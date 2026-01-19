Con dedicatoria a sus críticos: la feroz reacción de Javier Correa tras volver al gol en la caída de Colo Colo

Colo Colo tuvo su primer tropiezo en la Serie Río de La Plata. Pese a que mejoró su cuota goleadora en relación al reciente cotejo contra Olimpia, donde empató 0-0 y se llevó la victoria en penales, en esta ocasión acabó cayendo por 3-2 en el segundo amistoso de pretemporada ante Alianza Lima.

El Cacique tuvo a Javier Correa como gran figura, quien volvió a estrechar las redes tras varios meses, puntualmente, desde el 23 de noviembre. El despertar del delantero argentino fue clave para mantener a los albos en partido, sin embargo, no alcanzó para asegurar, como mínimo, la igualdad en territorio uruguayo.

A raíz de esta fragilidad para aguantar el resultado, Correa partió abordando las fallas que exhibieron en diálogo con el micrófono de la transmisión oficial. “Creo que tenemos que seguir puliendo los errores y el sistema de juego. Nunca pudimos sostener el empate, nos faltaron cinco o 10 minutos más para afianzarnos. Estoy contento porque se abrió el arco pero todavía quedo mucho camino”, partió diciendo.

El transandino, lejos de quedar conforme con su doblete, aprovechó de enviar una feroz respuesta a los hinchas que lo habían criticado por su sequía de cara a los tres postes. “Se habló mucho de mí, pero me lo tomo con tranquilidad y calma. Hay muchos que quieren estar en mí lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesa”, lanzó.

Por último, el artillero apuntó a los desafíos futuros. Este miércoles se enfrentarán a Peñarol en el cierre de su gira por Uruguay y, posteriormente, visitarán a Deportes Limache por la primera fecha de la Liga de Primera. “Hicimos una pretemporada bárbara en Pirque y estamos metiéndole duro acá. La verdadera cara se muestra el 1 de febrero y apuntamos a eso”, concluyó.