SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Entrenador de Sevilla explica la gravedad de la nueva lesión de Alexis Sánchez en la previa del duelo ante Elche

    El técnico argentino habló fuerte en la previa del duelo ante Elche, justo en el complicado momento con el equipo a tres puntos del descenso.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez no estará en el duelo de este lunes antes Elche. FOTO: Sevilla FC.

    El Sevilla, otrora gran animador del fútbol español, se encuentra en un verdadero estado de emergencia. La derrota por la mínima ante Celta, en el cierre de la última fecha de la primera rueda de LaLiga, dejó al equipo a tres puntos del descenso.

    Encima, la crisis económica que golpea a la institución pone más incertidumbre en una temporada que promete más decepciones que alegrías. Presupuesto limitado en contrataciones y un límite salarial que atan de manos al cuerpo técnico respecto de eventuales refuerzos.

    “Todos saben lo que ya he dicho, para contratar el club tiene que estar en otra posición. No lo está y entonces para contratar hay que vender. Esa es nuestra realidad. No pongo excusas, ni siquiera desde el primer día, tampoco las pondré hasta el último momento”, advirtió el técnico Matías Almeyda en la previa del partido en Elche, a las 17:00 horas de Chile.

    Asimismo, el entrenador agregó que tenemos un grupo al que le damos confianza y que más allá de que necesita tranquilidad y unión tenemos que trabajar para mejorar. No me detengo en pensar cosas que por ahora son irreales”.

    Una derrota ante los ilicitanos dejaría al equipo más cerca de la Segunda División, al respecto el DT aseguró que “trato de ser optimista, pienso que si ganamos nos volvemos a colocar en una zona en el que todos estamos más o menos parecidos, pero queda muchísimo por delante”.

    El caso Alexis

    La temporada de Alexis Sánchez, la primera con los colores del equipo nervionense, ha estado marcada por los altibajos. Un comienzo notable con dos goles y una asistencia en sus primeras cinco presentaciones con los andaluces.

    Tras ese inicio promisorio, el atacante de 37 años sufrió un desgarro muscular que lo tuvo alejado de la actividad competitiva cerca de un mes, aunque solo se perdió tres partidos, con fecha FIFA de por medio.

    Sin embargo, en los últimos días se confirmó la segunda para del tocopillano, quien estuvo cerca de perderse la última derrota ante Celta de Vigo, el lunes 12 de enero en el Sánchez Pizjuán.

    En esos términos, el propio club decidió establecer a través de sus canales oficiales el real estado físico del delantero, quien el fin de semana no entrenó a la par con sus compañeros, tal como ocurrió toda la semana.

    “El jugador se ha ausentado del entrenamiento por una contusión en la pelvis y el jugador chileno queda pendiente de evolución”, aseguró el club tras confirmar que el atleta se perderá el próximo duelo.

    Más directo en su diagnóstico fue el entrenador Matías Almeyda. En su comparecencia ante los medios, el Pelado explicó la gravedad y las condiciones de la dolencia del chileno.

    “Alexis Sánchez sufrió el golpe ese que había tenido previo al partido pasado. Cuando ingresó volvió a ser golpeado en la misma zona y eso le provocó una rotura en una de las fibras del músculo. También queda afuera, descartado para este partido”, explicó el técnico de los andaluces.

    Las buenas noticias las dio el otro futbolista nacional del club, el lateral izquierdo Gabriel Suazo. El único jugador natural en ese puesto de todo el plantel entrenó con normalidad en la semana y podría estar ante los ilicitanos.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezSevillaMatías AlmeydaElcheLaLiga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric arribará este domingo al Biobío para monitorear incendios forestales

    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    Cordero descarta saqueo a hospital de Penco y señala que despliegue militar en Biobío se inició con el estado de excepción

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Lo más leído

    1.
    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío
    Chile

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Presidente Boric arribará este domingo al Biobío para monitorear incendios forestales

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Entrenador de Sevilla explica la gravedad de la nueva lesión de Alexis Sánchez en la previa del duelo ante Elche
    El Deportivo

    Entrenador de Sevilla explica la gravedad de la nueva lesión de Alexis Sánchez en la previa del duelo ante Elche

    Quiebre total con los hinchas del Real Madrid: el desconsolado llanto de Vinícius Júnior ante las pifias merengues

    Emergencia en el Biobío: catastróficos incendios obligan a suspender el amistoso entre la U y Racing en Concepción

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes
    Mundo

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”