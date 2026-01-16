SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “Estamos con mucha rabia”: la arenga de Arturo Vidal para pelear el título con Colo Colo esta temporada

    El King se mostró muy contento por el desempeño del equipo, en un partido donde jugó como líbero los 90 minutos y además se dio el lujo de convertir su penal en la definición.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Arturo Vidal felicita a Esteban Pavez después del triunfo por penales sobre Olimpia. FocoUy/Photosport

    Colo Colo tuvo una correcta presentación frente a Olimpia en la Serie del Río de la Plata en Montevideo. Los albos empataron 0-0 y se impusieron por penales, en un partido en el que tuvieron algunos pasajes destacados.

    La principal novedad fue la ubicación de Arturo Vidal, quien jugó los 90 minutos como líbero, cumpliendo una buena actuación. El King se mostró entusiasmado tras el partido.

    “Estaba lloviendo fuerte, la humedad, la cancha también, el pasto largo, la pelota... Pero bien, contento de que volvimos a jugar. Tuvimos una semana muy fuerte allá en Pirque, así que nos faltaba jugar. Siempre es importante ganar y ahora seguir mejorando en los próximos partidos”, declaró a ESPN.

    El oriundo de San Joaquín fijó los objetivos para la temporada. "Tenemos esta semana para seguir preparándonos, tenemos partidos también con equipos muy buenos, así que esperamos prepararnos de la mejor forma para tener un año muy bueno. Ya que tenemos solo el campeonato, no tenemos ni un campeonato internacional, hay que prepararse de la mejor forma para poder ganar todo", expresó.

    También les puso tarea a los refuerzos: “Hay que seguir trabajando, lo importante es que los que lleguen se adapten muy rápido, Matías, Sosa y alguno más que si se agrega va a ser importante, pero creo que el equipo este año lo va a hacer muy bien porque se está trabajando bien y estamos con mucha rabia, así que esperamos que este año se den las cosas”.

    El debut de Sosa

    Precisamente, Joaquín Sosa tuvo su estreno con el Cacique. El defensa uruguayo se mostró muy contento con su debut.

    “La verdad me sentí muy bien. Veníamos de una semana muy dura. Veníamos metiendo bastante triple horario. Así que bueno, por suerte pudimos conseguirlo con una victoria por penales”, comenzó señalando a la transmisión oficial.

    El charrúa valoró el llegar a los albos. “Es un club muy lindo, muy grande. Un grande del continente. Pero por suerte me adapté rápidamente a los compañeros, que me dieron todo. Me dieron la confianza, me dieron ese respeto también y el cuerpo técnico me dio la confianza”, agregó.

    En línea con lo que dijo Vidal, Sosa enumeró las metas para el año. “Nuestra cabeza primero está en terminar bien la pretemporada y los amistosos, que son muy importantes para nosotros, Y ahí ya plantear los objetivos que tenemos. Tenemos un año muy largo y hay que ganar todos sí o sí”, remató.

