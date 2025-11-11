OFERTA ELECCIONES $990
    Histórico de Colo Colo se lanza contra Esteban Pavez tras sus elogios a la UC: “Esto lo lapida como capitán”

    El volante aseguró que Universidad Católica es “la mejor institución del país”, lo que generó múltiples reacciones en Macul.

    Por 
    Julián Concha
     
    Lucas Mujica
    Histórico de Colo Colo se lanza contra Esteban Pavez tras sus elogios a la UC: “Esto lo lapida como capitán”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Esteban Pavez está en el ojo de todos en Colo Colo. El capitán del elenco albo sorprendió durante los últimos días con elogios a Universidad Católica. El volante, de hecho, puso a la UC en un sitial superior al Cacique. “Para mí, la institución más grande del país es Católica”, indicó Fernando Cordero en el podcast del Sifup. Ahí, el volante se cuadró con el lateral: “Estoy de acuerdo contigo. Tengo que ser realista y es así, como dices tú. Para mí, la mejor institución del país es Católica. Lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir acá”.

    Sus palabras generaron un nuevo terremoto en Macul. Uno en un año que ha sido profundamente complejo. Uno de los primeros en salir al paso fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. “No las comparto. La institución más grande es Colo Colo, futbolísticamente, socialmente, por trofeos, hinchada. Las instituciones las hacen las personas y Colo Colo tiene 10 millones de hinchas”, señaló el timonel de la concesionaria.

    Los históricos albos tampoco se tomaron bien la frase del mediocampista. “Siendo el capitán no puede. No sé qué le pasó, porque está muy equivocado. La mejor institución del país, la más grande de Chile y del mundo, como digo yo, es Colo Colo. Esto lo lapida a él como jugador de Colo Colo, como capitán de Colo Colo. Creo que con lo que ha vivido, con lo que está viviendo, esto lo liquida mucho más todavía con esas lamentables declaraciones”, dice Gabriel Mendoza a El Deportivo.

    Mendoza en un evento de Colo Colo. JUAN PABLO CARMONA YAKCICH

    “Fue totalmente absurdo y desubicado además. Por eso repito, con todo lo que está viviendo, con todo lo que ha pasado, esto lo lapidó. Y qué pena, porque él es un buen hombre, es de casa, es capitán de Colo Colo y esas declaraciones, además de ser desafortunadas, son muy desatinadas”, añade el excarrilero.

    El campeón de la Copa Libertadores en 1991 también alzó la consideración sobre los albos: “Colo Colo en su historia es grande. De verdad que no sé qué le pasó que dio esa declaración y es lamentable, porque ahora él tendrá que estar viendo cuáles son las posibilidades para el próximo año, en otra institución que sea ojalá más grande que Colo Colo. Claro, porque yo creo que con esto ya lapidó su salida”.

    “De los colocolinos, ninguno compartimos esa declaración, sobre todo, porque porque viene desde el capitán de Colo Colo, un jugador formado en casa, sabiendo y conociendo lo que es la institución. Que pegue una declaración de esa magnitud, de verdad que a uno mismo lo descolocó, porque claramente la institución la hacen los jugadores y la gente. Y en este caso, Colo Colo es el equipo más popular de Chile. Por ser así de grande, tiene que ser la mejor institución”, establece.

