Entrenador de Sevilla explica la gravedad de la nueva lesión de Alexis Sánchez en la previa del duelo ante Elche

Alexis Sánchez no estará en el duelo de este lunes antes Elche. FOTO: Sevilla FC.

El Sevilla, otrora gran animador del fútbol español, se encuentra en un verdadero estado de emergencia. La derrota por la mínima ante Celta, en el cierre de la última fecha de la primera rueda de LaLiga, dejó al equipo a tres puntos del descenso.

Encima, la crisis económica que golpea a la institución pone más incertidumbre en una temporada que promete más decepciones que alegrías. Presupuesto limitado en contrataciones y un límite salarial que atan de manos al cuerpo técnico respecto de eventuales refuerzos.

“Todos saben lo que ya he dicho, para contratar el club tiene que estar en otra posición. No lo está y entonces para contratar hay que vender. Esa es nuestra realidad. No pongo excusas, ni siquiera desde el primer día, tampoco las pondré hasta el último momento”, advirtió el técnico Matías Almeyda en la previa del partido en Elche, a las 17:00 horas de Chile.

Asimismo, el entrenador agregó que tenemos un grupo al que le damos confianza y que más allá de que necesita tranquilidad y unión tenemos que trabajar para mejorar. No me detengo en pensar cosas que por ahora son irreales”.

Una derrota ante los ilicitanos dejaría al equipo más cerca de la Segunda División, al respecto el DT aseguró que “trato de ser optimista, pienso que si ganamos nos volvemos a colocar en una zona en el que todos estamos más o menos parecidos, pero queda muchísimo por delante”.

El caso Alexis

La temporada de Alexis Sánchez, la primera con los colores del equipo nervionense, ha estado marcada por los altibajos. Un comienzo notable con dos goles y una asistencia en sus primeras cinco presentaciones con los andaluces.

Tras ese inicio promisorio, el atacante de 37 años sufrió un desgarro muscular que lo tuvo alejado de la actividad competitiva cerca de un mes, aunque solo se perdió tres partidos, con fecha FIFA de por medio.

Sin embargo, en los últimos días se confirmó la segunda para del tocopillano, quien estuvo cerca de perderse la última derrota ante Celta de Vigo, el lunes 12 de enero en el Sánchez Pizjuán.

En esos términos, el propio club decidió establecer a través de sus canales oficiales el real estado físico del delantero, quien el fin de semana no entrenó a la par con sus compañeros, tal como ocurrió toda la semana.

“El jugador se ha ausentado del entrenamiento por una contusión en la pelvis y el jugador chileno queda pendiente de evolución”, aseguró el club tras confirmar que el atleta se perderá el próximo duelo.

Más directo en su diagnóstico fue el entrenador Matías Almeyda. En su comparecencia ante los medios, el Pelado explicó la gravedad y las condiciones de la dolencia del chileno.

“Alexis Sánchez sufrió el golpe ese que había tenido previo al partido pasado. Cuando ingresó volvió a ser golpeado en la misma zona y eso le provocó una rotura en una de las fibras del músculo. También queda afuera, descartado para este partido”, explicó el técnico de los andaluces.

Las buenas noticias las dio el otro futbolista nacional del club, el lateral izquierdo Gabriel Suazo. El único jugador natural en ese puesto de todo el plantel entrenó con normalidad en la semana y podría estar ante los ilicitanos.