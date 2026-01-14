SUSCRÍBETE POR $1100
    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Medios brasileños confirmaron que el atacante argentino resignó parte del dinero que le debía el club cearense, a pesar del ofrecimiento de Coritiba. Asimismo, develaron el millonario sueldo que acordó el atacante.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Juan Martín Lucero está cerca de fichar por la U. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Francisco Paqui Meneghini puede respirar más tranquilo. El entrenador de Universidad de Chile está más cerca de contar con su segundo delantero estelar. Medios brasileños confirman que Juan Martín Lucero rescindió su compromiso con Fortaleza y pone rumbo a Santiago, tras acordar un millonario sueldo.

    De acuerdo con la publicación del portal Uol, el transandino resignó parte del dinero que le debía el elenco cearense, después de que el goleador extendiera un contrato que se extendía hasta diciembre de 2027.

    Tras su descenso a la Serie B del Brasileirao, la intención de los Leones de Pici era conseguir la venta del artillero era al equipo de Coritiba, recién ascendido a la máxima categoría, para recuperar parte de su inversión.

    Pese a ello, el futbolista ya se había comprometido con los azules y tenía todo acordado para un eventual regreso a Chile, donde ya había vestido los colores de Colo Colo en 2022, cuando fue campeón bajo las órdenes del técnico Gustavo Quinteros.

    Según publicó la agencia RTI Esporte, el tema central de la salida de Lucero estaba en las obligaciones contractuales restantes del jugador con Fortaleza. En ese escenario, el delantero tenía contrato vigente por dos años más, situación que le garantizaba US$ 980.000.

    En ese aspecto, Juan Martín Lucero está dispuesto a renunciar a una parte del dinero para dejar el club. En las últimas horas, los representantes del jugador presentaron una propuesta en la que están dispuestos a renunciar al 50% de esa cantidad para allanar la salida.

    Situación que fue aceptada por los cearenses que, al menos eventualmente, ya no pondrían trabas a la salida del delantero, quien debiera viajar esta semana a Chile para firmar con los universitarios.

    Salario millonario

    El goleador argentino es uno de los principales objetivos de mercado de Azul Azul para esta ventana de fichajes. Con la llegada del argentino, además del arribo del uruguayo Octavio Rivero, esperan formar un ataque de lujo para afrontar cuatro competiciones: Liga de Primera, Copa Sudamericana, Copa Chile y Copa de la Liga.

    Tal como publicó RTI, Lucero tiene un acuerdo verbal con la Universidad de Chile. Sin embargo, la negociación seguía estancada debido a problemas financieros. El delantero ya aceptó el proyecto presentado por el club. No obstante, Fortaleza siguía impidiendo su salida.

    El mismo medio adelantó que Lucero solicitó un salario mensual de 110 mil dólares para fichar por el club chileno, circunstancia que lo pone como el futbolista mejor pagado de la Liga de Primera. La misma información advierte que, a pesar de la elevada cantidad, la directiva logró ajustar el presupuesto del departamento de fútbol.

