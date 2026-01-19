Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

Lirquén, una de las zonas más afectadas por los incendios.

Los incendios otra vez. Las regiones de Biobío y Ñuble enfrentan una de las catástrofes más grandes de su historia reciente debido a los siniestros forestales que afectan a la zona desde el sábado, y que han dejado 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificados.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reporta este lunes 25 incendios en combate a nivel nacional, con 20 de ellos focalizados en la zona centro-sur.

De acuerdo a cifras del mismo organismo, durante el actual periodo se han registrado 2.863 incendios y se han consumido alrededor de 50 mil hectáreas.

En comparación con el período anterior, los incendios han disminuido 7%, Sin embargo, el daño, medido como superficie afectada, registra un alza de 166%, mientras que frente al promedio del quinquenio el incremento alcanza 59%, es decir, el impacto en hectáreas quemadas se ubica muy por encima tanto de la temporada pasada como del comportamiento habitual de los últimos cinco años.

En cuanto a la Región del Biobío, el daño muestra un fuerte salto. En la temporada actual, la superficie dañada aumentó 2.617% en comparación con el período 2024-2025, y además se ubicó 697% por sobre el promedio del quinquenio, lo que refleja el impacto de esta catástrofe en la región.

Lirquén: la zona cero del incendio

Lirquén es una localidad perteneciente a la ciudad de Penco, Región del Biobío, con una población estimada de 20 mil habitantes. Reconocido por sus puertos y productos forestales, hoy, es la localidad más afectada del incendio forestal.

Esta zona es el epicentro del incendio denominado por la Conaf como “Trinitarias”, que afecta principalmente a las comunas de Concepción, Penco y Tomé.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó que el 80% de Lirquén fue consumido por las llamas , lo que afectó a más de 100 viviendas y lugares emblemáticos de la zona como la Villa Italia, la Población Geo Chile y la iglesia de Lirquén.

Según los datos constatados por Conaf, la comuna reporta al menos 16 personas fallecidas y más de mil afectadas, provenientes principalmente de Lirquén, mientras que 400 ya se encuentran en albergues.

Durante este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación de la comuna de Penco, producto del siniestro que afectó la zona, incluido el Hospital Penco-Lirquén. Actualmente, la totalidad del sector se encuentra con toque de queda hasta nuevo aviso.

Punta de Parra

Otra de las localidades más afectadas es Punta de Parra, un pueblo costero de 55 mil habitantes en la comuna de Tomé, región del Biobío.

Según estimaciones de Bomberos y la municipalidad, cerca del 85% de la localidad fue destruida por las llamas del incendio Trinitarias durante la madrugada de este domingo. Si bien las viviendas ubicadas al borde costero no fueron alcanzadas por las llamas, gran parte del sector antiguo del pueblo fue completamente destruido.

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, estimó que hay cerca de 300 familias afectadas por la pérdida de sus viviendas y un fallecido producto del incendio. Aunque no se conoce su identidad, vecinos informaron que se trataría de un dirigente del sector, de 50 años de edad.

El incendio Trinitarias, que constituye el foco más crítico, inició en Concepción y avanzó rápidamente debido a los vientos y las altas temperaturas en la zona. Hasta el momento, ha consumido alrededor de 14 mil hectáreas de acuerdo a cifras oficiales de Conaf.

Desde este domingo, la región del Biobío se encuentra en alerta roja y Estado de catástrofe junto a la región de Ñuble.

Ránquil

La comuna de Ránquil, en la región de Ñuble, lleva seis días afectada por un incendio que ha dejado más de 2.800 hectáreas afectadas, de acuerdo a cifras de Conaf.

La comuna, caracterizada por la actividad rural y forestal, cuenta con cerca de 6.500 habitantes y hasta el momento registra 25 viviendas y 30 estructuras dañadas por las llamas que afectan al sector Perales Biobío, según informó el alcalde de la comuna, Nicolás Torres, a radio Cooperativa durante el domingo.

El incendio ha afectado principalmente a estructuras, viñedos, agricultura familiar y otras áreas productivas del sector.

Hualqui

Hualqui es una comuna de la provincia de Concepción, en la región del Biobío. En ella viven alrededor de 26 mil habitantes que se encuentran amenazados porque a pocos metros se focaliza un incendio forestal, que la Conaf denominó como “Rancho Chico”.

La municipalidad de Hualqui reportó que el siniestro se encuentra en estado de combate a cargo de Bomberos y otras fuerzas de emergencia. Sin embargo, según datos recolectados por Conaf, el incendio ya ha afectado más de 6 mil hectáreas.

Debido a su expansión en zonas rurales, hay siete viviendas dañadas, al menos dos personas lesionadas y un vehículo destruido por el fuego. La municipalidad ha informado que no hay albergues habilitados .

Laja

Laja es reconocida por ser un gran punto turístico de la región del Biobío, sin embargo, también se ha visto afectada por la catástrofe registrada este fin de semana en la zona.

El incendio Rucahue Sur, el cual sigue en estado de combate, está localizado principalmente en Laja. Según los datos obtenidos por Senapred, ya se han visto afectadas más de 3 mil hectáreas en la zona.

Desde el inicio de la catástrofe, se han constatado 45 personas damnificadas y cinco viviendas destruidas. El pasado domingo se decretó toque de queda para esta comuna, para agilizar el trabajo de las autoridades y del personal de emergencia.