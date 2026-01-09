Recoleta se anticipa y anuncia a Lucas Romero como refuerzo de la U: dónde se formó y cómo juega el volante paraguayo

La gerencia técnica de la U, encabezada por Manuel Mayo, lo sigue desde hace ya varios meses, pero decidieron ir por él, cuando fue debutó por su selección en noviembre pasado. Hablamos de Lucas Ramón Romero Gómez, el nuevo refuerzo de los azules , el cual fue anunciado por su ahora exclub Deportivo Recoleta antes que lo oficialice la U.

“Lucas Romero fue transferido al Club Universidad de Chile a préstamo por un año. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío.¡Vamos por más, Lucas!“, posteó la entidad guaraní en sus redes sociales. Y el deportista viajó de inmediato a Santiago, donde a su llegada aseguró escuetamente: “espero que salga todo bien”.

Nacido en el distrito paraguayo de Choré, el 29 de agosto de 2002, el joven volante se formó en Libertad y tuvo su debut como profesional con la camiseta de Tacuary en el año 2023. Un estreno doloroso, pues sólo jugó 28 minutos en la derrota por goleada (0-4) que les propinó Estudiantes de La Plata en la Copa Sudamericana (26/05/23).

Luego, el 31 de mayo de ese año, vino su primera vez en la liga guaraní, donde jugo 45 minutos ante Luqueño y su escuadra lo ganó por 3-1. Tras ello, volvió a aparecer como alternativa en el torno continental y alternó en seis de los nueve compromisos del Clausura.

Al año siguiente, sumó más minutos en el Apertura y logró una variante en su juego: alternó en la contención y también logró desempeñarse como central. Así fue como en la Clausura de aquella temporada ya ingresó como titular en varios partidos y fue transferido a Recoleta por 100 mil dólares.

Traspaso que le dio un plus a su carrera, ya que con los Funebreros logró la titularidad indiscutida y consolidó su juego en la zona de corte del campo, dónde la prensa paraguaya lo describe como un futbolista “fuerte en el juego aéreo por su altura (1,89 mts), potente en la marca y funcional en defensa”.

Romero tiene avanzadas conversaciones con la U. Foto: @Albirroja.

Una larga negociación y cómo lo ve Paqui Meneghini

Con 34 partidos en el 2024, un gol y dos asistencias, el equipo de Mayo lo fue a buscar una semana después de que debutará por la selección paraguaya -el 18 de noviembre pasado- ante México.

“Estamos viendo para ver dónde nos vamos, estamos mirando ahí algunas cositas, vamos a ver si sale... Lo de Chile está ahí. Vamos a ver que pasa, mi representante está viendo esas cosas y está ahí, vamos a ver si sale”, aseguró el futbolista al espacio Fútbol a lo Grande en aquella oportunidad.

Pero el lío que se produjo con Gustavo Álvarez y la dirigencia estudiantil, retrasó todo. La salida del adiestrador argentino y la llegada de Paqui Meneghini al Centro Deportivo Azul, dilató aún más la contratación pues el deportista no quería ir a un cuadro donde no pudiera mostrarse de cara a la cita planetaria de este 2026.

“Hubo un cambio de director técnico y había que preguntarle si les sirve o si no les sirve. Porque tampoco sirve a un jugador que está en la selección peleando para ir a un Mundial, jugar en un club donde el director técnico no le quiera“, declaró su representante, Regis Marques, en entrevista con Cardinal Deportivo.

Claro que Romero no la tendrá fácil en la U, pues Paqui lo ve en el mismo puesto que hoy ocupa Marcelo Díaz en su esquema y todo indica que -por ahora- el capitán es el titular. Sin embargo, la pretemporada de la U recién comenzó esta semana y el paraguayo se integrará este lunes a los trabajos que se desarrollarán en el centro deportivo del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Mira cómo lo despidió Deportivo Recoleta: