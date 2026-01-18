Manuel Pellegrini golpea la mesa tras el triunfo ante Villarreal: “Nunca estuvimos en crisis”

Betis cumplió una de sus mejores actuaciones de la temporada. No solo por la importancia de su rival, el Villarreal tercero en la tabla de posiciones, sino también por la contundencia en el juego que apabulló a uno de los mejores equipos de LaLiga.

Tras consumarse la victoria, el técnico Manuel Pellegrini no escondió su satisfacción por la performance de sus dirigidos. Una victoria que le permite afianzarse en la sexta posición de la tabla del torneo, todavía lejos en puntaje de acceder a los puestos de Champions.

“Esta victoria me pone muy contento. Creo que el equipo hizo un partido muy completo, en líneas generales. Desde el primer minuto salimos a buscar el arco contrario, estuvimos muy seguros defensivamente. Tuvimos buen control del juego frente a un rival que es muy difícil”, afirmó el DT chileno.

En la misma línea, el santiaguino agregó que “concretamos dos goles y sumamos tres puntos que, algo que ya había dicho antes, eran muy importantes para seguir en esta lucha por Europa, también para retomar el funcionamiento que teníamos como equipo. Veníamos con algunos altibajos, pero tenemos los resultados esperados”.

Asimismo, el santiaguino confirmó que “estos son solo tres puntos más, pero todavía quedan 54 más por jugarse. Tenemos que seguir buscando la clasificación para Europa. En ese sentido, un partido como este ante un rival como Villarreal, por supuesto, nos refuerza mucho. Encima, con más con 60.000 personas en las tribunas es algo notable”.

Inflexión

Lo cierto es que este es solo el segundo triunfo en los últimos seis partidos de LaLiga, situación que hizo al club andaluz alejarse un poco más de los primeros puestos en las posiciones.

“No creo que esta victoria sea un punto de inflexión. Siempre dije que nunca hemos estado en crisis. Ganamos en la Copa del Rey y clasificamos, incluso, perdiendo durante unos minutos en el partido. Pero clasificamos y ganando. Todos los equipos tienen momentos buenos y algunos peores. Este equipo ha tenido una regularidad que nos permite estar vigentes en las tres competiciones”, afirmó el Ingeniero.

Tal como la temporada pasada, el equipo andaluz ha tenido una campaña marcada por las bajas por lesiones. En ese sentido, el DT resta importancia al tema.

“La verdad es que de las ausencias nunca hablo. Lo que siempre he dicho es que son quienes están a punto para cada partido, esos son los importantes en ese momento. Tuvimos una variable muy importante con la presencia de Giovani Lo Celso suelto por izquierda, pues tuvo mucho control del juego y eso para nosotros es muy importante. A Villarreal le costó controlarlo, con los movimientos del resto del equipo creo que hicimos un partido ofensivamente con bastante llegada. Defensivamente, estuvimos prácticamente impecables, salvo una pérdida de balón al principio del primer tiempo”, dijo el DT.

Sobre los jugadores resentidos físicamente aseguró que “Antony tenía algunas molestias en el pubis, solo eso, después veremos de qué se trata, porque ha jugado mucho. Vamos a ver si con un par de días de descanso podrá volver. Lo de Amrabat, cuando regrese de la Copa de África, tendremos más claro el panorama”.