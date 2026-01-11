SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fin a la espera: Universidad de Chile anuncia a Octavio Rivero como tercer refuerzo del 2026

    El uruguayo dejó el Barcelona de Guayaquil para vestirse de azul. Se une a Eduardo Vargas y Lucas Romero, quienes ya fueron presentados como incorporaciones.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Octavio Rivero firmó como nuevo refuerzo de la U. Foto: Universidad de Chile.

    El arribo de Octavio Rivero a Universidad de Chile es oficial. Pese a que el Barcelona de Guayaquil se había adelantado al anuncio de su llegada a los azules, el delantero uruguayo finalmente estampó la firma durante este domingo y se transformó en el tercer refuerzo para la temporada 2026.

    Si bien el interés se materializó en este mercado de pases, lo cierto es que el charrúa había sido seguido de cerca por la gerencia de Azul Azul desde hace largo tiempo. En el verano de 2025, por ejemplo, el director deportivo Manuel Mayo había intentado ficharlo, pero las negociaciones no prosperaron y el ariete debió permanecer en Ecuador. En su reemplazo, Lucas Di Yorio fue el que acabó arribando en calidad de préstamo, desde el Athletico Paranaense.

    Ahora, la historia tuvo su final feliz. Rivero se unió a Eduardo Vargas y el paraguayo Lucas Romero como incorporaciones, y ya estarán a disposición de Francisco Meneghini, DT que este lunes se trasladará hasta el complejo deportivo del Sifup, en Pirque, para seguir con los trabajos de pretemporada.

    Sin nombrar su paso por Colo Colo

    En el anuncio de su fichaje, Universidad de Chile emitió un comunicado en el que detallan la trayectoria profesional del atacante uruguayo. Allí, llamó la atención que pasan por alto su etapa por clubes del medio nacional como O’Higgins, Unión La Calera y Unión Española; así como también por Colo Colo, el clásico archirrival. Rivero, quien le juró amor eterno al Cacique en su etapa previa en Macul, vistió la camiseta alba entre 2016 y 2018.

    “Procedente del Barcelona SC, el delantero de 33 años viene de competir las dos últimas temporadas en Ecuador, donde se alzó como una de las figuras en ataque de su equipo con 25 goles en 56 partidos, sumando también roce internacional al disputar CONMEBOL Libertadores y Sudamericana. En su trayectoria, además de cuatro etapas en nuestro país, cuenta con pasos en el fútbol de Uruguay (Nacional, Defensor Sporting, Racing Montevideo, Rentistas y Central Español), México (Atlas y Santos Laguna) y Estados Unidos (Vancouver Whitecaps)“.

    En el escrito, también destacan sus cualidades como goleador. “Entre sus características figuran la calidad técnica para asociarse, su inteligencia para ubicarse en el campo y, sobre todo, su buena finalización. Es un gran rematador con ambos pies, cuenta con buen biotipo para aprovechar el juego aéreo (1,87 metros de altura) y sus controles del balón y resoluciones jugando de espaldas le permiten habilitar a compañeros y darle continuidad a los ataques", agregan.

    Además, dejó sus primeras palabras como futbolista laico. “Estoy muy feliz de llegar a la U. Hace un año que estaba buscando venir y por fin se pudo lograr. Es un paso muy importante y hay grandes desafíos en este Club tan grande. Estoy en el mejor momento de mi carrera, me agarra después dos o tres años encontrando una regularidad importante”, destacó.

    Lee también:

    Más sobre:La UFútbolOctavio RiveroUniversidad de ChileBarcelona de GuayaquilFútbol chilenoLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Desde este lunes: cerca de 2.000 familias serán desalojadas de la megatoma de San Antonio

    Investigan circunstancias en que hombre herido a bala habría chocado su vehículo en Iquique

    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    Lo más leído

    1.
    Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

    Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

    2.
    Nicolás Jarry y Tomás Barrios conocen a sus rivales para el debut en la qualy del Abierto de Australia

    Nicolás Jarry y Tomás Barrios conocen a sus rivales para el debut en la qualy del Abierto de Australia

    3.
    “Me dio mucha fuerza”: la dedicatoria de Francisca Garrido a Matías Opitz tras lograr el podio del Ironman de Pucón

    “Me dio mucha fuerza”: la dedicatoria de Francisca Garrido a Matías Opitz tras lograr el podio del Ironman de Pucón

    4.
    Presidente del Midtjylland anuncia el plazo para la venta de Darío Osorio y la millonaria cifra que espera por su pase

    Presidente del Midtjylland anuncia el plazo para la venta de Darío Osorio y la millonaria cifra que espera por su pase

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país
    Chile

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Desde este lunes: cerca de 2.000 familias serán desalojadas de la megatoma de San Antonio

    Investigan circunstancias en que hombre herido a bala habría chocado su vehículo en Iquique

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta
    Negocios

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    En vivo: Barcelona enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa de España
    El Deportivo

    En vivo: Barcelona enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

    Fin a la espera: Universidad de Chile anuncia a Octavio Rivero como tercer refuerzo del 2026

    Presidente del Midtjylland anuncia el plazo para la venta de Darío Osorio y la millonaria cifra que espera por su pase

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos
    Mundo

    Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    “No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil