Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”.

Juan Pablo Pareja conoce todos los rincones del Claro Arena. El gerente general de Cruzados recibe a El Deportivo para realizar un balance del exitoso proceso de abonos, junto con proyectar el futuro de la UC en su nuevo estadio.

¿La venta de abono se cerró en 14.000 exactos? ¿Por qué?

Sí. Es la misma cantidad del año pasado. Definimos mantener ese número para poder cumplir con otros compromisos comerciales, auspiciadores, protocolo, reglamentos de la ANFP, Conmebol, y también reservar aforo para la visita. Estamos muy contentos y satisfechos con el éxito del proceso.

¿Superaron las expectativas?

Es primera vez que hacemos un proceso completo en el Claro Arena, así que había incertidumbre respecto al comportamiento de la demanda. En el primer período, el de renovaciones, cerramos con 11.500 abonos. Luego, parte de los 10.000 socios vigentes tomaron el saldo final. No fue necesario abrir la tercera ventana para público general. En ese sentido, sí, nos genera mucha satisfacción que nuestro público más fiel haya sido el que accedió a la renovación o a la compra por primera vez en esta temporada.

¿Cuál es el margen real para la venta general por partido?

Son alrededor de 4.000 tickets, y eso varía según si hay público visitante y también según las exigencias de Conmebol en Copa Libertadores. Además, son hasta 2.000 tickets, según el reglamento, para la visita. Hay acuerdos de reciprocidad, dependen del rival, distancia y cantidad de hinchas.

¿Conmebol les exige 2.000 cortesías en la Copa Libertadores?

Está en los reglamentos. En la primera fase es más de 1.000 y va subiendo a medida que avanzas. Eso lo tenemos considerado.

Entonces esos 4.000 tickets de venta general, ¿se reducirán en la Libertadores?

Exactamente. Y esas cortesías son en la tribuna Livingstone.

Hoy son 14.000 abonados. ¿Evalúan aumentar ese número en el futuro?

Por ahora la definición es mantener la cifra. Sabemos que hay demanda para una cantidad mayor. No sé si 20.000, pero sí bastante más. Pero nuestra definición es sostener este número para garantizar disponibilidad para socios, público general y cumplir obligaciones contractuales. Este número se va a mantener.

Pareja, gerente general de Cruzados. Gustavo Pineda

El año pasado promediaron un 85% de asistencia. ¿Qué aprendizaje les deja eso?

Tuvimos menos de cuatro meses de operación real el año pasado, así que seguimos en un proceso de mejora. El desafío es mantener ese promedio y ojalá aumentarlo, sabiendo que partidos grandes van a estar entre 90% y 95%.

Este año exigen un 70% de uso para renovar en 2027, ¿por qué?

Investigamos mercados más desarrollados. Es un porcentaje bajo respecto a nuestro promedio, pero nos permite medir. Es un incentivo sano para que el abono se use, porque impacta en el ambiente y el apoyo al equipo.

¿Qué peso tiene hoy el abono en el presupuesto anual?

Históricamente, el match day era la línea más pequeña. Hoy, con el Claro Arena y el mayor valor promedio del ticket, esperamos que ese porcentaje crezca varios puntos. Aún así, sigue por debajo de los ingresos comerciales y los derechos de televisión.

¿Pero les permite una mayor estabilidad financiera?

Totalmente. Asegura ingresos, compromete asistencia y nos permite planificar mejor la operación.

¿Qué responsabilidad genera esto en lo deportivo?

Más que responsabilidad, es un beneficio. Históricamente, en San Carlos teníamos más de 70% de rendimiento. Fuera de casa bajamos del 50%. Volvimos y estuvimos cerca del 80%. Eso demuestra la importancia de la localía.

¿El Claro Arena es una ventaja competitiva?

Sin duda. Es una ventaja y esperamos sostenerla, con un plantel más amplio, más partidos y el apoyo de la hinchada.

¿Qué dicen los jugadores sobre jugar aquí?

El cambio fue sideral. Desde la cancha, la atmósfera, las comodidades, la seguridad, hasta la experiencia para sus familias y la prensa. Están contentos. Incluso piden entrenar más en la cancha.

¿Cuántos conciertos proyectan para este año?

No hay compromisos cerrados aún. En el largo plazo hablamos de ocho a 12 conciertos al año, concentrados principalmente en el último cuatrimestre.

¿Qué peso económico tienen los conciertos?

Son ingresos importantes, pero no comparables con los abonos.

¿Qué mejoras tendrá el Claro Arena en 2026?

Seguiremos mejorando la atmósfera. Audio, pantallas, luces, efectos especiales. También puntos de venta de comida y bebida, zonas VIP, circuitos cerrados de TV y seguridad. Ya terminamos de implementar el reconocimiento facial en todos los accesos.

¿Cómo va la venta de estacionamientos?

Tenemos 2.400 en total, pero comercializamos una cantidad menor, porque una parte se reserva para palcos, prensa, autoridades y seguridad. Los disponibles para abonos están casi agotados.

¿El Claro Arena quedó chico?

No es algo que estemos pensando. El análisis de aforo es de largo plazo. El proyecto responde a la asistencia histórica, la capacidad de convocatoria, financiamiento y responsabilidad con la comuna.

¿Cuánto recaudó Cruzados por los abonos?

Es una cifra que comunicamos a través de la junta de accionistas y las memorias institucionales.

¿Qué metas se ponen a nivel deportivo en este estadio?

No soy vocero de esas materias, pero la aspiración es ganar títulos de manera sostenida. A nivel internacional sabemos las dificultades, pero con trabajo serio creemos que podemos competir y aspirar, en el mediano y largo plazo, a algún título.