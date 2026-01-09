SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Recoleta se anticipa y anuncia a Lucas Romero como refuerzo de la U: dónde se formó y cómo juega el volante paraguayo

    El joven paraguayo viene a reforzar la zona de volantes del equipo estudiantil y tuvo que esperar casi dos meses para poder concretar su fichaje.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva

    La gerencia técnica de la U, encabezada por Manuel Mayo, lo sigue desde hace ya varios meses, pero decidieron ir por él, cuando fue debutó por su selección en noviembre pasado. Hablamos de Lucas Ramón Romero Gómez, el nuevo refuerzo de los azules, el cual fue anunciado por su ahora exclub Deportivo Recoleta antes que lo oficialice la U.

    Lucas Romero fue transferido al Club Universidad de Chile a préstamo por un año. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío.¡Vamos por más, Lucas!“, posteó la entidad guaraní en sus redes sociales. Y el deportista viajó de inmediato a Santiago, donde a su llegada aseguró escuetamente: “espero que salga todo bien”.

    Nacido en el distrito paraguayo de Choré, el 29 de agosto de 2002, el joven volante se formó en Libertad y tuvo su debut como profesional con la camiseta de Tacuary en el año 2023. Un estreno doloroso, pues sólo jugó 28 minutos en la derrota por goleada (0-4) que les propinó Estudiantes de La Plata en la Copa Sudamericana (26/05/23).

    Luego, el 31 de mayo de ese año, vino su primera vez en la liga guaraní, donde jugo 45 minutos ante Luqueño y su escuadra lo ganó por 3-1. Tras ello, volvió a aparecer como alternativa en el torno continental y alternó en seis de los nueve compromisos del Clausura.

    Al año siguiente, sumó más minutos en el Apertura y logró una variante en su juego: alternó en la contención y también logró desempeñarse como central. Así fue como en la Clausura de aquella temporada ya ingresó como titular en varios partidos y fue transferido a Recoleta por 100 mil dólares.

    Traspaso que le dio un plus a su carrera, ya que con los Funebreros logró la titularidad indiscutida y consolidó su juego en la zona de corte del campo, dónde la prensa paraguaya lo describe como un futbolista “fuerte en el juego aéreo por su altura (1,89 mts), potente en la marca y funcional en defensa”.

    Romero tiene avanzadas conversaciones con la U. Foto: @Albirroja.

    Una larga negociación y cómo lo ve Paqui Meneghini

    Con 34 partidos en el 2024, un gol y dos asistencias, el equipo de Mayo lo fue a buscar una semana después de que debutará por la selección paraguaya -el 18 de noviembre pasado- ante México.

    “Estamos viendo para ver dónde nos vamos, estamos mirando ahí algunas cositas, vamos a ver si sale... Lo de Chile está ahí. Vamos a ver que pasa, mi representante está viendo esas cosas y está ahí, vamos a ver si sale”, aseguró el futbolista al espacio Fútbol a lo Grande en aquella oportunidad.

    Pero el lío que se produjo con Gustavo Álvarez y la dirigencia estudiantil, retrasó todo. La salida del adiestrador argentino y la llegada de Paqui Meneghini al Centro Deportivo Azul, dilató aún más la contratación pues el deportista no quería ir a un cuadro donde no pudiera mostrarse de cara a la cita planetaria de este 2026.

    “Hubo un cambio de director técnico y había que preguntarle si les sirve o si no les sirve. Porque tampoco sirve a un jugador que está en la selección peleando para ir a un Mundial, jugar en un club donde el director técnico no le quiera“, declaró su representante, Regis Marques, en entrevista con Cardinal Deportivo.

    Claro que Romero no la tendrá fácil en la U, pues Paqui lo ve en el mismo puesto que hoy ocupa Marcelo Díaz en su esquema y todo indica que -por ahora- el capitán es el titular. Sin embargo, la pretemporada de la U recién comenzó esta semana y el paraguayo se integrará este lunes a los trabajos que se desarrollarán en el centro deportivo del Sindicato de Futbolistas Profesionales.

    Mira cómo lo despidió Deportivo Recoleta:

    Más sobre:La UUniversidad de ChileLucas RomeroLiga de PrimeraFútbolCampeonato Chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE: medidas adoptadas en el mercado del Celecoxib generó ahorros por más de US$ 346 millones

    Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Elizalde refuerza emplazamiento de Boric a Kast: llama a que el debate sea sobre “hechos” y no en base a “fake news”

    Se duplican muertes en el mar respecto a 2025: gobierno llama a la precaución en temporada estival

    Eyzaguirre pide al presidente electo Kast mesura de expectativas: “Se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”

    Lo más leído

    1.
    Día clave en la U: Octavio Rivero está a una firma de transformarse en el nuevo refuerzo azul de Paqui Meneghini

    Día clave en la U: Octavio Rivero está a una firma de transformarse en el nuevo refuerzo azul de Paqui Meneghini

    2.
    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    3.
    Con tope de sueldos y planteles acotados: así serán las nuevas bases de la Segunda División tras acuerdo con la ANFP

    Con tope de sueldos y planteles acotados: así serán las nuevas bases de la Segunda División tras acuerdo con la ANFP

    4.
    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    5.
    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación
    Chile

    Rechazan ampliar la investigación contra Daniel Jadue por caso Farmacias Populares: fiscalía ingresará acusación

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Elizalde refuerza emplazamiento de Boric a Kast: llama a que el debate sea sobre “hechos” y no en base a “fake news”

    Eyzaguirre pide al presidente electo Kast mesura de expectativas: “Se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”
    Negocios

    Eyzaguirre pide al presidente electo Kast mesura de expectativas: “Se van a tener que tragar cierta parte de la euforia”

    Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Huilo Outdoor Experience: Patricio Farías mantiene el liderato en la categoría élite tras el segundo día de carrera
    El Deportivo

    Huilo Outdoor Experience: Patricio Farías mantiene el liderato en la categoría élite tras el segundo día de carrera

    Otra estrella a los Ciudadanos: Manchester City ficha a Semenyo por US$ 86 millones

    Se termina un ciclo: el América busca la salida de Igor Lichnovsky, pero el chileno se declara en rebeldía

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas
    Mundo

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Canciller boliviano dice que existe un “sí rotundo” para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile este año

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena