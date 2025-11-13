Ortiz aborda la polémica por los dichos de Pavez: “De millones de maneras puedo justificar que Colo Colo es más grande”.

Las palabras de Esteban Pavez siguen haciendo ruido en Macul. Hace una semana, el capitán de Colo Colo puso a la UC por sobre el Cacique. “Tengo que ser realista y es así. Para mí, la mejor institución del país es Católica. Lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir acá”, dijo.

Las palabras generaron un debate interno en Pedrero. Primero fue Aníbal Mosa quien criticó al mediocampista. Luego, históricos albos se dividieron ante la opinión del volante. Ahora, su DT también se desmarca de los dichos.

“Esteban se manifestó de esa manera, es su palabra y hay que respetarla. Después, si compartes o no su opinión, depende de cada uno. En lo personal, yo no la comparto. De millones de maneras puedo justificar por qué Colo Colo es el más grande de Chile”, señaló el entrenador, en entrevista con radio ADN.

Pavez encendió la polémica en la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En esa línea, Ortiz se refirió a la ausencia de Pavez en los últimos partidos. “Las razones son técnicas-tácticas. En el momento en qué tomé la decisión, le dije a Esteban que hay un compañero al cual yo veo mejor”, dijo.

Por otro lado, el estratega se refirió a su posible salida al final de la temporada. “Es algo que hablé con el presidente en su momento. Ir a una copa internacional es un objetivo que tenemos que cumplir a corto plazo. Después habrá tiempo para ver hacia adelante, pero creo que la continuidad está continua”, comentó.

Además, habló de su relación con Arturo Vidal. “Es un jugador muy emblemático a nivel nacional e internacional. Tengo mucho que aprender de lo que él me puede dar como jugador. Pero también soy un entrenador que dice las cosas de frente y Arturo tiene que entender que es un jugador más dentro del plantel”, apuntó.

“La competencia es igualitaria, así que Arturo me tiene que demostrar día a día que quiere estar dentro del campo de juego, al igual que sus compañeros”, añadió.