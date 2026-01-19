SUSCRÍBETE POR $1100
    “El fuego pasó a dos metros del complejo”: el dramático testimonio y cómo el incendio moviliza a clubes del Biobío y Ñuble

    El incendio que afecta al sur de Chile toca al fútbol. Dos equipos han sufrido consecuencias directas. Un juvenil de Concepción incluso perdió su casa. Todos activan protocolos para ir en ayuda de los afectados y planifican actividades para recaudar fondos que contribuyan a la reconstrucción.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Una vista aérea de la zona de la tragedia (Foto: Aton) CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El fuego estuvo a dos metros del complejo. Nos salvamos de milagro”. El testimonio es de René Rosas, el gerente general de Universidad de Concepción y refleja los momentos de alta tensión que han vivido las regiones del Biobío y Ñuble en las últimas horas, a partir de los incendios que siguen sin dar tregua a las localidades sureñas. La ciudad deportiva del Campanil está ubicada en el sector Camino a Penco. Es decir, muy cerca de los focos más activos del fuego que ha consumido a buena parte del sector aledaño a la capital de la región del Biobío.

    Rosas es, incluso, más específico respecto de por qué el principal activo del club auricielo no sufrió daños. “Las llamas llegaron al otro lado de la pandereta. Después, llegaron Bomberos y Carabineros y realizaron los trabajos de contención. De otra forma, las consecuencias pudieron ser graves. Al otro lado, por cierto, está la cárcel”, explica.

    Los estudiantiles superan el susto y, mientras el equipo que dirige Juan Cruz Real alista su debut en la Serie Río de la Plata, frente a Racing de Montevideo, la dirigencia y la administración de la entidad se involucran directamente en las faenas de control de la tragedia. “El club está funcionando como centro de acopio y como punto de abastecimiento para Bomberos y el personal que colabora en la atención de la emergencia”, detalla.

    Deportes Concepción también está en estado de alerta. Uno de los suyos, el juvenil Franco Cáceres, perdió la casa. Se le está brindando el respectivo respaldo. El club lila realiza un monitoreo constante de los integrantes de los planteles formativos y del fútbol femenino, ante la eventual necesidad de que necesiten apoyo.

    Como al Campanil, también les inquietó la protección de los campos deportivos Ricardo Keller, en Nonguén, el centro de operaciones del área deportiva de la institución. “Evacuamos a todos los deportistas y a perritos comunitarios. Y se hicieron trabajos con maquinaria para montar un cortafuegos en el perímetro”, sostienen los lilas, respecto de la prevención en torno a su patrimonio más preciado.

    Ahora, el club se pondrá a disposición de la comunidad. “Nos sumaremos a la campaña de recolección de insumos básicos junto a voluntarios lilas, con apoyo del fútbol formativo y jugadores del fútbol profesional”, explica Diego Livingstone, el presidente de la entidad.

    “Un tsunami de fuego”

    Hernán Rosenblum, presidente de Huachipato, se inquieta por partida doble. En principio, porque vive en Chillán y ha sido testigo directo de la afectación en la región de Ñuble y, paralelamente, en la del Biobío. “Es un verdadero tsunami de fuego”, grafica, respecto de la magnitud de la situación.

    El dirigente acerero está preocupado, en una sensación que, dice, abarca a todos en el club que encabeza, pese a que las instalaciones acereras se ubican a varios kilómetros de distancia de los puntos afectados. “Estamos lejos de los focos, pero hay funcionarios y jugadores que están sufriendo y a los que les afecta el diario vivir. En realidad, a todos nos afecta lo que está pasando, explica.

    De hecho, dos casos específicos mantuvieron al club en alerta: los que involucraban a dos funcionarios que residen en la zona afectada. “Uno de ellos vive en Punta de Parra. Afortunadamente, su casa se salvó. Esto golpea, porque afecta a gente cercana. Irremediablemente, todos conocemos a alguien que ha sufrido con esta tragedia”, insiste.

    Los siderúrgicos afrontaron un compromiso, la Tarde Acerera, ante Coquimbo Unido, mientras en parte de la región se seguía batallando contra las llamas. Ya están a disposición de la comunidad, para salir en ayuda de los más necesitados. "Estamos desde ayer (domingo) en campaña, en conjunto con el club deportivo. Hay una relación de hermandad permanente. Se está haciendo una campaña de acopio de ayuda, con la participación de los jugadores. Y cuando volvamos de la Supercopa, vamos a evaluar más actividades”, explica.

    Entre los planes que empiezan a analizarse figura la organización de partidos benéficos ante Universidad de Concepción y Deportes Concepción, con la finalidad de recaudar recursos que contribuyan a la reconstrucción.

    Los industriales enfrentarán este martes a Universidad Católica, por la Supercopa. Rosenblum no desconoce que las cabezas de quienes integran el club están puestas en otra parte. “Al final, viajamos a Viña del Mar como los payasos: con la cara llena de risa por fuera, pero, por dentro, muy preocupados por lo que está pasando”, afirma.

    La U no pudo jugar ante Racing

    Universidad de Chile también sufrió las consecuencias de los contratiempos que ha generado la catástrofe. Los azules iban a enfrentar a Racing, en el estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción. El duelo fue suspendido. “La determinación fue adoptada luego de que las autoridades regionales informaran durante la mañana la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro-sur del país, así como también por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”, explicó la organización, mediante un comunicado.

    El equipo de Gustavo Costas decidió volver a Buenos Aires. Antes, dejó palabras de apoyo a los afectados. “Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia”, expresó, junto con comunicar que el club retomaría sus actividades en la capital transandina.

    La U volvió por tierra a Santiago. Este sábado, los azules se medirán con Universitario, en Lima, en el marco de la Noche Crema.

    Más sobre:IncendiosLa Tercera PMUniversidad de ConcepciónDeportes ConcepciónHuachipatoÑublenseFútbolFútbol Nacional

