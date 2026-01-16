Blanco y Negro ratifica la llegada de Maxi Romero y decide cerrar el plantel de Colo Colo para la temporada 2026

Colo Colo toma forma para esta temporada. Este viernes se concretó la llegada de Maximiliano Romero, delantero argentino que el segundo semestre del año pasado defendió los colores de O’Higgins, anotando siete goles en 13 partidos.

El transandino pertenece a Argentinos Juniors, club con el que los albos negociaron un préstamo. Así, el delantero llegó la tarde del jueves a Uruguay, donde manifestó sus sensaciones de llegar al Cacique: “Contento, la verdad feliz de estar de vuelta en Chile obviamente, pero más contento de llegar a un grande de Chile”.

“Lo hablamos mucho tiempo con mi representante, pero obviamente la decisión mía estaba más que clara, que era llegar a Colo Colo. Es un gran paso, un gran club y la verdad el semestre pasado le tocó vivir no un buen momento y es momento de cambiar esa etapa”, declaró.

De este modo, la reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro fue un mero trámite y solo sirvió para ratificar el acuerdo para fichar al ariete transandino de 27 años.

Al ser una reunión extraordinaria, con un tema único, no se conversó sobre la situación de los viáticos que afectó a la delegación que se encuentra en Montevideo.

No más refuerzos

La instancia también sirvió para ratificar que se cierra el plantel , más allá de que en algún momento haya habido alguna inquietud de sumar un arquero más para que compitiera con Fernando de Paul, el flamante capitán de los albos.

En la concesionaria afirman que se acordó no sumar nuevos jugadores, salvo que existiese alguna solicitud “muy fundamentada” del DT Fernando Ortiz. Una decisión que va en línea con el delicado momento económico del club tras no haber clasificado a copas internacionales.

El complejo escenario llevó a Blanco y Negro a desprenderse de dos de sus principales activos: Vicente Pizarro y Alan Saldivia y aún está abierto a la posibilidad de vender a Lucas Cepeda en caso de que llegue una oferta satisfactoria. Hasta ahora no hay nada.

De este modo, Colo Colo se reforzó con Matías Fernández (Independiente del Valle), Javier Méndez (Peñarol), Joaquín Sosa (Independiente de Medellín) y el mencionado Romero, además de los regresos de Cristian Zavala y Jeyson Rojas.