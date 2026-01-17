SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un alivio en medio de la crisis: Álvaro Arbeloa se anota con su primera victoria en el Real Madrid

    Tras ser eliminado por el modesto Albacete en la Copa del Rey, el sustituto de Xabi Alonso celebró por primera vez en el banquillo de los merengues luego del 2-0 ante el Levante.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Real Madrid venció al Levante y Álvaro Arbeloa festejó su primer triunfo como DT.

    Con una monumental rechifla como sonido ambiente del Santiago Bernabéu, el Real Madrid encontró un poco de alivio en medio de su crisis deportiva. El conjunto merengue, que venía de sufrir una humillante eliminación de la Copa del Rey ante el modesto Albacete (equipo que milita en la Segunda División hispana), volvió a los festejos en LaLiga al derrotar por 2-0 al Levante. Álvaro Arbeloa, en su rol de DT interino, se anota con sus primeros tres puntos oficiales.

    Un tanque de oxígeno

    Eran semanas de tensión en la capital española. La última caída por el tradicional certamen español no había hecho otra cosa que aumentar el caos al interior de la Casa Blanca, sobre todo con el tropiezo en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y la posterior salida de Xabi Alonso todavía latentes.

    En ese contexto, Arbeloa tenía la presión máxima de ganar en este nuevo apronte, válido por la fecha 20 de LaLiga. No le servía otro resultado luego de haber sido el responsable de la debacle vivida en Albacete.

    Y lo cierto es que hubo muchas dudas, porque el público mostró su descontento con una silbatina estruendosa durante gran parte del cotejo. Sin embargo, a pesar del malestar, el entrenador debutante respiró más tranquilo gracias a las individualidades de su plantel: con goles de Kylian Mbappé, de penal (58′), y un cabezazo de Raúl Asencio (65′), los máximos campeones de Europa sacaron adelante la tarea frente al Levante, que marcha penúltimo, y no perdieron pisada en la carrera por el título.

    Una vez que se sacó este peso de encima, Arbeloa abordó el vital triunfo en conferencia de prensa. “Es fundamental. Sabíamos de dónde veníamos, de una semana nada fácil, que no era fácil de digerir. Lo importante que eran los tres puntos. Hemos ganado delante de nuestro publico y a pensar en el martes", dijo, adelantando el desafío contra Mónaco, por la Champions League.

    Álvaro Arbeloa dirigió su primer partido como DT del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

    “Pasaron muchas cosas en el entretiempo (se habían ido 0-0 al descanso). Teníamos que darle más velocidad al balón. El Levante nos esperó atrás y será la tónica en los partidos, de Champions y de Liga. Si queremos hacer daño a equipos que se plantan así tenemos que jugar más rápido, tener más desmarques… Mucha movilidad. Hay que hacer muchas cosas, no solo una. Y hay que tener mucha paciencia. Tendremos muchos partidos de desgaste donde habrá que trabajar en la primera parte y finiquitarlo en la segunda", sentenció.

    Con esta victoria, el Real Madrid llegó a los 48 puntos y sigue a la caza del Barcelona, que tiene 49 unidades con un partido menos (este domingo juegan ante la Real Sociedad, de visita).

    Lee también:

    Más sobre:LaLigaReal MadridÁlvaro ArbeloaXabi AlonsoFútbolFútbol españolFútbol internacionalLevanteKylian MbappéRaúl Asencio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Se rompió la hermandad”: Felipe Berríos renuncia a los jesuitas con duros reproches al manejo de la denuncia en su contra

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Congreso Futuro cierra su XV edición con expansión fuera de Chile y efectos en la agenda de políticas públicas

    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

    “No hay excusas”: ministro del Trabajo defiende sala cuna y pide aprobarlo antes de fin de gobierno

    Tras reconfiguración del gabinete: Kast se inclina por Fernando Barros Tocornal como ministro de Defensa

    Lo más leído

    1.
    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    Se va del Barcelona: Ter Stegen tiene nuevo equipo en España para sumar minutos de cara al Mundial

    2.
    “Se convirtió en figura”: en Paraguay resaltan el trabajo de Fernando de Paul en el duelo entre Olimpia y Colo Colo

    “Se convirtió en figura”: en Paraguay resaltan el trabajo de Fernando de Paul en el duelo entre Olimpia y Colo Colo

    3.
    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    Con 44 años y el talento intacto: Federer vence a Casper Ruud en un tie-break de exhibición y es ovacionado en Australia

    4.
    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    5.
    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nottingham Forest vs. Arsenal en TV y streaming

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas
    Chile

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    “Se rompió la hermandad”: Felipe Berríos renuncia a los jesuitas con duros reproches al manejo de la denuncia en su contra

    Congreso Futuro cierra su XV edición con expansión fuera de Chile y efectos en la agenda de políticas públicas

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile
    Negocios

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    Casen 2024: la clase media aumenta en Chile y llega a representar casi la mitad de la población

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Un alivio en medio de la crisis: Álvaro Arbeloa se anota con su primera victoria en el Real Madrid
    El Deportivo

    Un alivio en medio de la crisis: Álvaro Arbeloa se anota con su primera victoria en el Real Madrid

    Lucas del Río queda a un minuto del podio: Chile termina el Rally Dakar con cuatro pilotos en el top ten

    Celebra el lado rojo de Manchester: el United le da el tiro de gracia al City en el derbi y lo aleja del título

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro
    Mundo

    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

    En medio del avance chino, EE.UU. aprueba millonario acuerdo para base naval en Perú

    Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, como ministro de Industria

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida