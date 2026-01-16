SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Blanco y Negro ratifica la llegada de Maxi Romero y decide cerrar el plantel de Colo Colo para la temporada 2026

    El directorio de la concesionaria aprobó el fichaje del transandino y da por finalizado su periodo de fichajes.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Maxi Romero anotó siete goles en 13 partidos con la camiseta de O'Higgins. Jorge Loyola/Photosport

    Colo Colo toma forma para esta temporada. Este viernes se concretó la llegada de Maximiliano Romero, delantero argentino que el segundo semestre del año pasado defendió los colores de O’Higgins, anotando siete goles en 13 partidos.

    El transandino pertenece a Argentinos Juniors, club con el que los albos negociaron un préstamo. Así, el delantero llegó la tarde del jueves a Uruguay, donde manifestó sus sensaciones de llegar al Cacique: “Contento, la verdad feliz de estar de vuelta en Chile obviamente, pero más contento de llegar a un grande de Chile”.

    “Lo hablamos mucho tiempo con mi representante, pero obviamente la decisión mía estaba más que clara, que era llegar a Colo Colo. Es un gran paso, un gran club y la verdad el semestre pasado le tocó vivir no un buen momento y es momento de cambiar esa etapa”, declaró.

    De este modo, la reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro fue un mero trámite y solo sirvió para ratificar el acuerdo para fichar al ariete transandino de 27 años.

    Al ser una reunión extraordinaria, con un tema único, no se conversó sobre la situación de los viáticos que afectó a la delegación que se encuentra en Montevideo.

    No más refuerzos

    La instancia también sirvió para ratificar que se cierra el plantel, más allá de que en algún momento haya habido alguna inquietud de sumar un arquero más para que compitiera con Fernando de Paul, el flamante capitán de los albos.

    En la concesionaria afirman que se acordó no sumar nuevos jugadores, salvo que existiese alguna solicitud “muy fundamentada” del DT Fernando Ortiz. Una decisión que va en línea con el delicado momento económico del club tras no haber clasificado a copas internacionales.

    El complejo escenario llevó a Blanco y Negro a desprenderse de dos de sus principales activos: Vicente Pizarro y Alan Saldivia y aún está abierto a la posibilidad de vender a Lucas Cepeda en caso de que llegue una oferta satisfactoria. Hasta ahora no hay nada.

    De este modo, Colo Colo se reforzó con Matías Fernández (Independiente del Valle), Javier Méndez (Peñarol), Joaquín Sosa (Independiente de Medellín) y el mencionado Romero, además de los regresos de Cristian Zavala y Jeyson Rojas.

    Más sobre:FútbolColo ColoMaxi RomeroBlanco y NegroJavier MéndezJoaquín SosaMatías Fernández

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    Senapred reporta 13 incendios forestales activos y tres comunas bajo alerta: en Ránquil se han quemado más de 2.100 hectáreas

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

    Gobierno argentino agradece apoyo de Chile en combate contra incendios forestales en la Patagonia

    Lo más leído

    1.
    No vuelve a Chile: Eduard Bello deja atrás su etapa en la UC y firma por Atlético Nacional de Medellín

    No vuelve a Chile: Eduard Bello deja atrás su etapa en la UC y firma por Atlético Nacional de Medellín

    2.
    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    3.
    La U abre el telón ante Audax Italiano: conoce la programación de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera

    La U abre el telón ante Audax Italiano: conoce la programación de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera

    4.
    Una carrera de éxitos marcada por una sanción por dopaje: Natalia Duco se perfila como la ministra del Deporte de Kast

    Una carrera de éxitos marcada por una sanción por dopaje: Natalia Duco se perfila como la ministra del Deporte de Kast

    5.
    Primera victoria de Pellegrini en 2026: el Betis le remonta al Elche de Dituro y avanza en la Copa del Rey

    Primera victoria de Pellegrini en 2026: el Betis le remonta al Elche de Dituro y avanza en la Copa del Rey

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción
    Chile

    Era una “broma” de cumpleaños: secuestro de conserje fue realizado por amigos para llevarlo a una fiesta en Concepción

    Senapred declara alerta roja en Talca por incendio forestal cercano a zonas pobladas

    Senapred reporta 13 incendios forestales activos y tres comunas bajo alerta: en Ránquil se han quemado más de 2.100 hectáreas

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia
    El Deportivo

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Comienza oficialmente la temporada: ANFP confirma a los árbitros para las semifinales de la Supercopa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas
    Mundo

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no debe ser el ancla que limite avanzar en otros temas con Chile”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha