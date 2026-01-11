Fin a la espera: Universidad de Chile anuncia a Octavio Rivero como tercer refuerzo del 2026

El arribo de Octavio Rivero a Universidad de Chile es oficial. Pese a que el Barcelona de Guayaquil se había adelantado al anuncio de su llegada a los azules, el delantero uruguayo finalmente estampó la firma durante este domingo y se transformó en el tercer refuerzo para la temporada 2026.

Si bien el interés se materializó en este mercado de pases, lo cierto es que el charrúa había sido seguido de cerca por la gerencia de Azul Azul desde hace largo tiempo. En el verano de 2025, por ejemplo, el director deportivo Manuel Mayo había intentado ficharlo, pero las negociaciones no prosperaron y el ariete debió permanecer en Ecuador. En su reemplazo, Lucas Di Yorio fue el que acabó arribando en calidad de préstamo, desde el Athletico Paranaense.

Ahora, la historia tuvo su final feliz. Rivero se unió a Eduardo Vargas y el paraguayo Lucas Romero como incorporaciones, y ya estarán a disposición de Francisco Meneghini, DT que este lunes se trasladará hasta el complejo deportivo del Sifup, en Pirque, para seguir con los trabajos de pretemporada.

¡Bienvenido al Romántico Viajero! 🔵🔴



Octavio Rivero ya es azul 🤘🏼 pic.twitter.com/mfpcQPmG8l — Universidad de Chile (@udechile) January 11, 2026

Sin nombrar su paso por Colo Colo

En el anuncio de su fichaje, Universidad de Chile emitió un comunicado en el que detallan la trayectoria profesional del atacante uruguayo. Allí, llamó la atención que pasan por alto su etapa por clubes del medio nacional como O’Higgins, Unión La Calera y Unión Española; así como también por Colo Colo, el clásico archirrival. Rivero, quien le juró amor eterno al Cacique en su etapa previa en Macul, vistió la camiseta alba entre 2016 y 2018.

“Procedente del Barcelona SC, el delantero de 33 años viene de competir las dos últimas temporadas en Ecuador, donde se alzó como una de las figuras en ataque de su equipo con 25 goles en 56 partidos, sumando también roce internacional al disputar CONMEBOL Libertadores y Sudamericana. En su trayectoria, además de cuatro etapas en nuestro país, cuenta con pasos en el fútbol de Uruguay (Nacional, Defensor Sporting, Racing Montevideo, Rentistas y Central Español), México (Atlas y Santos Laguna) y Estados Unidos (Vancouver Whitecaps)“.

En el escrito, también destacan sus cualidades como goleador. “Entre sus características figuran la calidad técnica para asociarse, su inteligencia para ubicarse en el campo y, sobre todo, su buena finalización. Es un gran rematador con ambos pies, cuenta con buen biotipo para aprovechar el juego aéreo (1,87 metros de altura) y sus controles del balón y resoluciones jugando de espaldas le permiten habilitar a compañeros y darle continuidad a los ataques", agregan.

Además, dejó sus primeras palabras como futbolista laico. “Estoy muy feliz de llegar a la U. Hace un año que estaba buscando venir y por fin se pudo lograr. Es un paso muy importante y hay grandes desafíos en este Club tan grande. Estoy en el mejor momento de mi carrera, me agarra después dos o tres años encontrando una regularidad importante”, destacó.