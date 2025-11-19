¿Se va o se queda? Las definiciones de Esteban Pavez en Colo Colo tras la polémica por elogiar a la UC

Esteban Pavez ha vivido un 2025 tortuoso. En principio, por los magros resultados que ha obtenido Colo Colo, el equipo del que es uno de los principales referentes. Y, luego, por el costo que ha tenido que pagar. El volante ha sido uno de los principales apuntados por los hinchas en medio de una campaña que no ha satisfecho ninguna expectativa, justo en el marco de un año simbólico: el del centenario del club.

El mediocampista pasó de capitán a borrado por el técnico Fernando Ortiz. “Técnicas, tácticas. Decisiones que creo, y se lo he dicho a él en el momento que tomé las decisiones, hay un compañero al que yo veo mejor“, explicó el estratega en la radio ADN respecto de su marginación.

En el club, en tanto, no le perdonan una controvertida consideración. "Para mí, la mejor institución del país es Católica“, dijo en un podcast del Sifup. La polémica sumó a históricos del club y a Aníbal Mosa, quien no vaciló en fustigar la declaración.

Esteban Pavez quiere quedarse: las definiciones cruciales del capitán de Colo Colo tras la polémica por elogiar a la UC

El mediocampista tiene contrato hasta el último día de diciembre de 2026 con los albos. La fecha quedó establecida en agosto de 2023, cuando se produjo su última extensión con el Cacique. Su inestable momento deportivo ha generado, ciertamente, interpretaciones respecto de una salida anticipada de Macul. Coquimbo Unido, el flamante campeón del fútbol chileno, ha sido mencionado como uno de los posibles destinos del jugador.

Esteban Pavez, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Pavez, sin embargo, tiene otro objetivo en mente: permanecer en Macul. Según explican en su entorno, siente que aún está capacitado para aportar en el equipo popular, aunque su principal inspiración es la de tomarse revancha de la indiferencia a la que lo ha condenado el técnico argentino.

Esteban Pavez, en sus rutinas de preparación. (Foto: @estebanpavez8)

Cuestión de interpretación

Al margen de lo futbolístico, el volante siente que sus elogios a la UC fueron malinterpretados y, sobre todo, sobredimensionados. Y que esa situación ha afectado la relación con los fanáticos, que venía mal desde comienzos de temporada, fundamentalmente por las agudas críticas a su desempeño que se escuchaban o leían a través de las redes sociales,

En ese contexto, Pavez ha transmitido que está decidido a demostrar que su opinión no representa, en absoluto, un desconocimiento a las virtudes de Colo Colo, que siempre ha manifestado.

En el plano deportivo, el mediocampista también da señales de su intención de revertir el panorama. En las últimas horas, por ejemplo, compartió imagen del exigente trabajo físico adicional que realiza para retomar su mejor nivel en el campo de juego.