Kylian Mbappé rompe el silencio en el Real Madrid: aborda el llanto de Vinícius y explica su conflicto con Xabi Alonso

El clima es tenso en el Real Madrid. Las últimas semanas han sido las más convulsionadas de los últimos años en la escuadra merengue. Luego de perder la final de la Supercopa ante el Barcelona, Florentino Pérez optó por despedir a Xabi Alonso. En su reemplazo asumió Álvaro Arbeloa y en su debut quedó eliminado de la Copa del Rey ante Albacete.

Recién este sábado tuvieron un respiro, al vencer por 2-0 al Levante en LaLiga. Eso los deja a solo un punto del cuadro blaugrana en la tabla de posiciones.

Fue tras la victoria que Kylian Mbappé rompió el silencio. El ariete francés ha sido uno de los principales apuntados por los fanáticos. El día de la derrota en el Clásico de España, se hizo público su conflicto con Alonso al desobedecer la idea de hacer un pasillo al elenco culé. Ahora el atacante da su versión.

Mbappé busca blindar a Vinícius Júnior.

El ex PSG descartó que el conflicto sea permanente: “Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidieran los títulos. Xabi va a ser un grandísimo entrenador. Tengo una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Conoce mucho del fútbol moderno, es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un entrenador al que tenemos que ayudar”.

“Hablé con él cuando fue la noticia. Quería apoyarle porque nunca es fácil. No es mi responsabilidad decir si es justo o injusto. El fútbol es así. Es la vida del mundo del fútbol de alto nivel. Hay que defender el escudo del Madrid”, añadió.

Sin embargo, reconoció que hubo problemas al interior del vestuario. “No me voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas. Es la vida de un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No está bien pero lo aceptamos”, reveló.

El llanto de Vinícius

La imagen es elocuente. Mientras en los parlantes del estadio Santiago Bernabéu daban la formación del Real Madrid, cuando mencionaron a Vinícius Júnior, los fanáticos blancos comenzaron a pifiarlo. Un video que se viralizó en redes sociales, muestra al brasileño desconsolado en el suelo del túnel de los vestuarios, afectado por la situación.

“No es culpa de Vini. Es un jugador fantástico. Es un tipo increíble, tengo la suerte de conocerlo y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerlo mejor. Para que no esté solo contra todos. No está solo en el Real Madrid. Estamos todos con él”, dijo Mbappé. En el video del llanto, se ve que es el galo quien se acerca a mostrarle su apoyo.

“Es una persona, un humano. Es normal que te toque. Es un gran jugador y un hombre increíble”, agregó el francés. “No es culpa de Vinicius si no jugamos como debemos. Es culpa de toda la plantilla. El madridismo no tiene que coger a un jugador y pitarle solo a él. Hay que cambiar la situación y lo sabemos. Vamos a hacerlo”, complementó.

En esa línea, el formado en el Monaco se refirió a los reproches generalizados que ha recibido el equipo en los últimos días. “Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos, si no estaba contento, pitaba. La única oportunidad del madridismo es esa. No me gustó que pitaran más a algunos jugadores. Es culpa de todo el equipo. Tenemos el carácter para cambiar eso. El madridismo está enfadado, pero está con nosotros. Es posible. Yo entiendo la frustración de la gente y los silbidos. Cuando era niño, creía que todo lo que se decía en la televisión era verdad. A veces es opinión, pero nuestro trabajo es competir”, señaló.