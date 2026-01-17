Un alivio en medio de la crisis: Álvaro Arbeloa se anota con su primera victoria en el Real Madrid

Con una monumental rechifla como sonido ambiente del Santiago Bernabéu, el Real Madrid encontró un poco de alivio en medio de su crisis deportiva. El conjunto merengue, que venía de sufrir una humillante eliminación de la Copa del Rey ante el modesto Albacete (equipo que milita en la Segunda División hispana), volvió a los festejos en LaLiga al derrotar por 2-0 al Levante. Álvaro Arbeloa, en su rol de DT interino, se anota con sus primeros tres puntos oficiales.

Un tanque de oxígeno

Eran semanas de tensión en la capital española. La última caída por el tradicional certamen español no había hecho otra cosa que aumentar el caos al interior de la Casa Blanca, sobre todo con el tropiezo en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y la posterior salida de Xabi Alonso todavía latentes.

En ese contexto, Arbeloa tenía la presión máxima de ganar en este nuevo apronte, válido por la fecha 20 de LaLiga. No le servía otro resultado luego de haber sido el responsable de la debacle vivida en Albacete.

Y lo cierto es que hubo muchas dudas, porque el público mostró su descontento con una silbatina estruendosa durante gran parte del cotejo. Sin embargo, a pesar del malestar, el entrenador debutante respiró más tranquilo gracias a las individualidades de su plantel: con goles de Kylian Mbappé, de penal (58′), y un cabezazo de Raúl Asencio (65′), los máximos campeones de Europa sacaron adelante la tarea frente al Levante, que marcha penúltimo, y no perdieron pisada en la carrera por el título.

Una vez que se sacó este peso de encima, Arbeloa abordó el vital triunfo en conferencia de prensa. “Es fundamental. Sabíamos de dónde veníamos, de una semana nada fácil, que no era fácil de digerir. Lo importante que eran los tres puntos. Hemos ganado delante de nuestro publico y a pensar en el martes", dijo, adelantando el desafío contra Mónaco, por la Champions League.

Álvaro Arbeloa dirigió su primer partido como DT del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Pasaron muchas cosas en el entretiempo (se habían ido 0-0 al descanso). Teníamos que darle más velocidad al balón. El Levante nos esperó atrás y será la tónica en los partidos, de Champions y de Liga. Si queremos hacer daño a equipos que se plantan así tenemos que jugar más rápido, tener más desmarques… Mucha movilidad. Hay que hacer muchas cosas, no solo una. Y hay que tener mucha paciencia. Tendremos muchos partidos de desgaste donde habrá que trabajar en la primera parte y finiquitarlo en la segunda", sentenció.

Con esta victoria, el Real Madrid llegó a los 48 puntos y sigue a la caza del Barcelona, que tiene 49 unidades con un partido menos (este domingo juegan ante la Real Sociedad, de visita).