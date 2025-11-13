OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ortiz aborda la polémica por los dichos de Pavez: “De millones de maneras puedo justificar que Colo Colo es más grande”

    La opinión del volante, quien señaló que Universidad Católica es la mejor institución deportiva del país, siguen generando rencillas en Macul.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Ortiz aborda la polémica por los dichos de Pavez: “De millones de maneras puedo justificar que Colo Colo es más grande”. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Las palabras de Esteban Pavez siguen haciendo ruido en Macul. Hace una semana, el capitán de Colo Colo puso a la UC por sobre el Cacique. “Tengo que ser realista y es así. Para mí, la mejor institución del país es Católica. Lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir acá”, dijo.

    Las palabras generaron un debate interno en Pedrero. Primero fue Aníbal Mosa quien criticó al mediocampista. Luego, históricos albos se dividieron ante la opinión del volante. Ahora, su DT también se desmarca de los dichos.

    “Esteban se manifestó de esa manera, es su palabra y hay que respetarla. Después, si compartes o no su opinión, depende de cada uno. En lo personal, yo no la comparto. De millones de maneras puedo justificar por qué Colo Colo es el más grande de Chile”, señaló el entrenador, en entrevista con radio ADN.

    Pavez encendió la polémica en la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En esa línea, Ortiz se refirió a la ausencia de Pavez en los últimos partidos. “Las razones son técnicas-tácticas. En el momento en qué tomé la decisión, le dije a Esteban que hay un compañero al cual yo veo mejor”, dijo.

    Por otro lado, el estratega se refirió a su posible salida al final de la temporada. “Es algo que hablé con el presidente en su momento. Ir a una copa internacional es un objetivo que tenemos que cumplir a corto plazo. Después habrá tiempo para ver hacia adelante, pero creo que la continuidad está continua”, comentó.

    Además, habló de su relación con Arturo Vidal. “Es un jugador muy emblemático a nivel nacional e internacional. Tengo mucho que aprender de lo que él me puede dar como jugador. Pero también soy un entrenador que dice las cosas de frente y Arturo tiene que entender que es un jugador más dentro del plantel”, apuntó.

    “La competencia es igualitaria, así que Arturo me tiene que demostrar día a día que quiere estar dentro del campo de juego, al igual que sus compañeros”, añadió.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalEsteban PavezFernando OrtizColo ColoLa UCUniversidad Católica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    Colmed de Santiago convoca encuentro regional de médicos para capacitarlos sobre atención primaria de salud

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Vodanovic, el alcalde que desafió a su directiva y apoyó a un candidato que compite contra el FA

    Licencias de conducir: Alessandri priorizará a vecinos de Lo Barnechea y amenaza con acudir a tribunales en su defensa

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas
    Chile

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado
    Negocios

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la medida

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    La mejor anotación de la temporada: revisa todos los goles nominados a los Premios Puskás y Marta de la FIFA
    El Deportivo

    La mejor anotación de la temporada: revisa todos los goles nominados a los Premios Puskás y Marta de la FIFA

    La agresión a Luis Rubiales en el lanzamiento de su libro en España

    En vivo: Portugal e Italia buscan un cupo para el Mundial en el tramo final de las eliminatorias europeas

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”
    Cultura y entretención

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”
    Mundo

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?