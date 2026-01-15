SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con pasado en el taekwondo: Ajax sorprende y se refuerza con el hijo de Zlatan Ibrahimovic

    El delantero sueco pasa al club que catapultó a su padre a la fama internacional.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con pasado en el taekwondo y en la filial del Milan: Ajax sorprende y se refuerza con el hijo de Zlatan Ibrahimovic. Foto: @afcajax

    El Ajax oficializó este miércoles la incorporación de Maximilian Ibrahimovic, hijo del exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic, como nuevo jugador del club. El extremo de 19 años llega a préstamo al Milan por seis meses y se integrará inicialmente al plantel que compite en las divisiones menores, con seguimiento directo del primer equipo.

    El fichaje marca el regreso del apellido Ibrahimovic al club más ganador de Países Bajos. En este caso, sin embargo, el acuerdo se enmarca en un proceso formativo y no contempla, por ahora, un rol inmediato en la máxima categoría. “Estamos muy contentos con la llegada de Maximilian. Es un delantero talentoso con un buen sentido del posicionamiento dentro y alrededor del área penal”, destacó Marijn Beuker, director de fútbol de la institución.

    El directivo también recordó las características del padre del ariete. “Sobre todo, tiene una gran mentalidad ganadora”, dijo.

    Maximilian Zlatan Seger Ibrahimovic nació el 22 de septiembre de 2006 en Lund. Es el hijo mayor de Zlatan y hermano de Vincent Ibrahimovic. Durante su infancia practicó taekwondo antes de inclinarse definitivamente por el fútbol.

    Su formación deportiva se inició en la academia del Hammarby IF, de Estocolmo. En 2022, el joven atacante dejó Suecia para incorporarse a las divisiones menores del Milan, club donde su padre cerró su trayectoria profesional. En Italia, integró los equipos juveniles del cuadro lombardo y fue promovido en 2025 al Milan Futuro, el equipo filial.

    Durante la temporada, Ibrahimovic alternó titularidad y suplencia en la Serie D, acumulando 16 partidos oficiales, con cinco goles y cuatro asistencias. Su participación se concentró principalmente por la banda izquierda, aunque también fue utilizado como extremo por derecha en algunos encuentros.

    En paralelo a su desarrollo a nivel de clubes, Ibrahimovic ha sido convocado a la selección Sub 19 de Suecia, participando en ciclos de trabajo y partidos amistosos.

    El fichaje también tiene una dimensión simbólica. Zlatan Ibrahimovic debutó profesionalmente en Malmö en 1999, antes de iniciar una carrera que lo llevó por Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United y LA Galaxy, entre otros clubes. Su relación con la institución neerlandesa estuvo marcada por su amplia cuota goleadora y cuatro títulos. En el caso de Maximilian Ibrahimovic, el club evitó referencias públicas a su padre y puso el foco en su recorrido propio.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalAjaxZlatan IbrahimovicMilanMaximilian Ibrahimovic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves de urgencia mientras crecen las tensiones en Irán

    Lo más leído

    1.
    Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid

    Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid

    2.
    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    3.
    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    4.
    Capital inicial de $ 1 millón: Romántico Viajero, la sociedad que le compró las acciones de Azul Azul a la familia Schapira

    Capital inicial de $ 1 millón: Romántico Viajero, la sociedad que le compró las acciones de Azul Azul a la familia Schapira

    5.
    Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

    Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda
    Chile

    Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán
    Negocios

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos
    Tendencias

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos

    Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025

    Por qué Donald Trump le hizo gestos obscenos a un hombre en una fábrica en Detroit

    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada
    El Deportivo

    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    Con pasado en el taekwondo: Ajax sorprende y se refuerza con el hijo de Zlatan Ibrahimovic

    El dardo de Jürgen Klopp al Real Madrid por la salida de Xabi Alonso: “Cada vez hay menos tiempo para desarrollarse”

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo
    Cultura y entretención

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”
    Mundo

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves de urgencia mientras crecen las tensiones en Irán

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender