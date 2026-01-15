Con pasado en el taekwondo: Ajax sorprende y se refuerza con el hijo de Zlatan Ibrahimovic

Con pasado en el taekwondo y en la filial del Milan: Ajax sorprende y se refuerza con el hijo de Zlatan Ibrahimovic. Foto: @afcajax

El Ajax oficializó este miércoles la incorporación de Maximilian Ibrahimovic, hijo del exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic, como nuevo jugador del club. El extremo de 19 años llega a préstamo al Milan por seis meses y se integrará inicialmente al plantel que compite en las divisiones menores, con seguimiento directo del primer equipo.

El fichaje marca el regreso del apellido Ibrahimovic al club más ganador de Países Bajos. En este caso, sin embargo, el acuerdo se enmarca en un proceso formativo y no contempla, por ahora, un rol inmediato en la máxima categoría. “Estamos muy contentos con la llegada de Maximilian. Es un delantero talentoso con un buen sentido del posicionamiento dentro y alrededor del área penal”, destacó Marijn Beuker, director de fútbol de la institución.

El directivo también recordó las características del padre del ariete. “Sobre todo, tiene una gran mentalidad ganadora”, dijo.

Welcome to Ajax, Maximilian Ibrahimović 🇸🇪 pic.twitter.com/03mAp28qCs — AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2026

Maximilian Zlatan Seger Ibrahimovic nació el 22 de septiembre de 2006 en Lund. Es el hijo mayor de Zlatan y hermano de Vincent Ibrahimovic. Durante su infancia practicó taekwondo antes de inclinarse definitivamente por el fútbol.

Su formación deportiva se inició en la academia del Hammarby IF, de Estocolmo. En 2022, el joven atacante dejó Suecia para incorporarse a las divisiones menores del Milan, club donde su padre cerró su trayectoria profesional. En Italia, integró los equipos juveniles del cuadro lombardo y fue promovido en 2025 al Milan Futuro, el equipo filial.

Durante la temporada, Ibrahimovic alternó titularidad y suplencia en la Serie D, acumulando 16 partidos oficiales, con cinco goles y cuatro asistencias. Su participación se concentró principalmente por la banda izquierda, aunque también fue utilizado como extremo por derecha en algunos encuentros.

En paralelo a su desarrollo a nivel de clubes, Ibrahimovic ha sido convocado a la selección Sub 19 de Suecia, participando en ciclos de trabajo y partidos amistosos.

El fichaje también tiene una dimensión simbólica. Zlatan Ibrahimovic debutó profesionalmente en Malmö en 1999, antes de iniciar una carrera que lo llevó por Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United y LA Galaxy, entre otros clubes. Su relación con la institución neerlandesa estuvo marcada por su amplia cuota goleadora y cuatro títulos. En el caso de Maximilian Ibrahimovic, el club evitó referencias públicas a su padre y puso el foco en su recorrido propio.