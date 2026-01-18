Un inicio de año prometedor: Gonzalo Tapia anota su primer gol del 2026 con Sao Paulo en el clásico ante Corinthians

Gonzalo Tapia festeja en el arranque de la temporada 2026. Por la tercera fecha del Campeonato Paulista, el delantero formado en Universidad Católica se inscribió en el marcador con su primer gol del año en el empate por 1-1 del Sao Paulo ante el Corinthians, uno de sus clásicos rivales citadinos.

El atacante de la Roja tuvo su aparición goleadora cuando el reloj marcaba el minuto 37 en el Arena Neo Química. El ariete arremetió por el centro del área, tras un envío preciso de Daniel de Oliveira por la banda izquierda, y quebró la resistencia del golero Hugo Souza mediante un potente cabezazo.

GOLAZO DE GONZALO TAPIA CONTRA CORINTHIANS ⚽🔥pic.twitter.com/6UQ9AaxfDG — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) January 18, 2026

La anotación del exjugador de los cruzados silenció a los más de 49.000 hinchas del Timao, que más tarde pudieron celebrar cuando Breno Bidon marcó al 90′ y sentenció la igualdad definitiva sobre la agonía. Con este resultado, Sao Paulo no pudo encadenar su segunda victoria en tres partidos (había perdido el debut por goleada ante Mirrasol y luego le ganó por la mínima a Sao Bernardo), por lo que solo suma cuatro unidades. Se ubica, momentáneamente, en el noveno lugar del certamen estadual, a la espera de lo que haga Santos, que puede superarlos en puntaje. Corinthians, por su parte, cosechó su primer empate (también tenía una victoria y una derrota) y subió hasta el puesto 7°.

Se gana un lugar

Con este gol, Gonzalo Tapia comienza a sumar bonos para formar parte del esquema titular del Sao Paulo. Cabe remarcar que, durante este mercado de fichajes, el Tricolor Paulista decidió apostar por su carta y adquirió el 60% de sus derechos económicos, que pertenecían a River Plate (la fracción restante sigue en manos de la UC). Ahora, el jugador tiene asegurada su permanencia en Brasil hasta el 2029.

Esta situación, sin lugar a dudas, contribuye a que el futbolista comience a ganar confianza, sobre todo tras su tormentoso paso por el elenco bonaerense. En su periplo por Sao Paulo, suma seis goles en 24 encuentros. Un panorama muy distinto a lo que había ocurrido en el Millonario, donde no convirtió en siete cotejos disputados.