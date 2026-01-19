SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la Copa del Rey

    Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la competencia. Albacete, el verdugo del Real Madrid, ahora irá por el Barcelona.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El Betis se enfrentará al Atlético Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. Foto: @RealBetis (X).

    Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey que trae importantes novedades para el Real Betis a cargo de Manuel Pellegrini.

    La suerte determinó que el conjunto verdiblanco deberá enfrentar como local al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la competencia.

    De esta manera, el estadio La Cartuja recibirá el choque, pues la bola del conjunto sevillano fue la primera en aparecer en la definición del cruce.

    Esta ronda esta prevista que se dispute entre el 3 y 5 de febrero justo después de que el cuadro verdiblanco reciba al Valencia y antes de la visita al conjunto colchonero por la Liga, por lo que habrá dos duelos consecutivos contra los madrileños.

    Una vez conocida la llave, Aitor Ruibal tomó la palabra para referirse al enfrentamiento copero.

    El rival que tocara iba a ser duro. Es verdad que queríamos jugar en casa, porque al final jugar con nuestra gente siempre nos viene mejor. Cualquier rival era duro y el Atlético es uno de los clubes más grandes del mundo, pero habrá que eliminarlo”, señaló en diálogo con los medios del club.

    “Cuando vas superando cada eliminatoria cada vez ves la final más cerca. Jugamos en casa y si pasamos será un partido más en semifinales en La Cartuja, por lo que lo afrontamos con mucha ilusión”, continuó.

    El factor de La Cartuja se tiene que notar. La afición del Betis no falla nunca, así que poco hay que decirle más que que esté con nosotros como siempre”, cerró Ruibal

    Albacete ahora va por el Barcelona

    Otro de los cruces llamativos es el que tendrá el Albacete, que viene de dejar en el camino al Real Madrid al imponerse por 3-2.

    Ahora, su rival será el Barcelona, por lo que mantendrán el enfoque de eliminar a otra potencia del fútbol español.

    El Belmonte se prepara para otro gran día”, escribieron tras conocer los resultados del sorteo.

    Esta será la primera vez en la historia de la Copa del Rey que ambos clubes se enfrenten en un cruce. Aunque sí lo han hecho en la máxima categoría del balompié español hasta que Albacete selló su descenso en 2005.

    En total se enfrentaron en 14 oportunidades, con nueve victorias para los azulgranas, cuatro empates y solo un triunfo para los blancos.

    Por cierto, un duelo entre ellos quedó en la historia de los catalanes. En el último partido disputado entre ambos en abril de 2005 en el Camp Nou, Lionel Messi convirtió el primer gol oficial con los culés en la victoria por 2-0.

    Los dos encuentros restantes son Alavés vs. Real Sociedad y Valencia contra Athletic Club. Cabe señalar que las eliminatorias serán a partido único y con tiempo extra y penales en caso de persistir el empate. Los cuatro vencedores avanzarán a las semifinales, instancia en la que se disputarán duelos de ida y vuelta.

    Las fechas de la Copa del Rey

    Cuartos de final: 3, 4 y 5 de febrero.

    Semifinales: 10, 11, 12 de febrero (ida); 3, 4 y 5 de marzo (vuelta).

    Final: aún por determinar.

