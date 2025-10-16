Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en la liga española

Dónde ver a Sevilla vs. Mallorca en la liga española.

El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez busca consolidarse en la parte alta de la tabla. Tras la goleada propinada al Barcelona, los blanquirrojos esperan sumar su segunda victoria como local contra el Mallorca.

El conjunto que será forastero llega complicado en la clasificación. Los Bermellones se ubican en el último lugar con solo 5 puntos gracias a una victoria u dos empates.

A qué hora es el partido de Sevilla vs. Mallorca

El partido de Sevilla vs. Mallorca es este sábado 18 de octubre, a las 09.00 horas.

Dónde ver a Sevilla vs. Mallorca

El partido de Sevilla vs. Mallorca se transmite por DSports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO y Amazon Prime Video.