Ojeador jefe del Ajax en el Mundial Sub 20: “Veo posiciones y características; busco alguien que marque nuestro futuro”.

En una de las tribunas del estadio Elías Figueroa, entre libretas con anotaciones y conversaciones en voz baja, se mueve con discreción Erik Tammer (56 años). El exdelantero neerlandés, hoy ojeador del Ajax, tomó un avión para seguir de cerca el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, en busca de las próximas promesas que podrían vestir la camiseta del club más laureado de Países Bajos.

Se trata de un profesional avezado en el tema. No es un recién llegado al fútbol. Forjó su nombre en los años noventa con goles en el Excelsior, Heerenveen y Go Ahead Eagles, y estuvo cerca de recalar en Osasuna antes de retirarse con más de 150 tantos en el profesionalismo. Tras colgar los botines, se convirtió en empresario, fundó una plataforma para vincular deportistas con el mundo laboral y dio un giro a la observación de talento. Ha trabajado como scout en clubes como Heerenveen, NEC y Utrecht, hasta asumir en 2019 el rol que hoy lo tiene en Chile: identificar a las futuras figuras del Ajax.

Su trabajo no es una ciencia exacta. No se trata solo de detectar talento, sino de anticipar qué futbolista puede desarrollarse bajo la exigencia de una de las escuelas más prestigiosas del balompié, que ha dado al mundo nombres como Johan Cruyff, Dennis Bergkamp o Frenkie de Jong. Por eso, aunque evita hablar de nombres concretos, su presencia en el país confirma que el torneo juvenil sudamericano sigue siendo un terreno fértil para la cantera europea.

“Todos nos conocemos”, comenta uno de sus colegas en Valparaíso, en alusión a la red de scouts que recorre el mundo en busca del siguiente gran nombre. Y en ese ambiente de competencia silenciosa, Tammer acepta hablar con El Deportivo sobre su visita, su método de trabajo y las expectativas que tiene puestas en esta cita.

Tammer, en su etapa como jugador.

¿Qué jugadores le han llamado la atención en este Mundial Sub 20?

Llegué para ver el Mundial desde los octavos de final. Nos llamaron la atención algunos jugadores, por eso decidí viajar. Es una oportunidad muy interesante para observar talento joven en un contexto competitivo.

¿Hay algún equipo que considere que tiene más promesas con potencial para el Ajax?

En Países Bajos no tenemos muchos jugadores sudamericanos. Hay que ver que perfiles puedan adaptarse a nuestro estilo de juego.

¿Tiene algún nombre en mente?

Estoy aquí con la visión abierta, no buscando a un chico en específico, sino fijándome en posiciones y características. El nombre puede aparecer en cualquier momento.

¿Cómo consiguió entradas para los partidos?

Recibí una tarjeta a través de una agencia. Esa fue la vía para poder estar en los estadios.

¿La FIFA no le facilitó el acceso?

Antes intenté con la FIFA, pero no recibí ninguna respuesta.

¿Cómo es su trabajo y qué espera conseguir de este Mundial Sub 20?

Mi objetivo ahora es encontrar algún jugador que marque el futuro de mi equipo en Ámsterdam.