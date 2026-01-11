SUSCRÍBETE POR $1100
    La U oficializa a Lucas Romero como su segundo refuerzo para 2026

    Este sábado, Universidad de Chile comunicó por sus redes oficiales el fichaje del mediocampista paraguayo, quien llega a préstamo por un año.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Lucas Romero. Foto: Club Universidad de Chile

    Deportivo Recoleta se anticipó a Universidad de Chile, revelando este viernes la incorporación de Lucas Romero al equipo azul. El mediocampista llegó a Santiago y solo dijo una escueta frase para la prensa que estaba esperándolo en el aeropuerto: “Espero que salga todo bien”. Efectivamente, todo salió bien. Porque la U oficializó hoy la llegada del seleccionado paraguayo como su segunda cara nueva para la temporada 2026.

    Mediante un comunicado, el elenco del chuncho confirmó que Romero superó los exámenes médicos y firmó su contrato. “El volante guaraní llega a nuestro equipo a préstamo por un año (con opción de compra) para potenciar el mediocampo del equipo dirigido por Francisco Meneghini, integrándose inmediatamente a la pretemporada del plantel pensando en los importantes desafíos de este 2026”, detalló el club.

    Comunicando la llegada de Romero, la U destacó sus características: “Con 1,89 metros de altura, se caracteriza por su buen juego aéreo, despliegue físico, además de su inteligencia táctica, habilidad que le permite aportar una buena salida con balón, ubicación y conducción. Sus buenas condiciones lo hacen versátil, ya que, pese a desempeñarse principalmente como volante central, también puede jugar como defensor”.

    Lucas Romero disputó 34 partidos en la temporada 2025 con la camiseta de Recoleta, todos por la liga paraguaya: 19 en el Torneo Apertura y 15 en el Torneo Clausura. Completó un total de 2.661 minutos disputados, anotando un gol y aportando con dos asistencias. Su buen pasar le permitió ser convocado a la selección de Paraguay, para la fecha FIFA de septiembre de 2025. Debutó en la Albirroja el 18 de noviembre, en un amistoso contra México.

    Oficialmente, la U tiene dos caras nuevas. El guaraní se agrega a Eduardo Vargas. El tercero llegó hoy a Chile. Se trata de Octavio Rivero. Barcelona de Guayaquil confirmó el acuerdo con la U y el exdelantero de Colo Colo jugará por los azules. Mientras que esta lista (y Paqui) espera por Juan Martín Lucero.

