudio Aquino como volante de enlace, aunque el transandino tiene la tendencia de cargarse hacia la banda izquierda. A la espera de la llegada de un nuevo atacante, Lucas Cepeda y Javier Correa ocuparán los puestos más adelantados. Si la figura se transforma en un tridente, Cepeda pasaría a la derecha y Correa quedaría como marcado centrodelantero.

En una variante, con cuatro defensores, Rojas ocuparía la banda derecha, en un bloque que completarían Sosa, Vidal y Erick Wiemberg. Fernández pasaría a actual como lateral volante derecho.