    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    El piloto nacional debió retirarse de la competencia después de sufrir una dura caída que lo dejó con dolor en el hombro derecho.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Ruy Barbosa debió retirarse del Dakar tras sufrir un accidente en la décima etapa.

    La décima etapa del Dakar que se corrió este miércoles dejó una sensible baja en la delegación chilena presente en Arabia Saudita. El piloto Ruy Barbosa, quien debutó en el Dakar en esta edición, debió abandonar la competencia tras sufrir un accidente.

    Según informaron los canales oficiales del evento, el piloto nacional sufrió una caída en el kilómetro 307 de la especial cronometrada que lo obligó a dejar la carrera después de presentar dolor en el hombro derecho.

    Debido a esto, Barbosa debió ser retirado en Helicóptero de la zona a un centro asistencial para evaluar su condición física. Una vez superado esto, utilizó sus redes sociales para referirse al accidente, mostrando además las consecuencias que dejó el golpe en la motocicleta.

    Lamentablemente mi Dakar se terminó en la etapa 10 a 50km de la meta. Gracias a Dios estoy vivo y sano”, compartió a través de Instagram.

    “Hoy iba todo muy bien hasta que pasó esto. Estoy con mucha pena, pero hice un tremendo trabajo. Gracias Dios”, añade junto con agradecer a Martim Ventura, Edgar Canet y Tomás de Gavardo, quienes lo asistieron en el momento.

    El relato de Tomás de Gavardo

    Uno de los primeros pilotos en llegar a prestarle ayuda a Barbosa fue Tomás de Gavardo, quien relató lo sucedido.

    “Me topé a mi amigo Ruy Barbosa que tuvo lamentablemente una caída. Gracias a Dios está bien y controlado. Me quedé con él hasta que lo metimos al helicóptero. Llegando al campamento lo fui a ver a la carpa médica y está bien, estable, que es lo más importante”, declaró.

    “Estaba realizando una gran carrera. Seguramente va a volver más fuerte que nunca el próximo año. Tiene mucho por seguir demostrando porque posee un gran talento”, complementó De Gavardo.

    Esta es otra muestra de la buena relación que tienen ambos pilotos, tal como lo señaló Barbosa en la antesala de la competencia. “Con Tomás somos amigos desde muy chicos y ahora nos toca correr juntos. Tomás ya tiene cuatro años de Dakar, así que viene con más experiencia que yo”, señaló hace algunas semanas a El Deportivo.

