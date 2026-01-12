A tres puntos del descenso: el Sevilla de Alexis Sánchez suma su tercera derrota consecutiva y se hunde en España

Sevilla no despega. Al contrario, fecha a fecha se hunde un poco más en la tabla de posicione de LaLiga, torneo en el que acumuló su tercera derrota consecutiva (cuatro con la Copa del Rey) tras caer como local por 1-0 ante Celta de Vigo. Todo para quedar a tres puntos en las posiciones de descenso.

Pero el equipo de los chilenos, que solo tuvo a Alexis Sánchez desde la banca, tenía la imperiosa necesidad de enmendar rumbo en una irregular primera parte del torneo. Una que tuvo como prueba palmaria el 3-0 que le propinó el colista Levante en la pasada fecha, la penúltima antes de la mitad de la campaña.

Escenario en el que los dirigidos de Matías Almeyda trataron de apretar desde el inicio a los gallegos. Los andaluces adelantaron las líneas e intentaron abrir la cancha, sobre todo, por el costado izquierdo, donde la presencia de Oso encontró mayores espacios para desbordar.

Antes del cuarto de hora, la escuadra nervionense ya llegaba con asiduidad al arco de los vigueses. Sin embargo, las arremetidas por las orillas encontraban poca efectividad en el punto penal. Celta no tenía complejos para tirarla al tiro de esquina, pero eran pocas las ideas ofensivas para aprovechar esas pelotas detenidas.

Pero los visitantes esperaban su momento del partido. Después de una media hora de parcial agobio, el exequipo de Marcelo Díaz decidió aprovechar la velocidad de sus jugadores en ofensiva para inquietar a los sureños. A los 31’, una rápida jugada iniciada por Iago Aspas terminó en los pies de Javi Rodríguez, quien remató blando a las manos del golero sevillista Odisseas Vlachodimos.

Cuando el duelo terminaba en su primera fracción, ambas escuadras repartieron aproximaciones en un encuentro con muy poco suspenso en las dos áreas. Los sevillanos se acercaron con un centro de Juanlu que no llegó a destino, mientras que los celestes respondieron con un remate de Aspas que se fue desviado.

Otro fracaso

En el comienzo de la segunda parte, el enfrentamiento no lograba salir de su letargo. Los locales no tenían la pólvora necesaria para inquietar al golero rumano Ionut Radu, mientras que el intermitente juego directo de los gallegos tampoco hacía mucho por el espectáculo.

Entonces, Almeyda se decidió por el ingreso de Alexis Sánchez a los 58’, después de que el tocopillano estuviera en duda por problemas físicos, después de recibir un golpe en el pleito anterior que le provocó una contusión en la pelvis.

Pero la presencia del Dilla poco pudo hacer para mejorar el destino de los nervionenses. El chileno intentó juntarse con sus compañeros en ataque, pero definitivamente la jornada no estaba para muchas luces.

A diez del final, los vigueses tuvieron la ocasión más clara del encuentro. El sueco Williot Swedberg jugó la diagonal y quedó en perfecta posición de remate. El tiro del escandinavo fue tapado a medias por Vlachodimos y el rebote quedó en los pies de Ilaix Moriba, quien no dio con el arco cuando estaba solo sin oposición.

Cuando restaban cuatro minutos para el final, el pisotón de Oso a Moriba fue sancionado como penal por el árbitro José María Sánchez. Pese a las insistentes protestas de los locales, la pelota quedó en los pies del veterano Marcos Alonso, quien no falló para la derrota 1-0 que hunde más a Sevilla en el fondo de la tabla de posiciones.