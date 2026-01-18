SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío

    Luego de la cancelación del partido amistoso frente a Racing, la emergencia en el sur del país obligó a los azules a tener que cambiar su planificación en medio de la pretemporada.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Universidad de Chile modifica su planificación tras los incendios en Concepción. Foto referencial: Universidad de Chile/X.

    Universidad de Chile modifica su planificación en medio de la pretemporada. Los catastróficos incendios que azotan a las regiones del Biobío y Ñuble obligaron a suspender el partido amistoso que enfrentaba a los azules con Racing de Avellaneda, en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

    “La determinación fue adoptada luego de que las autoridades regionales informaran durante la mañana la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro sur del país, así como también por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”, explicó la empresa productora del evento en un comunicado.

    El estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción iba a ser el escenario del partido amistoso entre la U y Racing.

    A raíz de estos inconvenientes, la delegación de los universitarios tuvo que tomar cartas en el asunto y decidió rápidamente retornar a la Región Metropolitana antes de que se cierren todos los accesos viales. “Ante el inminente Toque de Queda en la región, Universidad de Chile cambia de planes y regresa en minutos a Santiago por tierra. Para evitar suspensión de vuelos, la ruta escogida es por Santa Juana, ya que Itata aún se encuentra cerrado”, informó el sitio partidario La Magia Azul.

    El plantel, que esperaba hacer su debut en este 2026, ya abandonó el hotel de concentración y se encuentra en la carretera, en un viaje que tarda entre siete y ocho horas. Se espera que este domingo por la noche estén arribando de vuelta a la RM para continuar con los trabajos de preparación.

    Asimismo, la urgencia por retornar a la capital también se debe al apretado calendario que tiene el equipo de Francisco Meneghini. Cabe recordar que el 24 de enero deben estar en Lima para jugar ante Universitario, en el marco de la Noche Crema. El 30 del mismo mes, en tanto, vivirán su estreno en la Liga de Primera cuando reciban a Audax Italiano.

