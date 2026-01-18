SUSCRÍBETE POR $1100
    Emergencia en el Biobío: catastróficos incendios obligan a suspender el amistoso entre la U y Racing en Concepción

    La devastadora situación llevó a las autoridades y los organizadores a cancelar el encuentro que iba a marcar el debut de Paqui Meneghini al frente de los azules.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Los incendios en la Octava Región son uno de los más graves de la historia reciente. Carlos Acuña/Aton

    Este domingo, a las 19.00, se iba a producir el esperado debut de Paqui Meneghini al frente de Universidad de Chile, en un amistoso a estadio lleno frente a Racing de Avellaneda, en Concepción. Sin embargo, los devastadores incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío obligaron a suspender el partido.

    A través de un comunicado, la producción del encuentro informó la decisión tras diversas reuniones con las autoridades del Biobío, luego de que se decretara Estado de Catástrofe en la zona, lo que implica una serie de medidas especiales como el toque de queda.

    “La organización del Desafío Internacional de Verano informa la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Racing Club, programado para este domingo 18 de enero en el Estadio Ester Roa, producto de la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío y la del Ñuble”, señalaron mediante un comunicado.

    Asimismo, explicaron cómo se tomó la decisión: “La determinación fue adoptada luego de que las autoridades regionales informaran durante la mañana la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro sur del país, así como también por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”.

    “Como organización lamentamos profundamente las pérdidas ocasionadas por esta emergencia y expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas, las comunidades damnificadas y los equipos que se encuentran trabajando en las labores de control y extinción”, añadieron.

    Desde el cuadro argentino comprendieron la situación y manifestaron sus parabienes: “Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual”.

    Devolución de entradas

    Los organizadores informaron sobre el proceso de reembolso de los boletos para este amistoso internacional, que iba a abrir la temporada de la U.

    “La devolución del valor de las entradas deberá solicitarse a través del sitio web www.passline.com/devoluciones. El plazo legal para el proceso de devolución es de 25 a 30 días hábiles, y el monto correspondiente será depositado en la cuenta asociada a la compra, bajo la razón social Tecnología App Mobile SpA, de acuerdo con los procedimientos de la ticketera.

